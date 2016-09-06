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    Михаэль Скиббе - статистика

    Тренер
    Имя Михаэль
    Фамилия Скиббе
    Гражданство Германия
    Дата рождения 4 августа 1965
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Греция 6 3 0 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.10.2016 Греция 2 : 0 Кипр
    10.10.2016 Эстония 0 : 2 Греция
    13.11.2016 Греция 1 : 1 Босния и Герцеговина
    06.09.2016 Гибралтар 1 : 4 Греция
    09.06.2017 Босния и Герцеговина 0 : 0 Греция
    31.08.2017 Греция 0 : 0 Эстония
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