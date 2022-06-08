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Тест: угадай легендарные матчи сборных по подсказкам
Тест: угадай легендарные матчи сборных по подсказкам
Бомбардир.ру
8 июня 2022, 18:45
1
В этом тесте мы называем некоторые события из матча, а ваша задача – назвать игру. Вперед!
Тест
Новости СМИ2
Комментарии (1)
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SinyaaPyll
1654703927
12/12. А про клубный футбол я мало что знаю.
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