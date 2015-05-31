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Италия. Серия B
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Кьево
Доменико Ди Карло
Статистика
Доменико Ди Карло - статистика
Кьево
Италия
23 марта 1964 (62)
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Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2014/2015
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Кубок 2012/2013
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Кубок 2009/2010
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
В
П
Н
Чезена
24
3
14
7
Италия. Серия А, 38 тур
Торино
5 : 0
31.05.2015
Чезена
Италия. Серия А, 37 тур
Чезена
0 : 1
24.05.2015
Кальяри
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 2
18.05.2015
Чезена
Италия. Серия А, 35 тур
Чезена
2 : 3
10.05.2015
Сассуоло
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
3 : 1
03.05.2015
Чезена
Италия. Серия А, 33 тур
Чезена
2 : 2
29.04.2015
Аталанта
Италия. Серия А, 32 тур
Дженоа
3 : 1
26.04.2015
Чезена
Италия. Серия А, 31 тур
Сампдория
0 : 0
18.04.2015
Чезена
Италия. Серия А, 30 тур
Чезена
0 : 1
12.04.2015
Кьево
Италия. Серия А, 29 тур
Верона
3 : 3
04.04.2015
Чезена
Италия. Серия А, 28 тур
Чезена
0 : 1
22.03.2015
Рома
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
1 : 1
15.03.2015
Чезена
Италия. Серия А, 26 тур
Чезена
0 : 0
08.03.2015
Палермо
Италия. Серия А, 25 тур
Чезена
1 : 0
01.03.2015
Удинезе
Италия. Серия А, 24 тур
Милан
2 : 0
22.02.2015
Чезена
Италия. Серия А, 23 тур
Чезена
2 : 2
15.02.2015
Ювентус
Италия. Серия А, 22 тур
Эмполи
2 : 0
08.02.2015
Чезена
Италия. Серия А, 21 тур
Чезена
2 : 1
01.02.2015
Лацио
Италия. Серия А, 20 тур
Парма
1 : 2
25.01.2015
Чезена
Италия. Серия А, 19 тур
Чезена
2 : 3
18.01.2015
Торино
Италия. Серия А, 18 тур
Кальяри
2 : 1
11.01.2015
Чезена
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1 : 4
06.01.2015
Наполи
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
1 : 1
20.12.2014
Чезена
Италия. Серия А, 15 тур
Чезена
1 : 4
14.12.2014
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