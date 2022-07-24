Два месяца назад Златан перенес операцию на крестообразной связке. Сейчас опубликовал фото после тренировок – просто зверь

Ему скоро 41!

Как много вы знаете людей, которые играют на хорошем уровне в 40+ лет? А много из них считаются лидерами в своих клубах? Вот Златан Ибрагимович входит в этот список.

Сейчас он публиковал такую фотографию в соцсетях (подпись – «Другая порода»). Зацените форму:

В октябре Златану исполнится 41 год. Он по-прежнему в порядке: бьется за «Милан» и не думает завершать карьеру. А вот последние события из его профессиональной карьеры:

• Завершил сезон третьим бомбардиром «Милана»: 23 матча – 8 голов и 3 ассиста. Последний полный матч в Серии А провел в январе. В последний раз вышел в старте на игру чемпионата Италии тоже в январе. После – долго восстанавливался от травмы и довольствовался выходом на замену.

• Кстати, вместе с «Миланом» стал чемпионом. Для него это седьмое чемпионство Серии А. После завершения сезона он написал:

«Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене: оно было опухшим полгода. За последние шесть месяцев я тренировался с командой всего 10 раз. За шесть месяцев я сделал более 20 инъекций. Опорожнял колено раз в неделю и колол обезболивающие каждый день в течение шести месяцев. Я почти не спал полгода из-за боли Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Но у меня была только одна мысль: сделать своих партнеров по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание. Сегодня у меня есть новая крестообразная связка и еще один трофей».

• В мае он перенес операцию на колене. Transfermarkt говорит, что он вернется только в январе-2023. Чуть позже Златан переподписал истекающий с «Миланом» контракт на год. Он согласился на понижение зарплаты.

• У Златана недавно завершился первый курс реабилитации после перенесенной операции. Он отдыхал и восстанавливался в частном имении на побережье озера Гарда. В соцсетях показывал некоторые кадры.

И даже показывал, как откачивали жидкость из его колена.