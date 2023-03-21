Отец Роналду – трагедия: война в Африке, алкоголизм и ранняя смерть. Сын не понимал его: «Я хотел другого папу»

Но «Ты всегда будешь с нами».

Отец Роналду служил в Анголе: голодал, вместо воды пил пиво и на ночь застревал в болоте

В 1974 году Жозе Авейру прилетел в Африку и на старом поезде добрался до деревни Моссума на границе с Замбией. Там он провел больше года и попал под финал военного конфликта в Анголе, которая боролась за независимость, победила и перестала быть колонией Португалии. Авейру вместе с потоком солдат с Мадейры наблюдал за передачей власти повстанцам, сопровождал грузовики с продовольствием и разгонял забастовки.



Отряды повстанцев в Анголе 70-х

Солдаты страдали из-за малярии и по несколько недель отходили от лихорадки. Еда, которую им доставляли, сгнивала по жаре, поэтому голод рос, а на обед оставалось только несколько кусков хлеба. Авейру служил в третьей роте, которая жила в длинных бараках с металлическими крышами. Чтобы поесть мяса, солдаты охотились и делали бифштексы.



Ангольцы в период гражданской войны в очереди за гуманитарной помощью

Однажды Авейру на машине застрял в болоте и так провел ночь − под вой из саванны. Пока один солдат искал помощь, другие нервно курили и ждали рассвета. Альберто Мартинш с детства знал Авейру и вместе с ним оказался на войне в Африке. Раз в месяц к ним прилетал вертолет, который забирал и отдавал письма из дома. Это разбавляло тягучий быт: «Мы играли в футбол и карты, пели, время от времени курили косяк. Делать было нечего. Мы просто возвращали технику, уничтожали ее и гранаты».



Один из лидеров ангольского боевого движения перед новобранцами. 70-е

Единственное удобство – холодильник, в котором солдаты хранили пиво. Сослуживец Хосе Мануэль Коэльу описывал условия: «Было так жарко, что вода всегда была теплой и не убивала жажду. Пиво было нашим лучшим другом. У нас было ангольское пиво «Кука». Воду из реки забирали в водохранилище, но не обрабатывали, поэтому мы ее не пили. Вместо этого – пиво. Нам сказали, что вода может вызвать проблемы. Ее использовали для мытья, приготовления пищи и стирки».

После войны – нищета и алкоголизм. В этих условиях появился Роналду, хотя мать думала об аборте

Война в Африке истощила бюджет Португалии – в 1975 году Авейру вернулся в нищету и не перестроился после службы. На Мадейре он работал садовником и администратором в футбольном клубе, где отвечал за порядок в раздевалке и уход за экипировкой. Но основное время проводил в соседнем пабе.

Коэльу объяснял: «Там не было свободных рабочих мест. Нас бросили. У ветеранов войны не было ни денег, ни работы. Конечно, когда я вижу Роналду, я вспоминаю его отца: у него были проблемы, и ему нечего было есть, поэтому он часто пил. Друзья покупали ему выпивку, потому что у него не было денег. Он плохо ел».

В 12 лет Криштиану Роналду переехал в Лиссабон и подписался со «Спортингом», но стартовал в футболе в клубе «Андоринья», где работал отец. Там же доигрывал Баррош Соуза, который до этого выступал за «Насьонал». Жозе Авейру подружился с Соузой и предложил ему стать крестным Криштиану Роналду. Соуза согласился, но вместе с Авейру из-за матча опоздал на крестины.

«В тот день «Андоринья» играла в Рибейра-Брава, так что я и Жозе собирались туда, – говорил Соуза. – Мы приехали на крестины гораздо позже – так поздно, что священник не захотел крестить его. Мы убеждали священника крестить его, и это получилось. Забавно, что все было готово к началу, а нас там не было. Получилось нехорошо».

Криштиану Роналду – незапланированный ребенок и самый младший в семье Жозе и Долореш Авейру. У него есть брат и две сестры. Отец грубо обращался с матерью, пил и с трудом балансировал по семейному бюджету. Долореш Авейру думала об аборте и вспоминала мужа: «Он был пьян почти каждый день. Я никогда не знала его полностью. Мне бы хотелось, чтобы он больше находился рядом. Он никогда плохо не обращался с детьми, но его жертвой стала я».

Отношения Роналду с отцом тоже не раскрылись: «Я действительно не знаю своего отца на 100 процентов. Он пил. Я никогда не разговаривал с ним как с обычным человеком. Это было тяжело». Для него он не образец отца, но человек, который привел в футбол и заложил основы.

«Мой отец был забавным, когда выпивал, но я не узнал его по-настоящему, от сердца. И я не знаю, почему он пил, может быть, он был разочарован жизнью. Я хотел другого папу – такого, который бы чаще присутствовал в моей жизни, чтобы увидеть мои достижения».

Ради футбольной карьеры Роналду отодвинул учебу и играл, пока другие возились с уроками. Крестный Баррош Соуза объяснял: «Ты видел это, когда его отец был китмэном в «Андоринье». У него были сумки с футбольными мячами, и Криштиану был рядом с отцом и с мячом в руке, которым играл. Он шел в дриблинг и, очевидно, копировал старших игроков». За это его сравнивали с пчелой.

Стадион «Андориньи» украшают детские фотографии Роналду. В детстве он превосходил остальных, но упирался в неудачи. Рикарду Сантуш играл с Роналду в «Андоринье» и рассказывал: «Он был скромным ребенком. Но плакал, когда у него не было мяча. Когда товарищи по команде дрались, он плакал. Криштиану очень нравилось побеждать. Когда этого не происходило, он плакал. Настолько, что у него появилось прозвище плакса».



Детское свидетельство Роналду

Авейру продавал футболки «МЮ» ради денег на алкоголь. Сегодня его портрет висит в семейном доме Криштиану

Роналду отправлял отца на лечение в Англию, но это не помогло. Тот продавал футболки «Манчестер Юнайтед», чтобы получить деньги на выпивку, но всегда говорил, что его сын перевернет игру. Окружение посмеивалось и называло его дураком, но Авейру знал: «Мой сын будет лучшим футболистом в мире».

Он умер в Лондоне от печеночной недостаточности в 52 года и не увидел, как сын выиграет чемпионат Европы, Лигу чемпионов и пять «Золотых мячей». Роналду грустит: «Мой отец всегда был в хорошем настроении, он любил футбол. Это немного наводит грусть, потому что, если бы он мог наслаждаться и видеть, чего я достиг, это было бы успехом в его жизни. Уверен, что он смотрит на меня сверху».

Роналду было 20 лет, когда отец умер. Он выступал за «Манчестер Юнайтед» и находился в Москве со сборной Португалии на отборочном матче к ЧМ-2006 против России. Команда вышла с траурными повязками и сыграла по нулям. «Пожалуй, это была самая трудная игра, в которой я участвовал, – говорил Роналду. – Я не жалею, что сыграл, потому что это то, что я люблю делать, это была моя работа, и это была дань уважения ему, но это был единственный раз. У меня не было игр сложнее, чем та».

Портрет отца в рамке висит у Роналду дома, рядом с которым он фотографируется вместе с детьми. Сестра Эльма каждый год пишет обращения к отцу в инстаграме, а сестра Катя сделала в ресторане семейный арт, где он стоит за спинами семьи. Его отсутствие – трагедия и сила Роналду, который вспоминает отца обрывками: «Ты всегда будешь с нами».