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    Каким было дерби ЦСКА – «Спартак»


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    Голосов: 11
    13.09.2020 21:59
    Кокорин дебютировал, Акинфеев тащил, а Влашич снова всех победил.

    ЦСКА принимал «Спартак» в седьмом туре РПЛ и победил 3:1. «Спартак» впервые проиграл в сезоне и уступил первое место остающемуся непобежденным «Сочи». Вот ключевые темы вокруг главного события выходных:

    Игру посмотрели не все из-за сбоя в трансляции

    «Матч ТВ» не показывал дерби, его трансляция шла на канале «Матч Премьер». В интернете были проблемы с показом.

    Канал извинился и пообещал компенсировать ошибку: пользователям с подпиской – промокод на месяц, покупателям разовой трансляции – два промокода на любую игру РПЛ.

    Влашич забивает «Спартаку» во всех играх на «ВЭБ-Арене»

    • Сезон-2018/19: при 0:1 Никола Влашич красивым ударом сравнял счет. Так и закончили, новичок стал героем – забил в первом же дерби.

    • Сезон-2019/20: в эпизоде с первым голом Влашича не справился Максименко, второй – игрок ЦСКА забил в контратаке. 2:0, победа, и снова всеобщая похвала.

    • Сезон-2020/21: Влашич не был ярок в матче, но забил победный гол – классно разобрался в штрафной «Спартака» и неотразимо пробил.

    Три матча – голы в каждом из них, всего их четыре. Все – вратарю Максименко. ЦСКА в этих матчах дважды победил и еще раз сыграл вничью.

    Акинфеев снова оформил суперсейвы

    Прошлое дерби: суперсейв при счете 1:0 в самом конце после удара Умярова. Потом ЦСКА забил в контратаке и победил.

    Это дерби: крутой сейв при счете 2:1 во втором тайме после удара Понсе. В конце ЦСКА забил в контратаке и победил. Как же все похоже по сценарию.

    Кокорин дебютировал и девять раз коснулся мяча за 40 минут

    «Спартак» представил Александра Кокорина в начале августа, а сыграл он первый матч только сейчас. Вышел в дерби против ЦСКА, но практически ничем не запомнился. По цифрам тоже игра не впечатлила:

    • Кокорин всего девять раз коснулся мяча.

    • Он один раз пробил по воротам и не попал в створ.

    • У него одно выигранное верховое единоборство.

    • Однажды попал в офсайд.

    Кокорин вышел на замену на 56-й минуте и провел почти 40 минут на поле. Дебют не удался вообще.

    Вопросы к судейству и ВАР – как и обычно

    Уже на первой минуте Карпов сбил вырывавшегося один на один Ларссона. Удаление или желтая? Судья Сергей Карасев показал предупреждение, ВАР согласился.

    Спустя полчаса при счете 1:1 Айртон врывался в штрафную ЦСКА и упал. Карасев пенальти не поставил, а после проверки ВАР предъявил спартаковцу желтую карточку за симуляцию. Контакт между игроками был, но судья, видимо, посчитал, что Айртон завалился раньше него.

    На последних минутах ЦСКА забил третий гол, но во время атаки мяч попал в руку Облякову. Карасев засчитал гол, ВАР подтвердил.

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    text

    Публикация от text (@matchpremier) 13 Сен 2020 в 11:22 PDT

    По последнему моменту по новой трактовке правил все верно: «Не является нарушением, если (после случайного попадания мяча в руку) мяч проходит некоторое расстояние (посредством паса или дриблинга) и/ или совершается несколько пасов перед голом или возможностью забить гол».

    Три дерби в 2020-м – все с удалениями спартаковцев

    • В марте «Спартак» переиграл ЦСКА в Кубке, но доигрывал вдесятером после удаления Понсе.

    • В июне заканчивал матч без удаленного Зобнина.

    • Сейчас все были в равных составах, но Карасев выгнал со скамейки возмущавшегося засчитанному третьему голу тренера «Спартака» по физподготовке Рамиля Шарипова.

    Сейвы Акинфеева, победные голы Влашича, удаления, вопросы к судейству – в 2020 году дерби ЦСКА и «Спартака» очень похожи. В Кубке победил «Спартак», его соперник – в чемпионате дважды.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 11
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +20

      Mister Best 21 сентября 2020, 19:12

      МЯСНЫЕ ЗНАЙТЕ СВОЕ МЕСТО И НЕ НОЙТЕ...РАЗВЕЛИ ТУТ ЦИРК ГОРЬКИХ СЛЕЗ...

      0
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 15 сентября 2020, 16:53

      Максименко подвел команду во второй раз в дерби. Слов нет одни слезы. Акинфеев топище и спасение цска как всегда. Карпова судья обязан был удалить в первом тайме еще. Спартаку есть куда двигаться. Эджуке смех и деньги на ветер. Третий мяч это беспередел. Мяч попал в руку Ивану Облякову, а карасев как всегда выполняет установку кабинетных кобыл ...

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Klop-22 17 сентября 2020, 15:10

      Ну вы реально сектанты... уже 100 раз сказали про 3ий гол что по новым правилам это чистый гол и спартак знал об этом, поэтому из клуба никто не воняет, только такие как ты... Эджуке на ветер? хахахахахаххаха человек попал в топ20 самых быстрых футболистов планеты... да еще и с техникой, а то что тормозит так это он только пришел... жду пердак в пфл через два года

      2
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      Рейтинг: +89

      Klop-22 > InterMilLano1908 18 сентября 2020, 17:31

      Полудурок??? Поживем увидим. Эджуке запорол все что можно во втором тайме. Разве игрок топ уровня так косячит передерживая мяч? Иди лучше займись делом. Карпов наиграл на две красных карточки в первом и это факт. Позор такому судейству.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > Klop-22 19 сентября 2020, 08:13

      на 3 млять... где там пенальти когда свин пробрасывает мяч когда до аута 2 метра... там было 0 опасности да еще и сам на Карпова шел... за такое пенальти не ставят...

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 15 сентября 2020, 12:15

      У ЦСКА более классные исполнители и именно этот козырь и сыграл.У нас игроков такого класса так и не оказалось, ну кроме Джикии, а как известно один в поле не воин.В принципе судейские тоже внесли свою лепту, но на итог это не повлияло.Не вижу разницы в счёте 2-1 или 3-2.И так и так проиграли бы.Теду нужно научиться менять тактику по ходу матча или удачи нам долго не видать.

      1
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      Рейтинг: +28706

      silver29 15 сентября 2020, 10:55

      Не хочу рассматривать судейство (не лучше и не хуже других матчей тура), крайне не понравился Соболев что-то постоянно обращался с претензией к судьям при отсутствии игры (((, тедеско (с маленькой) артистичность 10 по шестибальной шкале, уровень тренерской мысли минус 10 по той же градации. Отдельно про Акинфеева, крайне достойно отыграл в свои годы, пожалуй лучший в этом туре среди киперов, ну и гол Понсе просто шедевр !!!

      4
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      Рейтинг: +3537

      aaaaahhhh 15 сентября 2020, 09:27

      Как играли - такой и счет, не чего на судей валить.
      Надо свои моменты реализовывать, а в команде даже штрафной пробить не кому..
      Это не Спартак , это хрен знает что...

      2
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      Рейтинг: +1449

      spartakuz > aaaaahhhh 16 сентября 2020, 09:55

      Абсолютно согласен! В Спартаке всегда были бьющие футболисты. Гесс, Хидиятуллин, Никифоров с пушечным ударом... чего уж там всех перечислять. А сейчас -никого.

      0
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 14 сентября 2020, 22:42

      Каким было дерби ЦСКА – «Спартак»
      коротко ОБЕСКУРАЖЕНЫМ XD

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 сентября 2020, 19:13

      карась всех победил

      1
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      Рейтинг: -153

      Nariman27 > piligrim1986 15 сентября 2020, 07:13

      забивать надо было, а так карась был в норме

      3
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 14 сентября 2020, 19:07

      Было бы еще зрелищнее и интереснее,кабы спартаковским гладиаторам подняли вверх большой палец!

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      Рейтинг: +100745

      zigbert 14 сентября 2020, 16:27

      Матч получился зрелищным и интересным.

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      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 14 сентября 2020, 07:54

      Какоцюй матч канал все таки гнилой и хитрожопый

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