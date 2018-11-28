«Локомотив» сохранил шансы на евровесну. Но будет тяжело

Смолов – молодец, а Алексей Миранчук уже теснит Крооса и Неймара.

«Локомотив» впервые повел в счете в Лиге чемпионов

В первых двух играх «Локо» забить не мог вообще – в Стамбуле получил три безответных, от «Шальке» – под самый конец. Удалось забить в ворота «Порту», но вспоминаются голы без удовольствия: оба раза они состоялись, когда «Локомотив» горел 0:2 и дома, и в гостях, после чего третьи голы забивал Корона и гасил интригу. С «Галатасараем» наконец-то удалось забить не «гол престижа» и не сравнивающий счет мяч, а тот гол, который позволяет чувствовать себя выигрывающим матч Лиги чемпионов. Такого чувства фанаты «Локо» не испытывали со времен чуда Марата Измайлова в плей-офф против «Монако».

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«Галатасарай» только «Локомотиву и забивал

Начали турки здорово – с 3:0 над «Локо», а затем поводов для радости у болельщиков «Галатасарая» не оказалось вовсе, они вообще не смогли забить ни «Порту», ни «Шальке» в двух матчах, ни тому же «Локомотиву», который разрывали в Стамбуле. Впрочем, если не так уж и давно за турок играли Снейдер и Дрогба, то сейчас после летней продажи Гомиса приходится обходиться Эреном Дердийоком, которого язык не повернется назвать бомбардиром – для него и десять голов в сезоне считаются подвигом. В общем, четыре матча и 360 минут без голов – грустная статистика нынешнего «Галатасарая», который просто провалил сегодняшний матч.

Игнатьев забил, но лучший все равно Алексей Миранчук

В матче с «Галатасараем» Миранчук не совершил результативных действий, хотя при этом поучаствовал во второй голевой атаке, и героем признан он не будет, но за весь турнир в целом если кто и заслуживает оценки выше остальных одноклубников, так это именно полузащитник «Локомотива». Миранчук – ассистент половины голов «Локо» в этой ЛЧ, но главное – он перед туром шел четвертым среди всех (!) игроков турнира по среднему количеству обостряющих передач (3,8), уступая при этом только Кроосу, Неймару и Депаю. Еще три паса он сделал в игре с «Галатасараем» – подтвердил уровень.

Кроме того, Алексей Миранчук – самый бьющий игрок «Локомотива», а по среднему количеству обводок уступает только Фернандешу.

Смолов переходил в «Локо» ради Лиги чемпионов. Уже не зря

Смолов много забивал и в чемпионате, и за сборную, а до главного клубного турнира Европы добрался лишь в 28 лет. Причем первый тур пришлось пропустить из-за дисквалификации, а два других – из-за травмы. В Порту Федор вышел на 20 минут, за это время десять раз коснулся мяча, нанес два удара, один раз сфолил и ни разу не ошибся в передачах (правда, их было всего шесть).

Полноценный хороший дебют состоялся именно сегодня, причем начал Смолов сразу же с удара в штангу, затем посадил на карточку центрального защитника, а потом поучаствовал во втором голе. Жаль, что голевую передачу на Игнатьева ему не запишут – тот перед голом обыгрался с партнером. Забил Смолов и сам, но мяч отменили из-за офсайда. Но все равно похвалу сегодня заслужил и своей игрой может быть доволен.

У «Локомотива» остается шанс на выход в Лигу Европы

«Локомотив» все равно пока четвертый в группе, он на одно очко отстает от «Галатасарая», а «Шальке» вместе с «Порту» сразу по окончании игры в Москве обеспечил себе плей-офф Лиги чемпионов. «Локомотив» проведет последний тур с «Шальке» в гостях, «Галатасарай» – с «Порту» дома.

Расклады очень просты. Чтобы выйти на третье место, «Локомотиву» нужно выигрывать в Германии и ждать, что турки не победят дома португальцев. Только при соблюдении этих двух условий мы увидим «Локо» в 1/16 финала Лиги Европы. Матчи последнего тура состоятся 11 декабря.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа D. 5-й тур

Локомотив (Россия) – Галатасарай (Турция) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Донк (в свои ворота), 43; 2:0 – Игнатьев, 54.

«Локомотив»: Гилерме, Крыховяк, Фарфан (Ротенберг, 90+1), Смолов (Эдер, 88), Антон Миранчук, Чорлука, Игнатьев, Игорь Денисов, Рыбус, Кверквелия, Алексей Миранчук (Баринов, 77).

«Галатасарай»: Муслера, Азиз, Родригес, Дердийок, Линнес, Донк, Ндиай (Инан, 68), Оньекуру, Фернандо (Фегули, 59), Кабак, Нагатомо.

Предупреждения: Чорлука, 67; Фарфан, 74 – Азиз, 34.

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