Кто круче: Месси или Роналду?

Считаем титулы и голы легенд.

История футбола подготовила для нас массу вопросов. Кто сильнее – «Реал» или «Барселона»? Сколько голов на самом деле забил Пеле? Почему арбитр засчитал гол Диего Марадоны рукой в ворота англичан? Есть и современный вечный вопрос, который заботит несколько поколений. Кто круче: Криштиану Роналду или Лионель Месси?

Давайте начнем с главного показателя: у кого больше трофеев?

Кубковая копилка Месси:

Золото чемпионата Испании – 10;

Кубок Испании – 7;

Суперкубок Испании – 8;

Кубок Лиги чемпионов – 4;

Суперкубок УЕФА – 3;

Победа на Клубном чемпионате мира – 3;

Золото чемпионата Франции – 2;

Суперкубок Франции – 1;

Победа на чемпионате мира – 1;

Кубок Америки – 1;

Золото Олимпийских игр – 1;

Итог – 41 трофей (не считая полутоварищеской Финалиссимы за сборную).

А вот все трофеи Криштиану Роналду:

Суперкубок Португалии – 1;

Золото АПЛ – 3;

Кубок Англии – 1;

Кубок Лиги – 2;

Суперкубок Англии – 1;

Кубок Лиги чемпионов – 5;

Золото Клубного ЧМ – 4;

Золото чемпионата Испании – 2;

Кубок Испании – 2;

Суперкубок УЕФА – 2;

Суперкубок Испании – 2;

Золото чемпионата Италии – 2;

Кубок Италии – 1;

Суперкубок Италии – 2;

Золото чемпионата Европы – 1;

Золото Лиги наций – 1;

Итог – 32.

По количеству трофеев Месси обошел Роналду. Хоть оба и выигрывали не раз Лигу чемпионов и чемпионаты своих континентов, у Лионеля Месси есть одно важное преимущество – победа на чемпионате мира. У Роналду этого титула нет. Хотя он всю карьеру мечтал об этом трофеев. А перед самым уходом из «Манчестер Юнайтед» говорил:

«Для меня кубок чемпионата мира был приоритетом всегда. Особенно желание выиграть его обострилось после первой победы в Лиге чемпионов. Конечно, шансов уже мало: я не очень молодой, плюс в мире прямо сейчас много сборных, которые сильны и, возможно, даже мощнее Португалии. Но я не теряю веру: буду бороться за победу на чемпионате мира до последней минуты на поле».

Следующий чемпионат мира состоится в 2026 году – на тот момент Роналду будет 41 год.

А кто забил больше голов и отдал больше голевых передач?

Статистика Лионеля Месси («Барселона», «ПСЖ», сборная Аргентины) по Transfermarkt:

1028 матчей;

807 голов;

338 ассистов.

Статистика Криштиану Роналду («Реал», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус», «Спортинг», «Аль-Насср», сборная Португалии) по Transfermarkt:

1168 матчей;

838 голов;

225 ассистов.

Голевая статистика Криштиану Роналду лучше. Плюс он выступал во всех топовых лигах Европы, кроме Франции, и выигрывал там трофеи.

А что по персональным наградам, кто здесь лучше?

Не будем сравнивать бесконечные личные ачивки внутри конкретных чемпионатов. Затронем главный маркер – количество «Золотых мячей». И здесь Месси вновь опередил соперника. У него 3 «Золотых мяча» France Football и 4 «Золотых мяча ФИФА». У Роналду 3+2, соответственно. То есть здесь победил Месси – 7 против 5.

«Золотой мяч» – спорный маркер, учитывая все скандалы вокруг него и объективность выбора главного кандидата. Поэтому сами номинанты и победители избегают разговоры о конкуренции. Правда, год назад в интервью Месси высказался о борьбе за «Золотые мячи» с Роналду. И внезапно выразил ему респект:

«Я не стараюсь обогнать Роналду, мне не нужно это соперничество, которое запустили журналисты. Я просто стараюсь приносить своему клубу пользу – это важнее. Если при этом мне удается стать лучшим, то это просто прекрасно – приятный бонус, я всегда думаю в первую очередь об успехах клуба. Соперничество с Криштиану? Нет, меня это не волнует. Он – победитель, который не раз подчеркивал свое превосходство над всеми игроками планеты на поле. Он хорош по-своему, я – по-своему. Нас нельзя сравнивать. Роналду – легенда истории футбола».

Так кто же лучше? Мнение редакции «Бомбардира»

Отвечает редактор Илья Егоров:

«Очень трудно сравнивать Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Разные позиции на поле, разные карьеры, разные победы, разные манеры игры. Месси и Роналду формировались и развивались в разных условиях, но дошли до одного и того же уровня – до статуса легенд. Это ни с кем не сравнимые футболисты и, вероятно, главные игроки в истории – пусть даже адепты непревзойденности Диего Марадоны и Пеле говорят иначе.

Сравнивать Месси с Роналду неправильно. Возможно, даже глупо. Но если и стоит такой вопрос, то я выберу Месси. Роналду – икона, которая выиграла почти все. Но для меня это не особо главное. Главное – имидж и образ. А Роналду в последнее время разрушил его. Здесь и пафосная документалка его спутницы. И бомбическое обвинительное интервью Пирсу Моргану. И выпады его сестры. И в целом куча других моментов, которые сгущали облака вокруг Криштиану.

Месси – другой. Когда у «Барсы» не хватало денег, он все понял и ушел в «ПСЖ». Когда в «Париже» перестало получаться, а местные фанаты уничтожали критикой и свистом, Лео тоже попрощался с неприятной средой. Когда возвращение в «Барсу» приравнивалось к финансовой нестабильности некоторых партнеров, он отказался от зоны комфорта и доступно объяснил это медиа: «Я просто не хочу сталкиваться с этим еще раз».

В итоге он укатил в кайфовый Майами в крайне непростую МЛС. Я слежу за американской лигой уже пару лет и посмотрел несколько матчей «Аль-Нассра» с Роналду – это разные уровни и разные эмоции. Лео никогда не ходил по пути наименьшего сопротивления и не пошел в этот раз. При этом он сохранил образ действительно своего парня, способного на подвиги даже под конец карьеры».