Объясняем некоторые тонкости.

Пеп Гвардиола как-то сказал: «Если бы была моя воля, размеры футбольного поля сильно поменялись. Сейчас его хватает на какую-то тактическую борьбу, на подавление соперника. Но поля не хватает на зрелища. Футбол – это искусство и шоу. Оно должно удивлять. Поэтому я бы хотел, чтобы размеры поля стали больше, чтобы фанаты смогли восхищаться самой игрой, а не только оценивать работу тренеров и игроков».

Размеры футбольного поля – устойчивая величина, хоть и менялась с историей. Но как это происходило? И что сопровождало изменения?

Какие размеры футбольного поля прямо сейчас

В правилах ФИФА есть два пункта на эту тему:

Длина футбольного поля составляет от 90 до 120 метров;

Ширина – от 64 до 75 метров.

Для матчей национальных сборных другой показатель:

Длина – 100-110 метров;

Ширина – 64-75 метров.

На эту тему как-то возмущался Юрген Клопп: «В Англии футбол очень интенсивный. Я всегда говорил, что для матчей АПЛ нужно больше пространства. Поля должны быть, например, как на «Уэмбли». Но ФА не хочет прислушиваться ни ко мне, ни к ряду других тренеров, которые поддерживают мою позицию».

ФИФА обязала футбольные клубы не только строго ограничивать пространство для самой игры, но и размеры за пределами поля. Но в этом плане не все клубы отвечают на запросы организации. Например, «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» сделал слегка поднятое поле. То есть после лицевой и боковой линий идет небольшое пространство, а после – спуск на несколько десятков сантиметров.

Кстати, а вот размеры полей на некоторых знаменитых стадионах:

«Камп Ноу» («Барселона»): 105×68;

«Умэбли» (сб. Англии): 105×68;

«Олд Траффорд» («МЮ»): 105×68;

«Эмирейтс» («Арсенал»): 105×68;

«Сан-Сиро»/«Джузеппе Меацца» («Милан»/«Интер»): 105×68;

«Альянц Арена» («Бавария»): 105×68;

«Маракана» (сб. Бразилии): 105×68;

«Тоттенхэм Хотспур» («Тоттенхэм»): 105×68;

«Стэмфорд Бридж» («Челси): 103×67;

«Энфилд» («Ливерпуль»): 101×68.

Есть еще одна рекомендация от ФИФА: до рекламных щитов от разметки должно быть 1-3 метра. Это указание клубы соблюдают без всяких вопросов – иначе натыкаются на штрафы.

Какие разметки есть на футбольном поле

1. Боковая линия – до 120 метров.

Это линия, вдоль которой бегают боковые арбитры с флажками. Они определяют офсайды у футболистов.

2. Лицевая линия – до 75 метров.

Это линия, которая находится за воротами.

3. Штрафная зона – прямоугольник с прямоугольником поменьше внутри и полукругом снаружи.

4. Центральный круг – где производится ввод мяча в игру.

5. Разметка для углового положения.

Это небольшие зоны в самых углах поля, напоминающие четверть круга. Радиус составляет 1 метр.

Схематично все разметки выглядят так:

Несколько фактов вокруг размеров футбольного поля

• Некоторые клубы специально меняют размер футбольного поля. После третьего подряд чемпионства в Серии А Массимилиано Аллегри попросил руководство «Ювентуса» сделать размер площадки чуть меньше. Позже он говорил:

«Мы не стали афишировать это на публике, но уведомили руководство Серии А. После того, как Федерация одобрила наши изменения, мы чуть поменяли игру: стали практиковать больше короткий пасс. Не буду называть тренера, но после одной встречи, коллега подошел ко мне и сказал, что никогда не видел такой молниеносной игры «Юве» под моим руководством и что догадался о причинах резких перемен только во втором тайме. Мне очень понравился этот комплимент».

• ИФАБ и ФИФА сделали отдельные рекомендации для молодежных команд и для детских команд различных возрастов.

• Футбольные поля отличаются от полей в регби и в американский футбол. Во многом это связано с количеством разметки, нанесенной на поле.

• Клубы России подчиняются рекомендациям ФИФА, потому что РФС входит в международную футбольную организацию.