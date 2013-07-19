Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Михал Петрус - статистика

    Тренер
    Имя Михал
    Фамилия Петрус
    Гражданство Чехия
    Дата рождения 6 декабря 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Славия 8 2 5 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    19.07.2013 Славия 1 : 1 Баник
    28.07.2013 Слован 2 : 1 Славия
    05.08.2013 Славия 2 : 3 Сигма
    09.08.2013 Дукла 0 : 1 Славия
    19.08.2013 Славия 0 : 7 Теплице
    24.08.2013 Зноймо 0 : 1 Славия
    01.09.2013 Высочина 2 : 1 Славия
    14.09.2013 Славия 0 : 4 Млада Болеслав
    • Читайте нас: 