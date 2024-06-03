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    • Килиан Мбаппе перешел в «Реал»! Рассказываем о главном трансфере этого сезона

    Килиан Мбаппе перешел в «Реал»! Рассказываем о главном трансфере этого сезона


    4.7
    Голосов: 3
    03.06.2024 23:20
    Подписал контракт на пять лет.

    Главный трансферный триллер этого сезона наконец завершен. Килиан Мбаппе все-таки переходит в «Реал»! Сегодня вечером, как и ожидалось, мадридцы опубликовали долгожданное объявление. О том, что француз подписал контракт с испанским клубом, сообщали еще в начале года. Но, по всей видимости, и «Реал», и сам игрок предпочли не торопиться с подтверждением этих данных.

    Короли Лиги чемпионов «охотились» за быстроногим нападающим много лет. Впервые о возможном трансфере заговорили еще в 2012-м. Тогда 13-летний Мбаппе учился футбольному мастерству в «Клерфонтене» – одной из лучших французских академий. В числе известных выпускников – Николя Анелька, Тьерри Анри и Вильям Галлас. Мадридцы пытались переманить талантливого подростка, но скауты «Монако» оказались расторопнее. В 2017-м «Реал» вновь предпринял попытку заполучить Мбаппе. Килиан перед этим провел отличный сезон в составе монегасков. Стало понятно, что парню пора выбирать топ-клуб. И снова с Мадридом не сложилось – «ПСЖ» оказался более расторопным и щедрым.

    После того, как форвард присоединился к парижскому клубу, слухи о его скором переходе в «Реал» стали появляться примерно перед каждым открытием трансферного окна. Прошлым летом казалось, что Килиан все же окажется в столице Испании. СМИ пестрили заголовками: «Мбаппе и «Реал» согласовали условия контракта»! «Мбаппе переезжает в Мадрид»! И все в таком духе. Но, как мы помним, француз тогда продлил контракт с «ПСЖ». Репортеры выяснили, что боссы клуба предложили ему солидный подписной бонус – 300 миллионов евро и зарплату – 100 миллионов ежегодно.

    По данным французских СМИ, соглашение Мбаппе с «ПСЖ» было рассчитано до 2025-го года. Но на самом деле, как оказалось позже, контракт истекал летом 2024-го и включал в себя опцию продления. Мбаппе в итоге решил, что его миссия в Париже подошла к концу, и не стал переподписывать договор.

    Мбаппе уходит из «ПСЖ» рекордсменом и многократным чемпионом. Всего в футболке клуба он забил 256 голов в 308 матчах. Килиан с большим отрывом – лучший бомбардир в истории парижской команды. Он опережает Эдинсона Кавани, идущего вторым в списке снайперов, на 56 голов. За 7 сезонов в столице Франции Мбаппе 6 раз выигрывал чемпионат страны, 4 раза – кубок. Всего в его коллекции 15 трофеев – все национальные. Лига чемпионов парижанам так и не покорилась. В карьере нападающего был финал главного евротурнира. Но тогда, в 2020-м году, «ПСЖ» уступил мускулистой «Баварии» с невероятным Робертом Левандовски в составе – 0:1. Мбаппе тогда провел на поле весь матч, но забить так и не сумел.

    В этом году «Пари Сен-Жермен» и его капитан были близки к выходу в решающую стадию Лиги чемпионов. Но в полуфинале парижан остановила дортмундская «Боруссия». Еще до этого матча Килиан объявил в соцсетях, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

    И вот теперь Мбаппе отправляется в команду, которая лучше всех в мире умеет выигрывать самый престижный евротрофей. С «Реалом» француз подписал пятилетний контракт. Сразу после появление официальной новости о переходе игрока сайт мадридцев перестал работать. Слишком много любителей футбола одновременно попытались открыть одну и ту же страницу. Вот так с первых же минут Мбаппе устроил в «Реале» настоящий переполох. И это он еще даже ни разу не сыграл за мадридцев!

    Друзья, как вы думаете, получится ли у звездного форварда с ходу адаптироваться в новой команде? Как изменится «Реал» после прихода Мбаппе? И рады ли вы этому трансферу? Ждем ваших комментариев! И до встречи на «Бомбардире»!

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Panoramic, IMAGO/Federico Pestellini / Global look press
    Рейтинг: 4.7 Голосов: 3
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
    1717446491
    Машина для побития рекордов Роналду теперь в Реале!
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    DeStar
    1717449106
    думаю мбаппе как раз кстати будет. Пока был бензема было бы сложно всем найти место тут вопрос какой у мбаппе характер и как он себя будет вести уверен - львиная доля успеха реала в этом да и в позапрошлом сезоне - атмосфера в команде. мбаппе может ее испортить, если просто не впишется но может и влиться легко, там и чуамени и менди и камавинга по сборной и в целом, мбаппе хоть и крутой, но он приходит в команду где у ребят лч от 2 до 6 у каждого, и обладатели зм, как модрич, и будущего как вини, так что суперзведой заделаться не особо и выйдет с ходу)
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