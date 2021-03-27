Россия победила, но есть минусы. Вот 4 важные проблемы

Готовимся к матчу против Словакии.

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Россия – Словения – 2:1. Вторая победа подряд в отборочном цикле к ЧМ-2022. Пока что первое место в группе – все хорошо, но есть и отрицательные моменты, о которых тоже нужно помнить перед матчем со Словакией.

После голов Россия отдала преимущество Словении

За весь матч наша сборная четырежды пробила в створ ворот словенцев. Смотрим:

Первый раз – отбитый удар Джикии.

Второй – гол Дзюбы.

Третий гол Дзюбы.

Четвертый – отбитый удар Караваева.

Между третьим и четвертым моментом прошло 34 минуты. А дальше у России не было реально ни одного опасного удара. В это время Словения создала 3 момента, один из которых стал голевым. По ударам Словения и вовсе перебила нашу сборную и в целом смотрелась опаснее во втором тайме.

У Миранчука ничего не получается второй матч подряд

Миранчук в матче с Мальтой:

33 минуты на поле.

0 ударов.

1 выигранное единоборство.

Миранчук в матче со Словенией:

41 минута на поле.

0 ударов.

0 созданных моментов.

В сборной Миранчук сильно отличается от той формы, что показывал в «Аталанте»: малополезный и не очень активный. Черчесов попытался объяснить это после матча с Мальтой:

«Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации».

Как же неаккуратно наша сборная играла против Иличича

Иличич – главная ударная сила Словении. Но в этом матче ему позволяли непозволительно многое. Во-первых, гол. Иличич оторвался к мячу. Кудряшов просто не успел заблокировать его удар. Во-вторых, за матч Иличич коснулся 87 раз – больше, чем кто-либо другой на поле. В-третьих, у Иличича во втором тайме был еще оин опасный момент. Но тогда хорошо сыграл Шунин.

Про Иличича Дзюба после матча сказал так: «Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука еще в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник».

Сборная России вторую встречу подряд пропускает шальной удар

Здесь просто два видео. Мальтийцы нам пробили так:

Гол Джозефа Мбонга в ворота сборной России.#МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/gcx2nISR9i — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 24, 2021

А Иличич так:

А вот и мастерский ответный мяч Йосипа Иличича, забитый сразу после второго гола Дзюбы.#РоссияСловения #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/1QpIovyLsq — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) March 27, 2021

Два странных удара, до которых не дотянулся Шунин.