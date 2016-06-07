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    Энцо Шифо

    Тренер
    Имя Энцо
    Фамилия Шифо
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 19 февраля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монс 7 0 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.07.2013 Монс 1 : 1 Серкль Брюгге
    03.08.2013 Локерен 2 : 1 Монс
    10.08.2013 Монс 1 : 2 Шарлеруа
    17.08.2013 Зюлте-Варегем 2 : 0 Монс
    25.08.2013 Монс 0 : 2 Стандард
    31.08.2013 Гент 1 : 0 Монс
    21.09.2013 Мехелен 4 : 2 Монс
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