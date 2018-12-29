В России и Армении уже три «Арарата». Один выиграл чемпионат, другой забил восемь «Сатурну»

Рассказываем, как в них не запутаться.

Пару лет назад в Москве шумел клуб с названием «Арарат». Команду назвали в честь одноименного клуба из Еревана, пригласили в нее Павлюченко и Измайлова, а тренером стал Александр Григорян.

Сейчас, спустя два года, «Араратов» стало только больше: в чемпионате Армении выступают два (!) «Арарата» из Еревана, а еще один снова начал играть в Москве. Как они связаны, как так получилось и, что самое главное, как в них не запутаться?

Откуда взялся третий «Арарат»?

Итак, рассказываем с самого начала. Самый простой клуб, существование которого не нужно объяснять – это исторический ереванский «Арарат». Он появился еще в 1935 году, долгое время шумел в чемпионате СССР, а в 1973 году даже стал чемпионом. Свое название клуб носит в той или иной форме с 1963 года и никак формально не связан со всеми остальными «Араратами», которые появились позже.

В 2017 году группа инвесторов создала в Москве новый «Арарат»: название было связано с тем, что многие инвесторы клуба были армянского происхождения. Его зарегистрировали в зоне «Центр» ПФЛ – и с первой попытки команда выиграла лигу. Но вот потом все стало намного сложнее.

1. Московский «Арарат» должен был выйти в ФНЛ, но команда отказалась переходить в следующую лигу. Вместо этого клуб захотел переехать в Армению, чтобы иметь больше шансов играть в еврокубках.

2. В 2018 году московский «Арарат» объединился с армянским клубом «Аван Академия» и вошел в состав Премьер-лиги под названием «Арарат-Армения» (Ереван).

3. Московский «Арарат» официально перестал существовать, однако спустя полгода клуб восстановили уже другие владельцы. В этом сезоне «Арарат» из Москвы играет в ПФЛ, а «Арарат-Армения» и исторический «Арарат» из Еревана – в армянской Премьер-лиге.

«Арараты» в Армении: один первый, другой последний

Предыдущий сезон стал первым для нового «Арарат-Армении», но при этом команда сразу добилась гигантского успеха. С первого раза новая команда выиграла армянскую Премьер-лигу и вышла в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Там, правда, команда уже успела вылететь: сейчас она играет во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Исторический «Арарат» наоборот занял последнее место в таблице, но не вылетел: армянская лига продолжает расширяться. В очных матчах два «Арарата» обменялись победами.

Президент «Арарат-Армении» – Самвел Карапетян, армянский и российский бизнесмен, который давно поддерживает развитие армянского футбола. Именно он инвестировал в новую команду после ее переезда в Ереван.

«Арарат» в Москве: уже громит соперников в ПФЛ

Про возрожденный «Арарат» в Москве пока известно не так много, кроме того, что принадлежит он уже другим людям. Вот какое заявление клуб выпустил на днях в социальных сетях:

После победы в зоне «Центр» ПФЛ сезона 2017/18 предыдущие инвесторы нашего клуба приняли решении о прекращении финансирования московской команды с последующим переводом всех средств в чемпионат Армении с целью открытия там новой команды под названием «Арарат-Армения».



Учитывая разочарование наших болельщиков, и ,тем более,их число, новое руководство нашего клуба приняло решение выкупить все акции у предыдущих владельцев и «возродить» былую славу нашей команды.



Просим вас с пониманием отнестись к тому,что сейчас у команды нет звездных новичков и большого количества армянских фамилий.

К сожалению,мы не обладаем достаточным количеством финансовых средств для приглашения в команду игроков армянского происхождения с российским гражданством,которые смогут помочь нашей команде с выходом в ФНЛ за один сезон.



Хотим заявить,что сейчас московский «Арарат» не имеет никакого отношения к новоиспеченному армянскому клубу под названием «Арарат-Армения».



На данный момент мы существуем только благодаря вашей поддержке.

Пока «Арарат» сыграл только два матча в ПФЛ: в первом матче команда разгромила «Сатурн» со счетом 8:2, а во втором – уступила «Зоркому» 2:3.

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