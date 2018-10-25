«Локо» совсем не готов к Лиге чемпионов

Клуб ужасно вернулся в турнир.

У «Локомотива» была пару опасных моментов на старте встречи. Первый – пенальти, не забитый Мануэлем Фернандешем. Второй – когда у ворот гостей было небольшое замешательство, но атакующим игрокам «Локо» не удалось затолкать мяч в ворота Касильяса. Плюс, москвичи потеряли чистейший гол.

После этого к московской команде было чересчур много вопросов.

Почему Фернандеш остался на поле после первого тайма

Полузащитника заменили в середине второй половины встречи. По факту: это нужно было делать намного раньше. Кажется, в первом тайме полузащитник накосячил в большей части моментов, в которых принял участие. Во-первых, тот злополучный эпизод с пенальти, поставленный за фол на Миранчуке – Фернандеш пробил откровенно ужасно. Во-вторых, штрафной в середине первого тайма. Судья указал на точку, находящуюся в метрах 35 от ворот «Порту», но Фернандеш почему-то пробил (и снова сделал это отвратительно: сильно выше ворот).

В остальном Фернандеш занимался обычными для себя делами: финтил, дерзко сбрасывал мяч пяткой на партнеров. Ноль опасных передач, ноль обострений игры. Ману был инородным телом в системе «Локо».

Еще один подозрительный момент с участием португальца: после замены Фернандеш не пожал руку Семину. Тренер только отмахнулся от него.

twit text — ZhuraWell (@TimZhur) 24 октября 2018 г.

Почему «Локомотив» так часто терял мяч

«Локо» любит и умеет играть накоротке. Но сегодня не удавалось доставить мяч на своего. Многочисленные обрезы, нелепые потери – все это позволило «Порту» создать море опасных контратак (одна из них завершилась третьим пропущенным голом).

Интересный момент: в прошлом сезоне Кверквелия был лидером чемпионате России среди защитников в игре в защите (только 23% эпизодов с его участием заканчивалось потерей мяча). В этом сезоне он заметно сдал: Кверквелия чаще ошибается в игре при первом касании, он все больше проигрывает момент при позиционный момент. Показательный эпизод случился во втором тайме: Соломон крайне неаккуратно отпустил мяч, сфолил на прессингующем сопернике и заработал удаление в том моменте, когда это делать совершенно не обязательно.

Почему у «Локомотива» не было идей в атаке

Иногда складывалось ощущение, что «Локо» не спешит атаковать. У хозяев не получалось создавать практически ничего. Хозяева поля отбивались на своей половине, возились в центре, с трудом отдавали мяч дальше, но ничего особенного не создали.

twit text — ФК Локомотив (@fclokomotiv) 24 октября 2018 г.

Единственный гол получилось забить только после ошибки «Порту»: когда гости завозились возле своей штрафной и позволили Алексею Миранчуку организовать момент для брата.

Что дальше

Чисто теоретически: у «Локо» сохраняются шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Но для этого «Локомотив» должен выигрывать все три следующие встречи (плюс – надеяться на невнятные выступления своих соперников). С другой стороны, «Локомотив» тремя поражениями в трех стартовых турах ЛЧ показал, что пока не очень готов к выступлению в Лиге чемпионов. «Локо» попал не в самую сложную, но в самую предсказуемую группу, где так и не навязал борьбу коматозному «Шальке», резкому «Галатасараю» и и не очень толковому «Порту».

«Локомотив» хвалят за относительно неплохое выступление в чемпионате России. Но в Лиге чемпионов команде откровенно не везет: ноль очков в трех матчах. Из всех разочаровывающих результатов складывается вопрос: нужно ли бороться за попадание в плей-офф ЛЧ, если можно сэкономить силы и потрепать нервы в борьбе за призовые места в таблице РПЛ и попадание в ЛЕ?

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