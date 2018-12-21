Итоги года, которые вы не заметили

Это последний в 2018 году выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы продолжаем подводить итоги года. В этот раз обсуждаем неочевидные штуки, которые не заметили или недостаточно подробно обсудили.
Крутой менеджмент в ЦСКА, причины посмотреть МЛС, лучшее футбольное шоу на ютубе, а также взлет и падение Дениса Черышева. Поговорили про все, что было важно, теперь уходим на новогодние каникулы.
Вернемся в 2019-м, всем пока.
Он же на ютубе:
Другие площадки:
Все внутри:
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05:43 Рубрика «курьезы Плеханова»: девушки, клетка, Лужники
07:19 Футбол в Америке – это вообще интересно? Да
11:39 И что теперь, смотреть все матчи МЛС? Нет
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19:32 Денис Черышев – важная и неочевидная история
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