Гвардиола против Клоппа – подводим итоги соперничества двух великих тренеров

Их команды провели 30 очных матчей. Кто побеждал чаще?

10 марта 2024 года. Ливерпуль. Стадион «Энфилд». Команда из графства Мерсисайд в этот день принимала конкурента в борьбе за золото АПЛ – «Манчестер Сити». Топ-клубы сильнейшего не выявили – ничья 1:1. Возможно, этот матч войдет в историю, став последней дуэлью двух выдающихся тренеров – Хосепа Гвардиолы и Юргена Клоппа. Немец ранее объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

Противостояние Клоппа и Гвардиолы давно стало настоящей футбольной классикой. Это что-то сродни конкуренции Месси и Роналду. «Манчестер Сити» мог бы стать безальтернативным лидером английского футбола на долгие годы. Но «Ливерпуль» при Клоппе стал силой, способной на равных бороться с самым богатым клубом страны.

Вряд ли можно, претендуя на объективность, определить, кто же из них сильнее как тренер. Слишком уж различны футбольные судьбы Юргена и Пепа. Один – прирожденный чемпион, человек, начавший тренерскую карьеру в статусе суперзвезды. Гвардиола никогда не работал со средними командами. Стартовал сразу с «Барселоны», продолжил в «Баварии» и уже после отправился в Манчестер.

Тренерский путь Клоппа во взрослом футболе начался с «Майнца». Тогда его миссией было сохранение прописки во Второй Бундеслиге. Харизматичный немец с задачей справился. В следующем сезоне «Майнц» финишировал четвертым. Далее было несколько успешных сезонов, повышение в классе, Бундеслига №1 и даже еврокубки. А потом – «Желтая стена» в Дортмунде, два титула лучшей команды Бундеслиги, финал Лиги чемпионов. И, наконец, «Ливерпуль», а вместе с ним очень много великих мгновений. Все команды, в которых работал Юрген, добивались с ним огромного прогресса, опережали фаворитов, выходили на новый уровень.

Вот поэтому карьеры Клоппа и Гвардиолы так сложно сравнивать. Их тренерское величие неоспоримо, но они слишком разные.

В такой ситуации на помощь часто приходит статистка. Сопоставив цифры – результаты очных матчей, количество титулов – мы не ответим на вопрос: кто же из тренеров круче. Но определенные выводы сделать можем. Сайт Transfermarkt предоставляет довольно подробные данные о соперничестве немца и испанца.

Клопп – самый неудобный оппонент в тренерской карьере Пепа. Немец – один из немногих специалистов с положительным балансом встреч против команд Гвардиолы. И этот баланс достигнут на длинной дистанции. Антонио Конте, например, тоже чаще обыгрывал Хосепа, чем уступал ему. Но тренерская дуэль Гвардиолы и Конте насчитывает всего 7 матчей (4 победы у итальянца, три у испанца). А соперничество Юргена и Хосепа растянулось на целых 30 встреч. Клопп ведeт по победам – 12:11, еще 7 игр завершились вничью.

Их первая встреча состоялась в 2013-м. Пеп только-только пришел в «Баварию», которая в предыдущем сезоне сделала требл. Клопп проводил шестой год у руля «Боруссии». Отношения между клубами тогда были весьма напряженными: мюнхенцы перед тем чемпионатом забрали у конкурентов лидера – Марио Гетце. Создатель гегенпрессинга Клопп поприветствовал коллегу, обыграв его в матче за Суперкубок Германии – 4:2.

Немецкий этап противостояния двух тренеров завершился вничью – команды Пепа и Юргена одержали по 4 победы в очных матчах.

Гетце спустя много лет после скандального перехода в «Баварию» сравнил тренерские методы Клоппа и Гвардиолы. Заявил: «Клопп научил меня всему, дал мне шанс в 17 лет. Гвардиола думает только о тех игроках, которые входят в его планы здесь и сейчас. Ему не хватает эмоций – без них не стать тренером мирового уровня». Конечно, это лишь субъективная оценка одного игрока. И сейчас сомневаться в тренерских способностях испанца просто невозможно – его многочисленные победы говорят сами за себя.

Гвардиола значительно опережает Клоппа по числу выигранных трофеев. Удивляться тут нечему – мы вновь вспоминаем об отличиях их тренерских биографий. Поэтому просто фиксируем: у испанца 37 командных титулов. У немца – 13.

Они никогда не были друзьями. Но всегда относились друг к другу с огромным уважением. «Пеп – лучший тренер в мире, – рассуждал как-то Клопп. Выдающийся менеджер, который оказал серьезное влияние на футбол. Выиграно множество трофеев, но он ведет себя так, будто никогда ничего не выигрывал... Его страсть необыкновенна. Если речь заходит о совершенстве, вы обязаны упомянуть имя Пепа». Гвардиола тоже восхищается коллегой: «Он невероятный тренер. Мне не довелось узнать его поближе, но он также невероятный человек. Его будет не хватать, я буду скучать по нему. Я немного рад – буду лучше спать по ночам перед играми с «Ливерпулем». У меня такое ощущение, что когда он уйдет, уйдет и часть «Ман Сити». Он с «Ливерпулем» был нашим самым главным соперником здесь все эти годы, и с «Боруссией» Дортмунд – он был моим главным соперником».

Их соперничество было великим. Возможно, пришло время перевернуть страницу?

«Мы могли бы стать друзьями после того, как завершим карьеру, – рассуждает Юрген. Он любит гольф, но я его не люблю. Я играю в падел... Возможно, он тоже может играть в падел, ведь он испанец».

Падел – игра, похожая на теннис. Интересно, кто из них добился бы успеха в этом виде спорта?

Но вообще есть ощущение, что история их футбольного противоборства еще не закончена. Не правда ли, друзья?