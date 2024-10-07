Лучшие бомбардиры «Баварии» за все время: от Элбера до Мюллера

Мюнхенская «Бавария» настоящий гранд немецкого футбола. В коллекции трофеев клуба можно насчитать 33 чемпионских титула, 20 Кубков Германии. Но мюнхенцы довольно успешны и на международной арене – «Бавария» 6 раз выигрывала Лигу чемпионов, а в конце 2013 года стала первым немецким клубом, который победил в клубном чемпионате мира.

Представляем топ-10 лучших бомбардиров «Баварии» за всю историю мюнхенского клуба.

10. Джоване Элбер – 139

Бразилец пополнил состав «Баварии» в 1997 году, а мюнхенцам трансфер форварда обошелся примерно в 6,5 млн евро или 13,5 млн марок. Первый мяч за «Баварию» Элбер забил товарищеской встрече с «Магдебургом» 11 июля 1997 года, а 31 января 1998 года Элбер стал автором самого быстрого гола в истории Бундеслиги – бразилец огорчил фанатов «Гамбурга» уже на 11 секунде встречи. Всего в составе «Баварии» Элбер провел 266 матчей и забил 139 мячей.

9. Дитер Бреннингер – 140

Нападающий начал футбольную карьеру в мюнхенском клубе «Альтенэрдинг», а в 1962 году перебрался в «Баварию» – тогда «Роттен» выступали в Региональной лиге Юг. В 1963 году в немецком футболе прошла большая административная реформа создания системы лиг Германии, а в 1965 году «Бавария», усилиями, в том числе и Дитера Бреннингера вышла в Первую Бундеслигу.

Форвард вместе с «Баварией» выиграл 4 Кубка Германии, а также Кубок обладателей Кубков. Всего в составе «Роттен» Дитер Бреннингер провел 359 матчей и наколотил 140 голов.

8. Арьен Роббен – 144

Голландец перешел в «Баварию» летом 2009 года за 25 млн евро. Примечательно, но Роббен не хотел покидать свой прежний клуб – мадридский «Реал», однако «сливочные» выставили вингера на трансфер, чем и воспользовались мюнхенцы. В своем дебютном матче с «Вольфсбургом» – игра состоялась 29 августа 2009 года, Арьен Роббен вышел на поле после перерыва и отметился 2 забитыми мячами.

Арьен Роббен в общей сложности провел в составе «Роттен» 309 матчей, отличился 144 голами.

7. Дитер Хенесс – 145

Дитер Хенесс стал игроком «Баварии» в 1979 году – нападающий перебрался в мюнхенский клуб из «Штуттгарта». В составе мюнхенцев Хенесс провел большую и лучшую часть профессиональной карьеры, выиграл 5 чемпионатов страны, 3 Кубка Германии. Хенесс неплохо проявлял себя и на международной арене – в 1980 году форвард стал лучшим бомбардиром Кубка УЕФА, а в 1982 и 1987 годах вместе с «Баварией» добирался до финалов Кубка европейских чемпионов. Дитер Хенесс провел за «Роттен» 302 матча в которых отличился 145 раз.

6. Роланд Вольфарт – 156

Роланд Вольфарт перешл в мюнхенскую «Баварию» в 1984 году. Форвард в составе «Роттер» 5 раз выиграл чемпионат страны, по разу становился обладателем Кубка и Суперкубка Германии. Надающий за 9 лет в составе мюнхенцев провел 332 матча и забил 156 голов.

5. Карл-Хайнц Румменигге– 217

«Бавария» приобрела форварда летом 1974 года и заплатила за переход нападающего примерно 10 тыс. марок. Карл-Хайнц Румменигге сразу получил место в стартовом составе, однако сначала форвард не демонстрировал выдающейся результативности, забивал не более 15 голов за сезон.

После моложения состава «Баварии» и ухода из клуба легендарного Герда Мюллера все поменялось – Румменигге в сезоне 1979/80 наколотил 26 голов и выиграл гонку бомбардиров. В следующем розыгрыше национального первенства нападающий отличился 29 раз и вновь стал лучшим бомбардиром Бундеслиги. Всего за мюнхенцев Румменигге провел 422 матча, в которых отличился 217 раз.

4. Райнер Ольхаузер – 228

Нападающий пополнил состав мюнхенцев в 1961 году и провел в команде 9 лет. Райнер Ольхаузер уже в первом сезоне отличился 23 раза в 26 матчах, а на следующий год забил 24 гола. В составе мюнхенцев Ольхаузер провел 360 матчей и забил 228 мячей. Нападающий выиграл с «Баварией» чемпионат страны, трижды становился обладателем Кубка ФРГ, по разу побеждал в Кубке обладателей кубков УЕФА и Региональной лиге.

3. Томас Мюллер – 245

Третий бомбардир в истории мюнхенского клуба по-прежнему защищает цвета «Баварии». Томас Мюллер – воспитанник «Роттен», который всю профессиональную карьеру провел в одном клубе. Мюллер 12 раз выигрывал чемпионат Германии, 6 раз побеждал в Кубке страны, 8 раз становился обладателем Суперкубка Германии. В коллекции игрока есть и международные трофеи – Мюллер по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

По состоянию на 7 октября 2024 года Мюллер провел за «Баварию» 715 матчей и наколотил 245 голов. Впрочем, у игрока еще есть возможность улучшить свои статистические показатели.

2. Роберт Левандовский – 344

Поляк в 2014 году на правах свободного агента перебрался в мюнхенскую «Баварию». Нападающий в первом сезоне в составе мюнхенцев в третий раз за карьеру стал чемпионом Германии, а также форвард занял второе место в списке лучших бомбардиров «Баварии». В последующих сезонах нападающий взял на себя роль лидера команды – Левандовский играл за мюнхенцев до 2022 года. В составе «Баварии» Роберт провел 375 матчей во всех турнирах и забил 344 мяча.

1. Герд Мюллер – 570

Лучший бомбардир в истории «Баварии» пополнил состав мюнхенского клуба в 1964 году. Герд вместе с «Баварией» выиграл почти все возможные трофеи европейского футбола, Мюллер на долгое время стал обладателем ряда персональных рекордов.

Например, в сезоне 1971/72 форвард забил 40 голов и установил рекорд Бундеслиги по результативности за сезон. Достижение легендарного немца в сезоне 2020/21 превзошел поляк Роберт Левандовский, который забил 41 гол за сезон. Также Мюллер до 20 октября 2010 года был единственным игроком, который наколотил 69 голов в 77 еврокубковых матчах – испанец Рауль смог превзойти достижение Герда. Всего в составе «Баварии» Мюллер отыграл 613 матчей и забил 570 голов.

Таблица лучших бомбардиров в истории «Баварии»