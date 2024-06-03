Килиан Мбаппе перешел в «Реал»! Рассказываем о главном трансфере этого сезона

Подписал контракт на пять лет.

Главный трансферный триллер этого сезона наконец завершен. Килиан Мбаппе все-таки переходит в «Реал»! Сегодня вечером, как и ожидалось, мадридцы опубликовали долгожданное объявление. О том, что француз подписал контракт с испанским клубом, сообщали еще в начале года. Но, по всей видимости, и «Реал», и сам игрок предпочли не торопиться с подтверждением этих данных.

Короли Лиги чемпионов «охотились» за быстроногим нападающим много лет. Впервые о возможном трансфере заговорили еще в 2012-м. Тогда 13-летний Мбаппе учился футбольному мастерству в «Клерфонтене» – одной из лучших французских академий. В числе известных выпускников – Николя Анелька, Тьерри Анри и Вильям Галлас. Мадридцы пытались переманить талантливого подростка, но скауты «Монако» оказались расторопнее. В 2017-м «Реал» вновь предпринял попытку заполучить Мбаппе. Килиан перед этим провел отличный сезон в составе монегасков. Стало понятно, что парню пора выбирать топ-клуб. И снова с Мадридом не сложилось – «ПСЖ» оказался более расторопным и щедрым.

После того, как форвард присоединился к парижскому клубу, слухи о его скором переходе в «Реал» стали появляться примерно перед каждым открытием трансферного окна. Прошлым летом казалось, что Килиан все же окажется в столице Испании. СМИ пестрили заголовками: «Мбаппе и «Реал» согласовали условия контракта»! «Мбаппе переезжает в Мадрид»! И все в таком духе. Но, как мы помним, француз тогда продлил контракт с «ПСЖ». Репортеры выяснили, что боссы клуба предложили ему солидный подписной бонус – 300 миллионов евро и зарплату – 100 миллионов ежегодно.

По данным французских СМИ, соглашение Мбаппе с «ПСЖ» было рассчитано до 2025-го года. Но на самом деле, как оказалось позже, контракт истекал летом 2024-го и включал в себя опцию продления. Мбаппе в итоге решил, что его миссия в Париже подошла к концу, и не стал переподписывать договор.

Мбаппе уходит из «ПСЖ» рекордсменом и многократным чемпионом. Всего в футболке клуба он забил 256 голов в 308 матчах. Килиан с большим отрывом – лучший бомбардир в истории парижской команды. Он опережает Эдинсона Кавани, идущего вторым в списке снайперов, на 56 голов. За 7 сезонов в столице Франции Мбаппе 6 раз выигрывал чемпионат страны, 4 раза – кубок. Всего в его коллекции 15 трофеев – все национальные. Лига чемпионов парижанам так и не покорилась. В карьере нападающего был финал главного евротурнира. Но тогда, в 2020-м году, «ПСЖ» уступил мускулистой «Баварии» с невероятным Робертом Левандовски в составе – 0:1. Мбаппе тогда провел на поле весь матч, но забить так и не сумел.

В этом году «Пари Сен-Жермен» и его капитан были близки к выходу в решающую стадию Лиги чемпионов. Но в полуфинале парижан остановила дортмундская «Боруссия». Еще до этого матча Килиан объявил в соцсетях, что покинет «ПСЖ» по окончании сезона.

И вот теперь Мбаппе отправляется в команду, которая лучше всех в мире умеет выигрывать самый престижный евротрофей. С «Реалом» француз подписал пятилетний контракт. Сразу после появление официальной новости о переходе игрока сайт мадридцев перестал работать. Слишком много любителей футбола одновременно попытались открыть одну и ту же страницу. Вот так с первых же минут Мбаппе устроил в «Реале» настоящий переполох. И это он еще даже ни разу не сыграл за мадридцев!

Друзья, как вы думаете, получится ли у звездного форварда с ходу адаптироваться в новой команде? Как изменится «Реал» после прихода Мбаппе? И рады ли вы этому трансферу? Ждем ваших комментариев! И до встречи на «Бомбардире»!