Что не так с финтом «радуга»? Правда или миф, что футболистам его нельзя исполнять на поле?

Финт-радуга – это эффектный технический прием в футболе, позволяющий игроку обмануть защитника и пройти мимо него. Этот финт получил свое название благодаря тому, что движения исполняющего его футболиста напоминают дугу радуги.

Считается, что этот финт пришел из Латинской Америки, где мастера дриблинга без усталости экспериментировали с различными способами обмана соперников.

Финт-радуга часто выполняется в комбинации с другими финтами для повышения его эффективности. Этот прием является зрелищным и может значительно поднять настроение зрителей, однако его успех зависит от навыков и уверенности игрока.

Финт-радуга сам по себе не запрещен в футболе. Однако, могут возникать ситуации, когда его выполнение может привести к нарушениям правил, особенно если игрок посылает мяч высоко в воздух с целью обмануть защитника, и это может быть расценено как опасная игра. Основные моменты, о которых стоит помнить:

Если финт приводит к тому, что мяч находится на высоте головы другого игрока, это может вызвать опасную игру, что приведет к свистку судьи.

Если во время выполнения финта происходит контакт с защитником это также будет расценено как нарушение правил.

Финт-радуга может вызвать негативную реакцию со стороны соперников, если он используется в ненадлежащих моментах, например, когда команда выигрывает с большим отрывом. Это может восприниматься как унижение.

Бывали случаи, когда исполнение финта приводило к травмам как у того, кто его выполнял, так и у соперника. Из-за резких движений некоторые игроки могли получить повреждения.

Тем не менее, если финт-радуга выполняется аккуратно и с соблюдением правил, он полностью легален. Игроки часто используют этот трюк на тренировках и в матчах, чтобы продемонстрировать свои технические навыки. Особенной популярностью финт-радуга пользуется у футболистов из Бразилии, которых не просто так называют «кудесниками мяча».

На протяжении длительного периода времени самым ярым поклонником финта-радуги был форвард Неймар, который широко известен публике по выступлению за «Барселону» и ПСЖ (в настоящее время опытный страйкер красиво «стрижет купоны» в Саудовской Аравии. Сыграв за «Аль-Хиляль» 42 минуты Неймар получил более 100 миллионов евро, постоянно находясь в лазарете).

За свою любовь по-пижонски пройти защитника Неймар неоднократно мог получить по голове. Первый подобный эпизод был зафиксирован еще в 2015 году, когда Неймар исполнил финт-радугу в матче Кубка Короля против «Атлетика» из Бильбао. Баски посчитали подобный ход открытым проявлением неуважения и были готовы наброситься на бомбардира «Барсы» чуть ли не с кулаками. Тогда Неймара спас капитан «блаугранас» Хави Эрнандес.

Позднее, когда Неймар уже бегал во Франции, произошел еще более дикий момент. В 2020 году форвард исполнил финт-радугу в поединке Лиги 1 и… получил желтую карточку! Формулировка арбитра встречи (им был Жером Брисар) все та же, что и у игроков «Атлетика» – неуважение к сопернику.

«Подобное происходило со мной и с Лукасом Пакета. Не понимаю, за что нам показывают карточки. «Радуга» – не более, чем способ обыграть соперника. Красивого футбола больше нет», – негодовал Неймар в социальных сетях.

В профессиональном футболе финт-радугу считают цирковым трюком, которому скорее место в стрит-футболе или на специальных соревнованиях, которые посвящены различным элементам дриблинга (а также в киберфутболе и турнирах по играм серии EAFC, ранее известной как FIFA). Профи не приветствуют финт-радугу и считают ее исполнение своеобразным «нарушением рабочей этики».

Если говорить о нашем времени, то сегодня самым большим поклонником подобных трюков является знатный провокатор и любитель эпатировать публику и соперников Винисиус Жуниор из мадридского «Реала» (и конечно же из сборной Бразилии).

Винни «обнаглел» настолько, что исполнил финт-радугу в поединке с самым принципиальным соперником национальной команды Бразилии – сборной Аргентины. Вингер «Реала» эффектно убрал с пути защитника Науэля Молину. Как ни странно, подобное действие не вызвало никакой агрессии со стороны аргентинцев, зато привело в восторг публику (разумеется, речь идет о фанах «Пентакампеонов»).

Впрочем, далеко не всегда все проходит гладко. Например, в матче Копа Америка-2024 против Парагвая Винни снова попытался продемонстрировать фанам «бразильскую магию», однако потерпел полное фиаско. Исполняя финт-радугу, вингер сборной Бразилии не сумел толком попасть по мячу и выпустил круглого в аут, что вызвало лишь злорадство и насмешки.

Подводя итог заметим, что финт-радуга остается одним из самых эффектных и популярных приемов и его использование часто вызывает восторг у зрителей, благодаря своему артистизму и технической сложности.