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    Стандартные размеры футбольного поля


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    17.08.2023 12:00
    Объясняем некоторые тонкости.

    Пеп Гвардиола как-то сказал: «Если бы была моя воля, размеры футбольного поля сильно поменялись. Сейчас его хватает на какую-то тактическую борьбу, на подавление соперника. Но поля не хватает на зрелища. Футбол – это искусство и шоу. Оно должно удивлять. Поэтому я бы хотел, чтобы размеры поля стали больше, чтобы фанаты смогли восхищаться самой игрой, а не только оценивать работу тренеров и игроков».

    Размеры футбольного поля – устойчивая величина, хоть и менялась с историей. Но как это происходило? И что сопровождало изменения?

    Какие размеры футбольного поля прямо сейчас

    В правилах ФИФА есть два пункта на эту тему:

    • Длина футбольного поля составляет от 90 до 120 метров;

    • Ширина – от 64 до 75 метров.

    Для матчей национальных сборных другой показатель:

    • Длина – 100-110 метров;

    • Ширина – 64-75 метров.

    На эту тему как-то возмущался Юрген Клопп: «В Англии футбол очень интенсивный. Я всегда говорил, что для матчей АПЛ нужно больше пространства. Поля должны быть, например, как на «Уэмбли». Но ФА не хочет прислушиваться ни ко мне, ни к ряду других тренеров, которые поддерживают мою позицию».

    ФИФА обязала футбольные клубы не только строго ограничивать пространство для самой игры, но и размеры за пределами поля. Но в этом плане не все клубы отвечают на запросы организации. Например, «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сделал слегка поднятое поле. То есть после лицевой и боковой линий идет небольшое пространство, а после – спуск на несколько десятков сантиметров.

    Кстати, а вот размеры полей на некоторых знаменитых стадионах:

    • «Камп Ноу» («Барселона»): 105×68;

    • «Умэбли» (сб. Англии): 105×68;

    • «Олд Траффорд» («МЮ»): 105×68;

    • «Эмирейтс» («Арсенал»): 105×68;

    • «Сан-Сиро»/«Джузеппе Меацца» («Милан»/«Интер»): 105×68;

    • «Альянц Арена» («Бавария»): 105×68;

    • «Маракана» (сб. Бразилии): 105×68;

    • «Тоттенхэм Хотспур» («Тоттенхэм»): 105×68;

    • «Стэмфорд Бридж» («Челси): 103×67;

    • «Энфилд» («Ливерпуль»): 101×68.

    Есть еще одна рекомендация от ФИФА: до рекламных щитов от разметки должно быть 1-3 метра. Это указание клубы соблюдают без всяких вопросов – иначе натыкаются на штрафы.

    Какие разметки есть на футбольном поле

    1. Боковая линия – до 120 метров.

    Это линия, вдоль которой бегают боковые арбитры с флажками. Они определяют офсайды у футболистов.

    2. Лицевая линия – до 75 метров.

    Это линия, которая находится за воротами.

    3. Штрафная зона – прямоугольник с прямоугольником поменьше внутри и полукругом снаружи.

    4. Центральный круг – где производится ввод мяча в игру.

    5. Разметка для углового положения.

    Это небольшие зоны в самых углах поля, напоминающие четверть круга. Радиус составляет 1 метр.

    Схематично все разметки выглядят так:

    Несколько фактов вокруг размеров футбольного поля

    • Некоторые клубы специально меняют размер футбольного поля. После третьего подряд чемпионства в Серии А Массимилиано Аллегри попросил руководство «Ювентуса» сделать размер площадки чуть меньше. Позже он говорил:

    «Мы не стали афишировать это на публике, но уведомили руководство Серии А. После того, как Федерация одобрила наши изменения, мы чуть поменяли игру: стали практиковать больше короткий пасс. Не буду называть тренера, но после одной встречи, коллега подошел ко мне и сказал, что никогда не видел такой молниеносной игры «Юве» под моим руководством и что догадался о причинах резких перемен только во втором тайме. Мне очень понравился этот комплимент».

    • ИФАБ и ФИФА сделали отдельные рекомендации для молодежных команд и для детских команд различных возрастов.

    • Футбольные поля отличаются от полей в регби и в американский футбол. Во многом это связано с количеством разметки, нанесенной на поле.

    • Клубы России подчиняются рекомендациям ФИФА, потому что РФС входит в международную футбольную организацию.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Maksim Konstantinov, dpa/Global Look Press
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