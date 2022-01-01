«Зенит» силен даже в сложные времена, а «Спартаку» тяжело всегда

Третий Суперкубок подряд.

«Зенит» выиграл у «Спартака» в Суперкубке России – 4:0. Это третья победа в Суперкубке для «Зенита» – и все они идут подряд. У команды в последние годы абсолютное господство в России.

Главное ощущение от этого матча – что «Зенит» не теряет силу, несмотря на происходящее с футболом в стране. Практически все команды лишились лидеров и стали слабее. Но у «Зенита» всего три потери – Юри Альберто, Ракицкий и Дзюба. Но уже есть усиление: из «Сочи» пришли Кассьера и Родригао – два мощных по меркам РПЛ игрока.

Но важнее, что удалось сохранить лидеров. Дуглас Сантос, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком – все остались в клубе. И они и сделали игру со «Спартаком».

Сантос царил на левом фланге – были моменты, когда он обходил нескольких соперников. Ну и на его счету прорыв в первом голе и ассист во втором. У Малкома и Вендела по голу, у Клаудиньо – ассист. Барриос выгрыз весь центр поля.

Больше всего впечатляет, как эти лидеры сочетают дисциплину и творчество. Они играют коротко и технично даже на своей половине поля. Особенно на сжатых пространствах, когда их прессингуют – все равно получается сохранить мяч. И при этом организованно играют без мяча – сегодня «Зенит» оборонялся всей командой до последней минуты.

У Семака получается важное. Он не ограничивает лидеров в свободе с мячом, дает им наслаждаться игрой. Особенно это видно по Клаудиньо – сегодня был момент, когда он убегал в контратаку и улыбался. При этом все они играют дисциплинированно при обороне – не халтурит даже Малком.

Разница в уровне со «Спартаком» слишком большая, чтобы удивляться этому разгрому. У «Спартака» новый тренер, который в команде меньше месяца. «Спартак» прошлый сезон закончил на десятом месте. Было бы огромной сенсацией, если бы «Зенит» сегодня проиграл. Еще лет пять назад разница в уровне в клубов была незначительной, но сейчас – пропасть.

Ну и да, в РПЛ такие времена, что сезон еще не начался, а чемпион уже чувствуется. Непобеда «Зенита» в лиге будет сенсацией. Но вероятность сенсации всегда есть и ради этого мы смотрим футбол.