Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Энцо Шифо - статистика

    Тренер
    Имя Энцо
    Фамилия Шифо
    Гражданство Бельгия
    Дата рождения 19 февраля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Монс 7 0 6 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    27.07.2013 Монс 1 : 1 Серкль Брюгге
    03.08.2013 Локерен 2 : 1 Монс
    10.08.2013 Монс 1 : 2 Шарлеруа
    17.08.2013 Зюлте-Варегем 2 : 0 Монс
    25.08.2013 Монс 0 : 2 Стандард
    31.08.2013 Гент 1 : 0 Монс
    21.09.2013 Мехелен 4 : 2 Монс
    • Читайте нас: 