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    Кто круче: Месси или Роналду?


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    Голосов: 1
    10.07.2023 12:35
    Считаем титулы и голы легенд.

    История футбола подготовила для нас массу вопросов. Кто сильнее – «Реал» или «Барселона»? Сколько голов на самом деле забил Пеле? Почему арбитр засчитал гол Диего Марадоны рукой в ворота англичан? Есть и современный вечный вопрос, который заботит несколько поколений. Кто круче: Криштиану Роналду или Лионель Месси?

    Давайте начнем с главного показателя: у кого больше трофеев?

    Кубковая копилка Месси:

    • Золото чемпионата Испании – 10;
    • Кубок Испании – 7;
    • Суперкубок Испании – 8;
    • Кубок Лиги чемпионов – 4;
    • Суперкубок УЕФА – 3;
    • Победа на Клубном чемпионате мира – 3;
    • Золото чемпионата Франции – 2;
    • Суперкубок Франции – 1;
    • Победа на чемпионате мира – 1;
    • Кубок Америки – 1;
    • Золото Олимпийских игр – 1;
    • Итог – 41 трофей (не считая полутоварищеской Финалиссимы за сборную).

    А вот все трофеи Криштиану Роналду:

    • Суперкубок Португалии – 1;
    • Золото АПЛ – 3;
    • Кубок Англии – 1;
    • Кубок Лиги – 2;
    • Суперкубок Англии – 1;
    • Кубок Лиги чемпионов – 5;
    • Золото Клубного ЧМ – 4;
    • Золото чемпионата Испании – 2;
    • Кубок Испании – 2;
    • Суперкубок УЕФА – 2;
    • Суперкубок Испании – 2;
    • Золото чемпионата Италии – 2;
    • Кубок Италии – 1;
    • Суперкубок Италии – 2;
    • Золото чемпионата Европы – 1;
    • Золото Лиги наций – 1;
    • Итог – 32.

    По количеству трофеев Месси обошел Роналду. Хоть оба и выигрывали не раз Лигу чемпионов и чемпионаты своих континентов, у Лионеля Месси есть одно важное преимущество – победа на чемпионате мира. У Роналду этого титула нет. Хотя он всю карьеру мечтал об этом трофеев. А перед самым уходом из «Манчестер Юнайтед» говорил:

    «Для меня кубок чемпионата мира был приоритетом всегда. Особенно желание выиграть его обострилось после первой победы в Лиге чемпионов. Конечно, шансов уже мало: я не очень молодой, плюс в мире прямо сейчас много сборных, которые сильны и, возможно, даже мощнее Португалии. Но я не теряю веру: буду бороться за победу на чемпионате мира до последней минуты на поле».

    Следующий чемпионат мира состоится в 2026 году – на тот момент Роналду будет 41 год.

    А кто забил больше голов и отдал больше голевых передач?

    Статистика Лионеля Месси («Барселона», «ПСЖ», сборная Аргентины) по Transfermarkt:

    • 1028 матчей;
    • 807 голов;
    • 338 ассистов.

    Статистика Криштиану Роналду («Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Спортинг», «Аль-Насср», сборная Португалии) по Transfermarkt:

    • 1168 матчей;
    • 838 голов;
    • 225 ассистов.

    Голевая статистика Криштиану Роналду лучше. Плюс он выступал во всех топовых лигах Европы, кроме Франции, и выигрывал там трофеи.

    А что по персональным наградам, кто здесь лучше?

    Не будем сравнивать бесконечные личные ачивки внутри конкретных чемпионатов. Затронем главный маркер – количество «Золотых мячей». И здесь Месси вновь опередил соперника. У него 3 «Золотых мяча» France Football и 4 «Золотых мяча ФИФА». У Роналду 3+2, соответственно. То есть здесь победил Месси – 7 против 5.

    «Золотой мяч» – спорный маркер, учитывая все скандалы вокруг него и объективность выбора главного кандидата. Поэтому сами номинанты и победители избегают разговоры о конкуренции. Правда, год назад в интервью Месси высказался о борьбе за «Золотые мячи» с Роналду. И внезапно выразил ему респект:

    «Я не стараюсь обогнать Роналду, мне не нужно это соперничество, которое запустили журналисты. Я просто стараюсь приносить своему клубу пользу – это важнее. Если при этом мне удается стать лучшим, то это просто прекрасно – приятный бонус, я всегда думаю в первую очередь об успехах клуба. Соперничество с Криштиану? Нет, меня это не волнует. Он – победитель, который не раз подчеркивал свое превосходство над всеми игроками планеты на поле. Он хорош по-своему, я – по-своему. Нас нельзя сравнивать. Роналду – легенда истории футбола».

    Так кто же лучше? Мнение редакции «Бомбардира»

    Отвечает редактор Илья Егоров:

    «Очень трудно сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Разные позиции на поле, разные карьеры, разные победы, разные манеры игры. Месси и Роналду формировались и развивались в разных условиях, но дошли до одного и того же уровня – до статуса легенд. Это ни с кем не сравнимые футболисты и, вероятно, главные игроки в истории – пусть даже адепты непревзойденности Диего Марадоны и Пеле говорят иначе.

    Сравнивать Месси с Роналду неправильно. Возможно, даже глупо. Но если и стоит такой вопрос, то я выберу Месси. Роналду – икона, которая выиграла почти все. Но для меня это не особо главное. Главное – имидж и образ. А Роналду в последнее время разрушил его. Здесь и пафосная документалка его спутницы. И бомбическое обвинительное интервью Пирсу Моргану. И выпады его сестры. И в целом куча других моментов, которые сгущали облака вокруг Криштиану.

    Месси – другой. Когда у «Барсы» не хватало денег, он все понял и ушел в «ПСЖ». Когда в «Париже» перестало получаться, а местные фанаты уничтожали критикой и свистом, Лео тоже попрощался с неприятной средой. Когда возвращение в «Барсу» приравнивалось к финансовой нестабильности некоторых партнеров, он отказался от зоны комфорта и доступно объяснил это медиа: «Я просто не хочу сталкиваться с этим еще раз».

    В итоге он укатил в кайфовый Майами в крайне непростую МЛС. Я слежу за американской лигой уже пару лет и посмотрел несколько матчей «Аль-Нассра» с Роналду – это разные уровни и разные эмоции. Лео никогда не ходил по пути наименьшего сопротивления и не пошел в этот раз. При этом он сохранил образ действительно своего парня, способного на подвиги даже под конец карьеры».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: AFLO, Hasan Bratic, LaPresse, ZUMAPRESS, aicfoto/Global Look Presss
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +310

      svetekanet 8 часов назад

      Сравнивать не буду - оба легенды.
      Для меня - Роналду. Если бы природа захотела создать идеального футболиста, она бы создала Месси - с низким центром тяжести и невероятным талантом. Если бы природа захотела создать обычного человека, она бы создала Роналду - с пороком сердца, обычного телосложения и роста. Всё, что случилось с Роналду - он сделал сам, от жёсткой диеты до начала тренировок на три часа раньше. Месси безусловно приложил огромное количество усилий чтобы стать кем он стал, но по сравнению с Роналду - меньше (просто вспомним батончики и газировку, которую CR7 даже во сне не мог себе позволить).

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      Рейтинг: +10

      Dgordg1952 10 июля, 17:48

      Однозначно Месси лучше, он точнее, элегантней, обводка выше всяких похвал

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      Рейтинг: +12578

      DeStar 10 июля, 16:25

      про аль наср он прав, саудовская лига не млс
      но не забываем про возраст
      в 36 лет роналду играл еще в мю, а месси едет в млс
      и возможно в 38 месси уже завершит карьеру,когда роналду в этом возрасте бегал за саудитов

      но для меня как игрок, наверное месси интереснее, именно интерес, он на поле делал много красивого и неожиданного
      роналду тоже, но роналду все же бомбардир, можно вспоминать его удары с обеих ног, из-за штрафной, голы через себя, зависания и забивания головой
      чего месси вообще из этого ничего не умеет, рост невысокий, из-за штрафной месси клал по праздникам( удары с самих штрафных не считаю)
      но у месси свой шарм, он "одной левой" стал одним из лучших в истории.

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