У Гризманна за пять лет появилось три ребенка. Теперь самое удивительное – все они родились в один день – 8 апреля

Рассказываем о семье.

У Гризманна три ребенка. Самое крутое в этой истории – все три ребенка Гризманна родились в один день – 8 апреля.

В 2016-м у Гризманна родилась дочка Миа. В 2018-м – сын Амаро. Да-да, все трое празднуют день рождения восьмого апреля.

Наш автор Валера Полевиков провел небольшое расследование и предположил, как получилось такое совпадение:

«Включаем режим сплетницы, чтобы отследить, когда происходили магические зачатия детей. Примерно в июле! Что делал Гризманн в зачаточных июлях?

• В 2015-м – был в отпуске после тяжелого сезона: «Атлетико» не взял ни одного титула.

• В 2018 – во время (или сразу после) чемпионата мира, где он взял золото.

• В 2020-м – когда сезон возобновился после пандемии (кстати, Гризманн пропустил два последних матча сезона, в середине июля, из-за мышечной травмы)».

Все дети Гризманна от брака с Эрикой Чопереной. Они познакомились в 2009-м, когда Гризманн играл за «Реал Сосьедад». Полтора года Гризманн добивался отношений: «Полтора года я слал сообщения, пытался соблазнить». Поженились они спустя шесть лет, когда уже родился первый ребенок.

Пара долгое время не афишировала отношения. В 2014-м, когда Чоперена и Гризманн стали появляться на публике вместе, она перестала вести свой бьюти-блог (а основная профессия Чоперены – детский психолог).

Последний раз публично Гризманн вспомнил о жене, когда в отборе на Евро-2020 не забил пенальти Албании. И в шутку обвинил в этом жену: «Возможно, я промазал, потому что она не смотрела матч!»

У Гризманна много в инстаграме постов с детьми. Вот Амаро уже забивает в маленькие ворота.

В инстаграме Чоперены сегодня появился пост-поздравление детям:

«Вы сделали революцию в нашем мире! Мы хотим, чтобы вы были сумасшедшими и свободными».