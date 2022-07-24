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    Два месяца назад Златан перенес операцию на крестообразной связке. Сейчас опубликовал фото после тренировок – просто зверь


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    Голосов: 2
    Сегодня, 16:35
    Ему скоро 41!

    Как много вы знаете людей, которые играют на хорошем уровне в 40+ лет? А много из них считаются лидерами в своих клубах? Вот Златан Ибрагимович входит в этот список.

    Сейчас он публиковал такую фотографию в соцсетях (подпись – «Другая порода»). Зацените форму:

    В октябре Златану исполнится 41 год. Он по-прежнему в порядке: бьется за «Милан» и не думает завершать карьеру. А вот последние события из его профессиональной карьеры:

    • Завершил сезон третьим бомбардиром «Милана»: 23 матча – 8 голов и 3 ассиста. Последний полный матч в Серии А провел в январе. В последний раз вышел в старте на игру чемпионата Италии тоже в январе. После – долго восстанавливался от травмы и довольствовался выходом на замену.

    • Кстати, вместе с «Миланом» стал чемпионом. Для него это седьмое чемпионство Серии А. После завершения сезона он написал:

    «Последние шесть месяцев я играл без крестообразной связки в левом колене: оно было опухшим полгода. За последние шесть месяцев я тренировался с командой всего 10 раз.

    За шесть месяцев я сделал более 20 инъекций. Опорожнял колено раз в неделю и колол обезболивающие каждый день в течение шести месяцев. Я почти не спал полгода из-за боли

    Никогда так сильно не страдал на поле и за его пределами. Но у меня была только одна мысль: сделать своих партнеров по команде и тренера чемпионами Италии, потому что я дал им обещание. Сегодня у меня есть новая крестообразная связка и еще один трофей».

    • В мае он перенес операцию на колене. Transfermarkt говорит, что он вернется только в январе-2023. Чуть позже Златан переподписал истекающий с «Миланом» контракт на год. Он согласился на понижение зарплаты.

    • У Златана недавно завершился первый курс реабилитации после перенесенной операции. Он отдыхал и восстанавливался в частном имении на побережье озера Гарда. В соцсетях показывал некоторые кадры.

    И даже показывал, как откачивали жидкость из его колена.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: www.imago-images.de/Global Look Press, Соцсети Златана Ибрагимовича
    Рейтинг: 5 Голосов: 2
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