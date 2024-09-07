Малоизвестные факты о короле футбола!

Признание общественности и звание короля футбола Эдсон Арантис ду Насименту, известный на весь мир как Пеле, получил в 50-е – 70-е годы прошлого века. Прожив яркую жизнь, кумир миллионов покинул этот мир, не дожив до своего 83-летия (23.10.1940 – 29.12.2022). Вспомним несколько интересных фактов из насыщенной событиями жизни звезды футбола.

Назвали в честь изобретателя, прозвали «чудом»

Незадолго до рождения будущей футбольной знаменитости в населенный пункт, где проживала семья, было проведено электричество. Поэтому родители дали своему малышу имя Эдсон – в честь изобретателя Томаса Эдисона. Изначально планировалось убрать в имени сына букву “и”, но в ряде документов одаренный ребенок значился как Эдисон – очевидна бюрократическая ошибка. Кстати, в свидетельстве о рождении Пеле ошибочно указана дата рождения: вместо 23 октября 1940 г. – 21 октября.

Первое прозвище звезды, которое придумал дядя футболиста, было Дико. Во времена обучения в школе любимым футболистом будущей легенды был голкипер “Васко да Гама” Биле – приятель его отца. Биле на иврите означает “чудо”. И одноклассники, по аналогии с кумиром Эдсона, назвали своего ровесника Пеле. В переводе с португальского это прозвище ничего не обозначает, оно не нравилось мальчику, но прижилось.

Первая зарплата и первая машина

Суперактивность молодого человека объяснялась его лунатизмом. Медицинское обследование будущей звезды установило еще в годы юности исключительность его периферического зрения, что сказывалось на прекрасном “видении поля”.

Название первой команды Пеле было “7 сентября”, а первая зарплата футболиста, полученная в 1954 году, составляла 4500 реалов (по нынешнему курсу – около 70 тыс. рублей). Еще только учась писать в конце 50-х, Пеле дал свой первый автограф.

При росте 173 см он обладал филигранной техникой владения мячом. Большой обхват бедра спортсмена увеличивал силу удара. Главным же в арсенале футболиста сам Пеле считал скоростной дриблинг, над которым работал с детских лет.

Первую машину Пеле подарили после победы на чемпионате мира 1958 года. Трехколесная маленькая ”Ромизетта” вызвала разочарование у молодого игрока, очень хотевшего кабриолет.

Лучший за столетие

Главным достижением Пеле до сегодняшнего дня остается то обстоятельство, что он – единственный футболист в истории, ставший чемпионом мира как игрок трижды в карьере (1958, 1962, 1970 гг). Международный олимпийский комитет признал Пеле лучшим спортсменом XX века.

В 1975 г. бразилец был самым высокооплачиваемым атлетом земного шара. Его годовая зарплата составляла тогда $2,8 млн.

В 2014 г. Пеле получил почетный “Золотой мяч ФИФА”.

Завязывание шнурков за $120 000

Интересный случай произошел перед началом победного для сборной Бразилии финала ЧМ-1970 против итальянской сборной. Пеле попросил судью дать ему возможность завязать шнурки на бутсах Puma, в которых играл.

Отметим, что две соперничающие фирмы, Adidas и Puma, незадолго до того подписали бумагу, в которой договорились не спонсировать Пеле. Однако процесс завязывания шнурков попал крупным планом в объективы камер, и Король футбола смог неплохо заработать – Puma заплатила ему $120 000. И это не считая $100 000, выплаченных фирмой игроку на протяжении 3 следующих лет и доли от продаж изделий с брендом Пеле.

Поменял устав ФИФА

В 2000 г. ФИФА решила провести интернет-голосование для определения победителя в номинации “Игрок века”. Вскоре оказалось, что с заметным отрывом лидирует Диего Марадона. Лишь после этого организаторы поняли, что в опросе принимают участие более молодые люди, а люди старшего возраста интернет не использует – а ведь именно они входили в число фанатов Пеле.

Тогда был создан специальный комитет, в состав которого вошли члены ФИФА. Именно комитет признал лучшим Пеле. В итоге, справедливость восторжествовала – награда была вручена обоим номинантам.

Чтобы оценить правильность этого решения, нужно вспомнить, что в годы, когда блистал Пеле, телевидение не было так развито, как во времена Марадоны. Многие шикарные голы Короля футбола и просто эпизоды игры с его участием остались только в воспоминаниях болельщиков со стажем.

Самый известный человек в мире

В 1970 году Пеле признали самым популярным человеком на планете. Он обошел не только топовых спортсменов того времени, но и популярных эстрадных исполнителей и политиков. Многие звезды первой величины считали за честь присутствовать на мероприятиях, гостем которых был Пеле, стояли в очередях за его автографом и в восторженных тонах высказывались о Короле футбола в прессе.

Клуб “Сантос”, где блистал мастер, сыграл немало коммерческих товарищеских матчей. Контракты на эти матчи четко оговаривали условия: если во встрече принимает участие Пеле, гонорар клуба увеличивается вдвое.

Пеле музыкальный

Пеле на протяжении жизни записал несколько сотен музыкальных композиций. Он начал заниматься этим с 60-х годов, утверждая, что песня может прийти в голову в любой момент – даже во время ЧМ по футболу. Король футбола всегда имел при себе диктофон, чтобы сразу перенести на пленку придуманное.

Даже в весьма почтенном возрасте футбольный гений записывался в студии вместе со звездами поп-музыки. В частности, трек “Слушай старика” он записал с Родриго и Габриэлой, обладателями премии “Грэмми-2019”, в 76-летнем возрасте.

Личные тайны

Всю жизнь Пеле носил такую же стрижку, как его отец.

Король футбола очень любил смотреть кинофильмы, причем мог осилить без усталости просмотр трех-четырех и даже пяти фильмов подряд.

Когда будущей звезде футбола было 14 лет, он получил свой первый сексуальный опыт, посетив публичный дом.

Еще в 1961 году Пеле зарекался никогда не жениться, но был женат три раза. От первого брака у него трое детей, от второго – двое (близнецы).

Пеле и политика

В 1994 году Пеле во всеуслышание заявил, что будет избираться на пост президента Бразилии. Было оглашено название его избирательной кампании – “Король”. Но на этом президентская эпопея Короля футбола была закончена.

В 1995 году Пеле стал министром спорта своей страны. На этой должности он пробыл до 1998 года и успел сделать немало хорошего – в частности, в плане отстаивания прав бразильских спортсменов. Борясь с коррупцией в бразильском футболе, вступил в конфликт со своим соотечественником Жоаэ Авеланжем, возглавлявшим тогда ФИФА.

«Симпсоны» и съемки со Сталлоне

Пеле после окончания карьеры игрока был актером, ведущим телевизионных шоу-программ. Одна из главных ролей в фильме с Сильвестром Сталлоне и другими звездами кино “Бегство к победе” (1981 год), эпизодическая роль в мультсериале “Симпсоны” (1997 год) тому подтверждение.

Он представлял интересы многих компаний, в том числе компанию из Японии, производящую лекарство от импотенции.

Успешность творческой реализации подкреплялась финансово. Forbes зафиксировал заработок Пеле только от спонсорских контрактов в 2015 году на уровне $15 млн. А общее состояние звезды на момент его ухода из жизни составило $100 млн.