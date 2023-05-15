Откуда взялась традиция резать сетку после побед. Тренеры баскетбола брали золотые ножницы, а в футбол тему принес Пике

Что может пойти не так?

Однажды один тренер срезал сетку с кольца. И потом остальные резали ее уже золотыми ножницами

Разные источники называют разные года, но все говорят, что это пошло с баскетбола. Вот самые популярные версии:

20-е годы XX века. Не очень достоверная информация из-за небольшой фактуры. Американский сайт Youth1, который обозревает студенческий спорт, пишет, что все началось в матче команд двух колледжей.

1947-й. Кажется, эта версия правдивее. Эверетт Кейс был школьным тренером 23 года и принял команду «Вольфпэк» из колледжа Северной Каролины. В первый же год работы (в сезоне-1946/47) с ней он выиграл турнир Южной конференции.

Кейс настолько обезумел на площадке, что целовал игроков, а после вручения медалей залез одному на плечи и срезал сетку с кольца. Ее Кейс повесил у себя в кабинете. Затем докупил еще несколько сетей, сшил большую паутину и прикреплял к ней памятные фотографии с командой, расписания и программы тренировок, телефонные контакты.

C того момента традиция постепенно продвигалась по штатам. Сначала она стала популярной в школьном баскетболе. Затем дотронулась до соревнований колледжей. Постепенно некоторые команды даже придумывали разные правила: резать только позолоченными ножницами, а каждый следующий игрок должен держать на плечах предыдущего.

Но из всех закрепилось только одно – главный тренер срезает большую часть. Остальные нитки срезают игроки – по одной на каждого.

Как традиция пришла: баскетбольная «Барселона» слямзила традицию из НБА – это увидел Пике

В сезоне-2008/09 победителем НБА стал «Бостон». Все как обычно: кубок, шампанское и срезанная сетка. Бывший главный тренер «Бостона» Док Риверс дал разумное объяснение традиции:

«Это уже часть истории. Это память о победном сезоне. Не могу сказать точно, кто и как хранит сетку. В «Бостоне» она будет висеть в музее. Некоторые тренеры забирают ее себе, некоторые раздают по кусочкам. Кто-то отправляет президенту или владельцу клуба».

На следующий сезон тему повторила испанская «Барселона»: победила в чемпионате Испании по баскетболу и срезала сетку после награждения.

За баскетбольной «Барсой» очень следит защитник футбольной команды Жерар Пике. Он часто выбирается на матчи, иногда даже ездит на ближние выезды. Эту традицию Пике тоже заметил – а после победы над «МЮ» в финале Лиги чемпионов-2011 перенес ее на футбол.

Пике говорил:«Я увидел это на баскетболе. По-моему, это прикольно. Я тоже срезал сетку. Теперь повешу ее у себя дома». Пике ошибался – теперь сетка висит в музее на «Камп Ноу». «Барса» пополнила ее еще одним экземпляром в 2015 году – больше у нее шансов не было.

Наверняка Пике не первый, кто порезал сетку в футболе. Но он точно стал главным популяризатором идеи. После него сетка режется после многих топ-турниров.

Вот ты режешь сеть, а что может пойти не так? Да все

В 2017-м турнир Большой десятки (соревнования среди колледжей всех штатов Америки) выиграла команда из Мичигана. Тренер Билли Донлон полез резать сеть первый. После того, как он срезал одну нить, он стал спускаться и хотел передать ножницы помощнику – взялся за лезвие, отдавал ручкой вперед. Дальше Донлон услышал: «Черт, ты как вообще? Ты в порядке?»

Оказалось, Донлон так сильно держал лезвия, что порезал себе руку (на рану наложили три шва). «Это был адреналин. Волнительно, когда ты режешь сеть, а на тебя все смотрят. И ты такой понимаешь: я в центре внимания, нужно быть крутым. У меня не получилось».