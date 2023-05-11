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    • Хоккеисты «Торонто» целуют сырую рыбу – это посвящение в жители канадского острова

    Хоккеисты «Торонто» целуют сырую рыбу – это посвящение в жители канадского острова


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    11.05.2023 18:54
    Необычная традиция.

    «Торонто» проводит один из предсезонных сборов на Ньюфаундленде – одном из главных островов Канады, где живут потомки английских и ирландских эмигрантов плюс представители коренного эскимосского населения.

    Столица региона Ньюфаундленд – город Сент-Джонс (100 тыс. населения). Именно там звезды «Торонто» провели встречу с местными фанатами. В программе вечера: ром, выступление на сцене с речью и любимый прикол для всех гостей – целование сырой трески. От команды были Осттон Мэтьюз, Тайсон Бэрри, Морган Райли и Фредерик Андерсен.

    «Я последним поцеловал рыбину, – рассказывает Бэрри. – Она была очень скользкой, когда я взял ее в руки … Я знал об этом обычае, но зря стал последним в очереди. Хотя Андерсен был передо мной и тоже оказался весь в слизи. Отвратительно».

    Для понимания масштабов любви жителей Ньюфаундленда к канадскому хоккею. Около тренировочного комплекса, где работает «Торонто», первые сотни зрителей собрались за 18 часов до приезда команды. Многие заночевали прямо у входа, разбив лагерь на парковке.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: соцсети Торонт
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