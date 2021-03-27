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    Россия победила, но есть минусы. Вот 4 важные проблемы


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    Голосов: 11
    27.03.2021 20:21
    Готовимся к матчу против Словакии.

    Россия – Словения – 2:1. Вторая победа подряд в отборочном цикле к ЧМ-2022. Пока что первое место в группе – все хорошо, но есть и отрицательные моменты, о которых тоже нужно помнить перед матчем со Словакией.

    После голов Россия отдала преимущество Словении

    За весь матч наша сборная четырежды пробила в створ ворот словенцев. Смотрим:

    Первый раз – отбитый удар Джикии.

    Второй – гол Дзюбы.

    Третий гол Дзюбы.

    Четвертый – отбитый удар Караваева.

    Между третьим и четвертым моментом прошло 34 минуты. А дальше у России не было реально ни одного опасного удара. В это время Словения создала 3 момента, один из которых стал голевым. По ударам Словения и вовсе перебила нашу сборную и в целом смотрелась опаснее во втором тайме.

    У Миранчука ничего не получается второй матч подряд

    Миранчук в матче с Мальтой:

    • 33 минуты на поле.

    • 0 ударов.

    • 1 выигранное единоборство.

    Миранчук в матче со Словенией:

    • 41 минута на поле.
    • 0 ударов.
    • 0 созданных моментов.

    В сборной Миранчук сильно отличается от той формы, что показывал в «Аталанте»: малополезный и не очень активный. Черчесов попытался объяснить это после матча с Мальтой:

    «Головин, Миранчук, Кудряшов и Жиров только появились, не были на сборе, не были на тактических тренировках, поэтому у нас были проблемы в организации».

    Как же неаккуратно наша сборная играла против Иличича

    Иличич – главная ударная сила Словении. Но в этом матче ему позволяли непозволительно многое. Во-первых, гол. Иличич оторвался к мячу. Кудряшов просто не успел заблокировать его удар. Во-вторых, за матч Иличич коснулся 87 раз – больше, чем кто-либо другой на поле. В-третьих, у Иличича во втором тайме был еще оин опасный момент. Но тогда хорошо сыграл Шунин.

    Про Иличича Дзюба после матча сказал так: «Разбирали, крепкая у них команда. Понимали, что дома нужно любой ценой побеждать. Иличич очень впечатлил. Парень на спокухе, разворачивает во все стороны. Кайф был на него смотреть. Я так от Модрича кайфовал после Хорватии, но Лука еще в защиту отрабатывает, а Иличич свободный художник».

    Сборная России вторую встречу подряд пропускает шальной удар

    Здесь просто два видео. Мальтийцы нам пробили так:

    А Иличич так:

    Два странных удара, до которых не дотянулся Шунин.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: твиттер сборной России
    Рейтинг: 3 Голосов: 11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2398

      Mister_Tomsk 29 марта 2021, 19:27

      Кто это писал? а как же пас миранчука на караваева? не опасный созданный момент? матч смотрели?

      0
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      Рейтинг: +13

      юstas 28 марта 2021, 17:10

      С победой Россию. А вечным паникёрам, которые только и умеют в жизни - кричать Караул, всё пропало, всё плохо, хочется сказать, Как вы достали. Сами то умеете что-то делать или только грязью кидать во все стороны. Во всех странах люди поддерживают своих ребят, а у нас обязательно найдётся тот кто кучу дерьма в себе носит, даже спасибо за победу не скажут. А что тогда болелам хорватов говорить, еле у Кипра выиграли и слили Словении?

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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > юstas 29 марта 2021, 12:07

      Не поддерживаю ни паникеров, у которых всегда все плохо (особенно плохи некоторые игроки, которые на самом деле тащат сборную), ни ура-патриотов, у которых все хорошо. Нормальные болельщики рады победе, но не рады игре нашей команды, и второе в данный момент перевешивает. Почему? Да потому, что сборная Словении в футбольном рейтинге 69-я команда мира. Население в этой стране то ли 2 то ли 3 миллиона. У нас 147 миллионов и наша команда 39-я. Но дело не только рейтингах. Наша команда должна держать планку четвертьфиналиста последнего ЧМ, и она ее некоторое время держала, но последнее время не держит. Но есть основания и для осторожного оптимизма. Ничего позорнее прошлогодней ничьей с Молдовой -- слабейшей командой Европы, включая Гибралтар -- быть уже не может. Будем надеяться, что наша команда оттолкнется от той игры, как от дна Марианской впадины.

      2
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      Рейтинг: +12

      Sab7 27 марта 2021, 21:12

      Поздравляю Наших Парней (!), натяжно= но результат = 100 % ! )) Очень многое не нравится (состав , расстановка и пр.), но более всего бесят диванные олухи (обычно =это диванные малолетки , с пивным пузом и "размышлениям" о стоимости Месси !)))

      2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 > Sab7 28 марта 2021, 14:13

      Диванные малолетки с пивным пузом? Это где такие водятся?

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      Рейтинг: +507

      Arrow10 > Sab7 28 марта 2021, 14:58

      Сейчас поздравляешь , а по итогу ты и сам знаешь , что нас ждет с такой игрой , с Мальтой проблемы , со Словенией проблемы , просто фортуна улыбается пока что сборной , я лишь надеюсь , что Хорватия продолжит хандрить , иначе нашей сборной влетит 5 безответных мячей , хотя и со Словакией наши могут налажать с такой-то игрой. ТАк что радоваться мнимой победе рано , вот если наша сборная какими-то неведомыми чудесами выйдет с 1 места из группы , что маловероятно , тогда можно сказать , что да молодцы постарались. К тому же Черчесов по числу матчей и побед куда хуже Хиддинга и Романцева, и то что про него говорят мол клуб Стаса явно не просто так.

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