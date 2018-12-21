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Итоги года, которые вы не заметили

Это последний в 2018 году выпуск подкаста «Скинь мяч». Мы продолжаем подводить итоги года. В этот раз обсуждаем неочевидные штуки, которые не заметили или недостаточно подробно обсудили.

Крутой менеджмент в ЦСКА, причины посмотреть МЛС, лучшее футбольное шоу на ютубе, а также взлет и падение Дениса Черышева. Поговорили про все, что было важно, теперь уходим на новогодние каникулы.

Вернемся в 2019-м, всем пока.

Он же на ютубе:

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Первая часть 12-го выпуска

Комментарии (2)
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чемпион мира1
1545458940
Пока, пока.
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Cupota
1545489558
63 просмотра за сутки... Именно столько читателей случайно ткнули в видео. Хватит нести околесицу в микрофон! Лучше уберите выпадающее меню вверху сайта!!! Годами просим об этом, но вам нас рать.
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