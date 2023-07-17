Сколько детей у Криштиану Роналду и кто из них станет звездой футбола

Гайд по семье Криштиану.

Личная жизнь Криштиану Роналду – одна из самых притягательных тем в мире спорта. Многие болельщики с интересом гуглили его новых девушек, чтобы узнать самые пикантные подробности. Сейчас Криштиану 38, он – давно семейный человек, живет вместе с Джординой Родригес. И воспитывает нескольких детей.

Новый текст «Бомбардира» – именно о детях Криштиану.

Сколько детей у Криштиану Роналду

Их пятеро:

• Криштиану-младший. Это первый ребенок Роналду. Родился в июне-2010.

• Близнецы Ева и Матео. Родились в июне 2017-го от суррогатной матери.

• Дочь Алана Мартина. Первый ребенок Роналду с Джординой.

• В апреле 2022 года у Джорджины и Роналду родилась еще одна дочь – Белла Эмеральда.

Что известно о матерях детей Роналду

О Джорджине Родригес сейчас знают все. Она познакомилась с Роналду, когда была продавцом в магазине Gucci в Мадриде. С того момента они вместе. Сейчас Джорджина работает блогером, моделью и предпринимателем.

О матерях Евы и Матео ничего неизвестно. Криштиану и его окружение не говорят об этом.

Что касается матери Криштиану-младшего, то это весьма загадочная история. Когда он только родился, медиа писали, что он от суррогатной матери. Но позже английские таблоиды начали говорить, что он родился после короткого романа Роналду с американской официанткой. Изначально он заплатил ей за неразглашение и взял сына под свою опеку. Позже журналисты говорили, что девушка связалась с Роналду и заявила, что хочет забрать сына себе. Но тот отказался. Источник, близкий к семье Роналду, рассказывал: «Кри сразу же ответил отрицательно. Он никогда не обделял любовью Криштиану-младшего и не собирался отдавать его никому. Его позиция была жесткой сразу же: разорится на судах и адвокатах, но сохранит сына. Криштиану – отличный отец. Особенно для своего ритма жизни».

У Криштиану мог быть еще один ребенок, но он умер сразу после рождения

Речь о ситуации в апреле прошлого года. Кроме дочери, Роналду и Джорджина ждали еще и сына. Но он умер сразу после рождения. Роналду сообщил об этом через несколько дней:

«С глубочайшей грустью мы сообщаем о смерти нашего малыш. Мы испытали самую большую боль, которую могут только испытать родители. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент, дает нам толику надежды и радости. Мы хотели бы поблагодарить команду врачей и медсестер за оказанную поддержку и помощь. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно».

Весь футбольный мир поддержал Роналду. Например, фанаты «Ливерпуля», соперник «Ман Юнайтед» по дерби, на седьмой минуте очной встречи встали, аплодировали в честь Роналду и посвятили ему строки из клубной песни: «Ты никогда не будешь один».

В соцсетях клубы тоже выражали свою поддержку.

Недавно в сериале о себе Джорджина говорила: «Анхель и Белла родились на Пасху. Наступил долгожданный момент, и мое сердце остановилось. Белла родилась крепкой и здоровой. Но часть меня умерла. Как мне жить дальше? Дети задают вопросы: «Где Анхель?» Я была не в состоянии ни осознать, ни принять случившееся со мной. Я не была готова говорить об этом с детьми. Живот еще не опал. Вот я и сказала, что Анхель еще в животе. Родилась только Белла. А потом Криш сказал им: «Анхель на небесах». Это было возвращение к реальности».

А кто-нибудь из детей Роналду может играть в футбол?

Роналду, кстати, говорит, что это совершенно не обязательно: «Я не хочу, чтобы мои дети становились футболистами. Только если они сами этого хотят. В таком случае я сделаю все со своей стороны, чтобы помочь им. Но заставлять я точно никого не буду, иначе какой из меня отец?»

Пока серьезно футболом занимается только Криштиану-младший. Он начинал карьеру в академии «Ювентуса». Затем, когда отец ушел в «Манчестер Юнайтед», поехал в академию этого клуба. Когда Роналду-старший получил предложение от «Аль-Насра», тот уехал в Саудовскую Аравию вместе с папой. Сейчас он занимается там, но вскоре, по данным Marca, может состояться его трансфер в кантеру «Реала». Испанская газета пишет, что у Роналду уже есть договоренность с Флорентино Пересом, чтобы сын начинал взрослую карьеру именно в Мадриде.

Роналду делает из сына чемпиона: как он его воспитывает и тренирует и когда мы увидим Криштиану-младшего в «Реале»