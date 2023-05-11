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    • У Гризманна за пять лет появилось три ребенка. Теперь самое удивительное – все они родились в один день – 8 апреля

    У Гризманна за пять лет появилось три ребенка. Теперь самое удивительное – все они родились в один день – 8 апреля


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    11.05.2023 18:30
    Рассказываем о семье.

    У Гризманна три ребенка. Самое крутое в этой истории – все три ребенка Гризманна родились в один день – 8 апреля.

    В 2016-м у Гризманна родилась дочка Миа. В 2018-м – сын Амаро. Да-да, все трое празднуют день рождения восьмого апреля.

    Наш автор Валера Полевиков провел небольшое расследование и предположил, как получилось такое совпадение:

    «Включаем режим сплетницы, чтобы отследить, когда происходили магические зачатия детей. Примерно в июле! Что делал Гризманн в зачаточных июлях?

    • В 2015-м – был в отпуске после тяжелого сезона: «Атлетико» не взял ни одного титула.

    • В 2018 – во время (или сразу после) чемпионата мира, где он взял золото.

    • В 2020-м – когда сезон возобновился после пандемии (кстати, Гризманн пропустил два последних матча сезона, в середине июля, из-за мышечной травмы)».

    Все дети Гризманна от брака с Эрикой Чопереной. Они познакомились в 2009-м, когда Гризманн играл за «Реал Сосьедад». Полтора года Гризманн добивался отношений: «Полтора года я слал сообщения, пытался соблазнить». Поженились они спустя шесть лет, когда уже родился первый ребенок.

    Пара долгое время не афишировала отношения. В 2014-м, когда Чоперена и Гризманн стали появляться на публике вместе, она перестала вести свой бьюти-блог (а основная профессия Чоперены – детский психолог).

    Последний раз публично Гризманн вспомнил о жене, когда в отборе на Евро-2020 не забил пенальти Албании. И в шутку обвинил в этом жену: «Возможно, я промазал, потому что она не смотрела матч!»

    У Гризманна много в инстаграме постов с детьми. Вот Амаро уже забивает в маленькие ворота.

    В инстаграме Чоперены сегодня появился пост-поздравление детям:

    «Вы сделали революцию в нашем мире! Мы хотим, чтобы вы были сумасшедшими и свободными».

    Источник: Бомбардир.ру
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