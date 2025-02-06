Скандал века или ак первый договорной матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» в 1915 году изменил футбол навсегда

Договорные матчи – серьезная и весьма распространенная проблема в мировом футболе. На протяжении десятилетий в самых разных странах и чемпионатах фиксируются так называемые «договорняки». Кто-то в конечном итоге несет наказание, кому-то удается отделаться «легким испугом» и избежать серьезных санкций, но данная тема всегда самым активными образом обсуждается в обществе и в спортивной прессе.

Ниже мы поговорим о первом подтвержденном договорном «поединке» в истории английского футбола. Как это ни странно, участниками коррупционного сговора стали клубы, чье противостояние впоследствии стало настоящим украшением спорта №1. Речь идет о «Ливерпуле» и «Манчестер Юнайтед».

«Договорняк» между принципиальными соперниками имел место во время Первой мировой войны – 2 апреля 1915 года.

Основные факты:

Контекст: в то время команды выступали в рамках Первого дивизиона, но есть один немаловажный нюанс. Участники сговора понимали, что из-за войны все спортивные результаты чемпионата будут аннулированы, так как власти уже приняли решение приостановить все официальные мероприятия, в том числе и в футболе.

Суть инцидента: перед игрой защитник «Ливерпуля» Джеки Шелдон и несколько игроков «Манчестер Юнайтед» провели разговор, в результате которого возникло подозрение, что матч был договорным. Игра на «Олд Траффорд» закончилась со счетом 2:0 в пользу «красных дьяволов».

Расследование: подозрения стали обсуждаться в прессе, и футбольные власти начали расследование. В результате было установлено, что некоторые игроки участвовали в сговоре с целью получения финансовой выгоды.

Договорный матч между «Ливерпулем» и «красными дьяволами» вошел в историю английского футбола под названием «The Good Friday Scandal». Журналисты обратили внимание на тот факт, что перед игрой было сделано подозрительно много ставок на точные счет: победу манкунианцев 2:0. Вполне конкретное подозрение так же вызвал поступок футболиста «МЮ» Патрика О’Коннела. Он не реализовал пенальти при счете 1:0 в пользу своей команды, но не только не расстроился сему событию, а даже улыбнулся, что заметили и зрители, и работавшие на игре журналисты. Очевидно, Патрик был уверен в том, что у него и его партнеров еще будет шанс забить столь необходимый второй гол.

На 75-й минуте «Юнайтед» все же добился своего и «обеспечил» нужную фору. После чего «соперники» без малейшего зазрения совести начали катать мячик, не обращая внимания на недовольный гул трибун.

Благодаря успеху в «противостоянии» с «Ливерпулем» «МЮ» сохранил прописку в элитном дивизионе, попутно отправив во Вторую лигу лондонский «Челси». Впрочем, все только начиналось.

Букмекеры подняли шум, посчитав, что участники «баталии» на «Олд Траффорд» заранее согласовали результат. Затем толчок расследованию дали журналисты, уже тогда любившие желтые заголовки и различного рода скандалы.

23 декабря 1915 года Футбольная Ассоциация Англии опубликовала отчет о расследовании, в котором говорилось о том, что некоторые игроки признались в получении неправомерной выгоды. «Под раздачу» попали следующие футболисты:

Джеки Шелдон («Ливерпуль»);

Боб Перселл («Ливерпуль»);

Том Миллер («Ливерпуль»);

Томас Фэйрфул («Ливерпуль»);

Сэнди Тернбулл («Манчестер Юнайтед»);

Артур Уолли («Манчестер Юнайтед»);

Инок Вест («Манчестер Юнайтед»).

FA была непримирима в борьбе за честность: все означенные игроки были пожизненно отстранены от любой футбольной деятельности в Англии. При этом клубы избежали санкций. Власти посчитали, что виновниками выступают именно футболисты, а руководители «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» были не в курсе происходящего и не могли повлиять на развитие событий.

Что же ожидало наших «героев» в дальнейшем?

Сэнди Тернбулл («МЮ») погиб на фронте весной 1917 года;

Инок Вест категорически отверг все обвинения, покинул Англию и сбежал в Ирландию, где играл в футбол под вымышленным именем;

В 1919 году власти сменили гнев на милость. Выжившим участникам «договорянка» предложили публично покаяться в обмен на отмену дисквалификации;

В футболе больше всех преуспел Том Миллер. В 1920 году он наколотил 13 голов в составе «красных» и… перешел в «Манчестер Юнайтед»;

Томас Фэйрфул «завязал» с Игрой миллионов. Боб Перселл не сумел вернуть себе место в составе «Ливерпуля» и перебрался в куда более скромный «Порт Вейл»

Артур Уолли получил ранение на войне, однако встал на ноги и продолжил играть в футбол после окончания Первой мировой.

Подводя итог всему вышенаписанному заметим, что инцидент подчеркивает важность честности и этики в спорте. Он стал ценным уроком для Футбольных Ассоциаций, которые в дальнейшем усилили меры по предотвращению подобного поведения.

«Договорняк» между «Ливерпулем» и «Манчестер Юнайтед» является ярким примером того, как даже великие клубы не были застрахованы от коррупционных схем.