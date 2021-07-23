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    Хайко Фогель - статистика

    Тренер
    Имя Хайко
    Фамилия Фогель
    Гражданство Германия
    Дата рождения 21 ноября 1975
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Штурм 5 3 1 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.07.2021 Штурм 1 : 3 Зальцбург
    01.08.2021 Вольфсберг 1 : 4 Штурм
    07.08.2021 Штурм 3 : 1 Альтах
    15.08.2021 ЛАСК 1 : 3 Штурм
    22.08.2021 Штурм 2 : 2 Аустрия
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