Итоги года, которые вы не заметили

Это последний в 2018 году выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы продолжаем подводить итоги года. В этот раз обсуждаем неочевидные штуки, которые не заметили или недостаточно подробно обсудили.

Крутой менеджмент в ЦСКА, причины посмотреть МЛС, лучшее футбольное шоу на ютубе, а также взлет и падение Дениса Черышева. Поговорили про все, что было важно, теперь уходим на новогодние каникулы.

Вернемся в 2019-м, всем пока.

Он же на ютубе:

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Все внутри:

00:49 ЦСКА поменял стадион на матчи Лиги чемпионов. Крутой бизнес или предательство фанатов?

05:43 Рубрика «курьезы Плеханова»: девушки, клетка, Лужники

07:19 Футбол в Америке – это вообще интересно? Да

11:39 И что теперь, смотреть все матчи МЛС? Нет

14:27 Кажется, на ютубе наконец-то появился крутой блог про футбол

19:32 Денис Черышев – важная и неочевидная история

22:34 Грусть года: похоже, Черышев так и не станет звездой

Первая часть 12-го выпуска