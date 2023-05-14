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    • Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле

    Помните индейца с лого чилийского «Коло-Коло»? На самом деле это основатель, который умер от удара в живот на поле


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    Сегодня, 15:22
    Урок истории.

    «Коло-Коло» – самый титулованный чилийский клуб и первая (и пока что единственная) чилийская команда, победившая в Кубке Либертадорес.

    Эмблема «Коло-Коло» менялась 8 раз. Первые четыре варианта – бело-синие щиты, вдоль которых нарисована красная полоска с названием клуба. На остальных вариантах изображен индеец – коренной житель Чили. Такое официальное объяснение символике клуба.

    Существует еще и неофициальная версия, согласно которой вся современная эмблема посвящена одному из основателей – Давиду Арельяно. За «Коло-Коло» после запуска клуба он сыграл всего полтора сезона, пока в одном из матчей не получил смертельную травму.

    Арельяно изначально боролся, чтобы на эмблеме клуба был индеец. Первый вариант срисовали именно с него

    В начале 20-х годов прошлого века клуб «Депортиво Магальянес» разрывался из-за скандалов. Руководство, имея в карманах деньги, не выплачивало вовремя зарплату своим футболистам. Они неоднократно бастовали, врываясь в кабинеты боссов – но этого было недостаточно. Руководители обещали им выплатить долги в ближайшее время и благополучно забивали на свои слова.

    В 1925-м это надоело Давиду Арельяно. Он поднял очередной бунт против руководства, подговорил толпу игроков. Боссы быстро подавили этот выпад Арельяно, отчислили его из команды вместе с остальными бунтарями, а оставшимся игрокам пригрозили санкциями, если те провернут что-то подобное.

    Арельяно и компания изначально подыскивали варианты в Чили, Аргентине и Бразилии – такой клуб, который бы принял их всех. Но потом они поняли, что это просто невозможно (по некоторым данным, их было от 7 до 10 человек), поэтому они основали собственный клуб – «Коло-Коло». И название, и символика были отсылками к истории Чили. Колоколо был предводителем вождем индейцев мапуче в Арауканской войне. Арельяно бился на размещении изображения Колоколо на эмблеме. Но в руководстве его не поддержали. Поэтому первый логотип выглядел так (щит с полосой):

    За два года Арельяно сделал из «Коло-Коло» одного из топов чемпионата Чили. В 1927-м он добился командировки команды в Европу. «Коло-Коло» поехал в Португалию и Испанию, и там произошла трагедия. В матче с «Эйриньей» Арельяно получил сильный удар в живот, из-за которого покинул поле на носилках. Испанские медики очень халатно отнеслись к травме: диагностировали перитонит, не провели дополнительного обследования. А на следующий день Арельяно умер от травмы.

    Для «Коло-Коло» это стало огромной трагедией. За 93 года он неоднократно почитал память Арельяно:

    • В 1975 году «Коло-Коло» построил арену, на которой играет до сих пор, и назвал ее «Монументаль Давид Арельяно» – в честь своего основателя.

    • До 1950 года на форму «Коло-Коло» добавлял черную полосу – в память о Давиде Арельяно.

    • В 1950 году на логотипе «Коло-Коло» появился индеец. Theese Football Times пишет, что первоначальный вариант индейца срисовывался с Арельяно. Сходства есть: у Арельяно были не очень длинные волосы и прямой нос.

    За 20 лет ее переделали (индейца сделали брутальнее, оттолкнувшись от образа Арельяно). На одном варианте была черная полоса вокруг – тоже в память об Ареяльно.

    • Каждый год в день основания «Коло-Коло» клуб устраивает шоу вокруг стадиона. Определенная ее часть посвящена Арельяно – рассказывают, как он вместе с последователями основали «Коло-Коло»; какими принципами руководствовались, когда создавали его.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: официальный сайт Коло-Коло, ZUMAPRESS/Global Look Press
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