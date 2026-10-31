Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Франк Шмидт - статистика

Хайденхайм
Германия
3 января 1974 (52)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Хайденхайм
0 : 0
09.10.2026
Кайзерслаутерн
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Хайденхайм
10
4
3
3
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хайденхайм
1 : 1
24.10.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Хайденхайм
0 : 0
09.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Арминия
2 : 2
20.09.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Хайденхайм
1 : 0
13.09.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Гройтер Фюрт
0 : 1
06.09.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Хайденхайм
5 : 3
29.08.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Герта
4 : 1
15.08.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Хайденхайм
4 : 3
08.08.2026
Оснабрюк
Главные новости
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
22:40
2
«Хоть вешайся»: топ-комментатор «Матч ТВ» поделился личными проблемами
21:45
ФотоОпределен клуб РПЛ с самой эффективной селекцией
21:37
2
ФотоВинисиус заплакал перед матчем с АЕКом Николича
21:13
2
ВидеоРеакция украинской фанатки «Галатасарая» на голы Батракова
20:51
11
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
10
Батракову предрекли скорый развод с женой, которая на 10 лет старше его
19:31
6
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
3
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+