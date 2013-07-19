Михал Петрус
Тренер
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Петрус
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|6 декабря 1969
|Имя
|Михал
|Фамилия
|Петрус
|Гражданство
|Чехия
|Дата рождения
|6 декабря 1969
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Славия
|8
|2
|5
|1
|Дата
|Матч
|19.07.2013
|Славия
|1 : 1
|Баник
|28.07.2013
|Слован
|2 : 1
|Славия
|05.08.2013
|Славия
|2 : 3
|Сигма
|09.08.2013
|Дукла
|0 : 1
|Славия
|19.08.2013
|Славия
|0 : 7
|Теплице
|24.08.2013
|Зноймо
|0 : 1
|Славия
|01.09.2013
|Высочина
|2 : 1
|Славия
|14.09.2013
|Славия
|0 : 4
|Млада Болеслав