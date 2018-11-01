«Знакомый продал футболку «Барселоны» и сделал дома ремонт». 10 лет собирать майки

Рассказ парня, чья коллекция футболок стоит 200 000 рублей.

Иван Адаменко – коллекционер футбольных маек. Он собирает их больше десяти лет. В его коллекции – около 200 штук, для которых дома отведен целый шкаф.

Ниже – пачка историй о том:

как получить за несколько маек 300 тысяч рублей;

где искать эксклюзив (например, футболку американского «Чиваса»);

как теряют работу из-за этого увлечения;

почему коллекционеры не любят автографы на майках;

сколько приходится бегать за футболкой женской сборной России (спойлер – полтора месяца);

как отдать майки из коллекции в детский дом.

«Есть те, кто не стирает майки, чтобы доказать их подлинность»

– Я занимаюсь коллекционированием футбольных маек около 10 лет. Началось все с подарка моего друга Любомира Кантонистова − своей игровой футболки времен «Торпедо». С Любомиром мы достаточно плотно общались, часто обсуждали матчи. В один из дней он мне презентовал свою футболку, хотя я об этом его не просил. Меня впечатлило, что в ней футболист выходил на поле, то есть фактически это небольшая частичка спортивной истории.

Раньше питал слабость еще и к предматчевым программкам, но со временем охладел к этому. Поэтому сейчас майки – главное увлечение. После путешествий, конечно. Потом были подгоны от ребят из «Москвы» – в конце сезона майки мне подарили Бранислав Крунич и Мариуш Йоп.

– Зачем тебе это все?

– Понятно, что все это лишь для себя. Не исключаю, что мои дети тоже будут любить футбол, поэтому оценят то, что я собирал годами. Мне же просто хочется реализовать мечту – быть поближе к футболу. Самому заиграть у меня не получилось, так хотя бы майки игроков несколько сгладят несбывшиеся надежды в плане спорта.

В Солнечногорске я занимался футболом – в СДЮСШОР «Авангард». Хотел стать футболистом, как и все ребята. Им занимался, кстати, не особо долго – родители настроили на учебу. Я ведь так чуть поступление не завалил. Мне почти двойки ставили по профильным предметам. Не успевал делать уроки. А когда появились курсы при университете, то бросил футбол.

– Сколько всего маек в твоей коллекции?

– Чуть больше 200. Знаю, что у некоторых ребят футболок набирается в несколько раз больше. Есть те, кто серьезно всем этим занимается. Фактически как второй бизнес. Для хранения я выделил отдельный шкаф в коридоре, который весь забит моей коллекцией. Не думаю, что это слишком проблематично, но знаю, что у некоторых коллег по увлечению экипировкой завалена целая комната.

Мне тут повезло больше. Если майка получена сразу после матча, то я обязательно ее стираю. Есть те, кто оставляет следы газона и любые другие моменты, которые могли бы доказать подлинность, но для меня лучше приятный аромат, чем что-то грязное в шкафу.

– Ты собираешь майки по какому-то принципу?

– Я собираю все, что относится к московскому «Динамо» и выступлению наших футболистов в зарубежных чемпионатах. Хотя иногда встречаются интересные экземпляры, от которых мне тяжело отказаться.

Последний пример – майка клуба МЛС «Чивас». Команда выступала в турнире с 2005 по 2014 год. Эту майку мне прислал парень из Новочеркасска. Мы поменялись. Я ему отдал футболку Грицаенко из «Краснодара». Тогда у меня просто был бзик – хотел игровую майку из МЛС.

– Каким образом пополняешь коллекцию?

– У нас есть сообщества коллекционеров, где каждый выкладывает что-то на обмен или на продажу. Такое есть в любой социальной сети. Можно сказать, что это основной способ разнообразить коллекцию.

Иногда помогают агенты, с которыми общаюсь, администраторы команды. Так потихонечку все и позволило мне скопить у себя целый шкаф.

– Какие майки ценятся у коллекционеров больше всего?

– Те, что с каких-то памятных матчей, где дизайн сильно отличается от того, в чем команда обычно играет. Многое зависит и от крутости клуба или футболиста. То есть БАТЭ при любых раскладах будет цениться меньше того же «Спартака».

Если не путаю, то мой знакомый продал игровую футболку «Барселоны» (причем не топового футболиста) за несколько тысяч долларов куда-то в Азию. Сделал себе дома небольшой ремонт и купил в детскую комнату шкаф.

«Журналистов, которые выпрашивают футболку, лишают аккредитации»

– Много маек забирал сразу после матчей?

– Люблю их получать больше после интервью – это приятнее. Именно так я и разжился футболкой Ильи Абаева и Ивана Темникова, к примеру. После игр мне презентовали свою «кипу» Саша Сапета, Младен Кашчелан.

– У журналистов отбирают аккредитации, если они в микст-зоне просят майки у футболистов.

– Я если и получаю сам майку после игры, то это больше от знакомых игроков. Но есть те, кто как-то получает аккредитацию и останавливает каждого футболиста, выпрашивая футболку.

Несколько недель назад, кстати, двоих таких лишили аккредитации и выгнали из микст-зоны. В прошлом или позапрошлом году мою знакомую хотели выгнать с матчей «Локомотива», но там вроде бы все обошлось.

– Из заграницы много насобирал?

– У меня очень много европейских футболок, так как в начале своего хобби мне очень хотелось заполучить что-то из той же Бундеслиги или Серии А. Есть майки «Наполи», «Манчестер Сити», «Фиорентины» и «Арсенала».

Главную не могу выбрать, так как от получения каждой в свою коллекцию испытывал некоторый трепет.

– А есть ли майки любительских клубов?

– Да, несколько таких футболок было. Это так, для фана больше. Не скажу, что повешу такое себе на стену. Скорее буду выходить сам и играть с друзьями в футбол на улице.

– Есть ли мечта, которую хотел бы получить в коллекцию?

– Есть желание собрать коллекцию «Наши в Европе», но не могу сказать, что близок к этому. Если появляется вариант завладеть чем-то интересным – обязательно постараюсь за него зацепиться. Пусть и придется потратиться ради этого на какую-то определенную сумму.

– Сколько маек получал лично от футболистов?

– Думаю, что процент таких маек не слишком высок. Даже меньше 30 процентов. Для меня подарок игрока – это всегда ценнее.

Хотя многие коллекционеры перерастают в попрошаек. Договариваются через социальные сети с футболистом, а затем почти тут же выставляют на продажу. Такие ребята не особо котируются в среде коллекционеров.

– Какая майка из коллекции самая ценная?

– Любая майка «Динамо» для меня ценная. Но не сказал бы, что никогда не избавлюсь от чего-либо. Ситуации жизненные бывают разные. Нередки случаи того, что в определенный момент коллекционер начинает распродавать то, что собирал годами.

– А самая необычная?

– Хоккейный свитер. Мне его коллега подарила, у нее брат играл за ЦСКА. Узнала, что я собираю футбольные, и проявила оригинальность.

– За какой майкой бегал дольше всего?

– Очень долго выпрашивал у друга футболку Сергея Семака за ЦСКА и Алексея Смертина за «Бордо». Он в итоге сдался и поменялся со мной. В итоге у меня в коллекции оказалось сразу два артефакта.

Помню, как бегал за майкой женской сборной России. Без шуток. Мне ее футболистка отложила, но все никак не могла передать. То сборы, то еще что-то… В итоге забрал в метро. Месяца полтора на все это ушло.

Еще был интересный случай, когда один из агентов на наше с ним интервью привез целый пакет с весьма раритетными экземплярами – Бояринцев, пару футболок старого «Рубина».

Еще у меня в коллекции есть футболка Кисляка. Он играл за «Рубин» тогда. Мы с ним встретились после моего дня рождения, тепло пообщались, и он сделал подарок – книгу о погибшем хоккеисте Руслане Салее и футболку. Очень трогательно получилось. Это наиболее ценная майка для меня.

– Как много у тебя футболок с автографами?

– Есть несколько, но мне не особо хотелось иметь такие. У коллекционеров не сильно котируется, когда на майке есть какая-то посторонняя надпись. Часто обсуждают вопросы о том, как лучше сводить маркер, чтобы не повредить материал.

«Моя самая дорогая продажа − 35 тысяч рублей»

– Как часто ты меняешься майками?

– Я бы не сказал, что я сейчас активный коллекционер, но обмен совершаю 1-2 раза в месяц точно. Есть ребята, которые каждую неделю получают по почте по 5-7 посылок. Сумасшествие маечное какое-то.

– Что-то из коллекции кому-то дарил?

– Да, конечно. Друзьям на день рождения, родителям, девушке своей. Когда-то отдал несколько футболок в детский дом. Не отвозил сам, к сожалению, а просто передал тем людям, которые собирали вещи для детского дома.

Отдал детям 10-12 футболок. Но там был ряд неигровых – где-то 50 на 50. Мне сказали, что дети были рады получить их. Специально для них выбирал размеры поменьше.

– Самая большая сумма, которую тебе предлагали за майку.

– Я не особый любитель продавать, но несколько раз сделки все же проводил. К примеру, избавился от двух футболок ЦСКА времен победы в Кубке УЕФА. Самая дорогая из них обошлась покупателю в 35 тысяч рублей. Кстати, она уехала за пределы нашей страны. Я вложил деньги в поездку в Европу.

В России почти никогда такие цены не встречаются. Поклонники «Спартака» готовы порой выкладывать сумасшедшие деньги, чтобы получать частичку великого и могучего. Я пока к такому не готов. Может, это и к лучшему.

– Сам сколько денег потратил на майки?

– Ой, вот сумму никогда не считал, чтобы не расстраиваться. Скажу, что были футболки, за которые отдавал по 5-6 тысяч. Я не сторонник денежных отношений, мне ближе с кем-то поменяться.

Знаю, что есть ребята, которые хорошо нажились на матче ЦСКА – «Манчестер Сити», продав несколько маек в сумме тысяч за 300.

– Можно ли из этого сделать бизнес?

– Конечно, можно. Многие договариваются с администраторами команд, выкупают экипировку, а потом делают солидную наценку и продают ее другим коллекционерам. Слышал, что именно за такое сотрудничество с любителями маек в ЦСКА и сменили администраторов. Многое шло на продажу, к сожалению.

Если вспомнить историю про футболки с матчей ЦСКА и «Манчестер Сити», а точнее сумму денег – бизнес может быть весьма эффективным. Но надо иметь хорошие контакты в клубах, чтобы доставать свежие майки. Тех же европейских коллекционеров вряд ли заинтересуют футболки позапрошлых сезонов.

– В какую сумму оцениваешь свою коллекцию?

– Мне как-то знакомые коллекционеры говорили, что можно выручить более 200 тысяч рублей. Понятно, что какие-то майки не удастся продать, просто не заинтересуют никого, но на озвученную ими сумму вполне можно набрать.

– Солидно. Был ли момент, что хотелось ее продать?

– Да, когда нужен был ремонт в квартире. Я хотел продать если не всю, то большую часть точно, чтобы помочь родителям финансово. Они меня отговорили, аргументируя тем, что пусть пока еще повисят маечки.

– Родителям нравится твое увлечение?

– Не скажу, что получаю поддержку по этому поводу от мамы, она больше смирилась, что целый шкаф занят какими-то моими вещами. А отцу даже в кайф порой подержать в руках футболку Лоськова за «Сатурн» или Смертина за «Бордо».

Он любитель футбола, разделяет мое хобби. Можно сказать, что «не продавай коллекцию» – это больше его позиция была.

– Когда тебе все это надоест?

– Думаю, что с возрастом я немного успокоюсь, стану более избирательным. Не могу точно сказать время, но если посмотреть на меня 7-8-летней давности, то я уже не так бегу обмениваться футболками. Эмоции улеглись.

Не исключаю, что буду собирать до глубокой старости. В планах развесить 10-12 футболок по стенам квартиры. Как раз присматриваю себе маечки. У меня есть майка «Герты» с моей фамилией и номером «26» – сделал себе в Берлине. Но ее бы лучше подарил своему сыну, чем повесил на стену. Осталось дело за малым – сделать сына.

Другие тексты Николая Живоглядова:

«Родственница ходила в церковь, чтобы снять с меня эту дьявольскую страсть». Девушка-фанат объездила всю Россию

Каково это − объездить всю Россию вместе с любимым клубом

Ростов захватили исландцы. Их все обожают – за культуру, простоту и песни