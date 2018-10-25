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    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Локо» совсем не готов к Лиге чемпионов


    2.5
    Голосов: 8
    25.10.2018 00:13
    Клуб ужасно вернулся в турнир.

    У «Локомотива» была пару опасных моментов на старте встречи. Первый – пенальти, не забитый Мануэлем Фернандешем. Второй – когда у ворот гостей было небольшое замешательство, но атакующим игрокам «Локо» не удалось затолкать мяч в ворота Касильяса. Плюс, москвичи потеряли чистейший гол.

    После этого к московской команде было чересчур много вопросов.

    Почему Фернандеш остался на поле после первого тайма

    Полузащитника заменили в середине второй половины встречи. По факту: это нужно было делать намного раньше. Кажется, в первом тайме полузащитник накосячил в большей части моментов, в которых принял участие. Во-первых, тот злополучный эпизод с пенальти, поставленный за фол на Миранчуке – Фернандеш пробил откровенно ужасно. Во-вторых, штрафной в середине первого тайма. Судья указал на точку, находящуюся в метрах 35 от ворот «Порту», но Фернандеш почему-то пробил (и снова сделал это отвратительно: сильно выше ворот).

    В остальном Фернандеш занимался обычными для себя делами: финтил, дерзко сбрасывал мяч пяткой на партнеров. Ноль опасных передач, ноль обострений игры. Ману был инородным телом в системе «Локо».

    Еще один подозрительный момент с участием португальца: после замены Фернандеш не пожал руку Семину. Тренер только отмахнулся от него.

    Почему «Локомотив» так часто терял мяч

    «Локо» любит и умеет играть накоротке. Но сегодня не удавалось доставить мяч на своего. Многочисленные обрезы, нелепые потери – все это позволило «Порту» создать море опасных контратак (одна из них завершилась третьим пропущенным голом).

    Интересный момент: в прошлом сезоне Кверквелия был лидером чемпионате России среди защитников в игре в защите (только 23% эпизодов с его участием заканчивалось потерей мяча). В этом сезоне он заметно сдал: Кверквелия чаще ошибается в игре при первом касании, он все больше проигрывает момент при позиционный момент. Показательный эпизод случился во втором тайме: Соломон крайне неаккуратно отпустил мяч, сфолил на прессингующем сопернике и заработал удаление в том моменте, когда это делать совершенно не обязательно.

    Почему у «Локомотива» не было идей в атаке

    Иногда складывалось ощущение, что «Локо» не спешит атаковать. У хозяев не получалось создавать практически ничего. Хозяева поля отбивались на своей половине, возились в центре, с трудом отдавали мяч дальше, но ничего особенного не создали.

    Единственный гол получилось забить только после ошибки «Порту»: когда гости завозились возле своей штрафной и позволили Алексею Миранчуку организовать момент для брата.

    Что дальше

    Чисто теоретически: у «Локо» сохраняются шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов. Но для этого «Локомотив» должен выигрывать все три следующие встречи (плюс – надеяться на невнятные выступления своих соперников). С другой стороны, «Локомотив» тремя поражениями в трех стартовых турах ЛЧ показал, что пока не очень готов к выступлению в Лиге чемпионов. «Локо» попал не в самую сложную, но в самую предсказуемую группу, где так и не навязал борьбу коматозному «Шальке», резкому «Галатасараю» и и не очень толковому «Порту».

    «Локомотив» хвалят за относительно неплохое выступление в чемпионате России. Но в Лиге чемпионов команде откровенно не везет: ноль очков в трех матчах. Из всех разочаровывающих результатов складывается вопрос: нужно ли бороться за попадание в плей-офф ЛЧ, если можно сэкономить силы и потрепать нервы в борьбе за призовые места в таблице РПЛ и попадание в ЛЕ?

    Материалы по теме:

    Моменты, которые добили «Локомотив»

    Несправедливый разгром ЦСКА. Дальше – Лига Европы?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 2.5 Голосов: 8
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +10

      nikvic46 12 ноября 2018, 08:53

      По моему игроки Локомотива не раскрывают все свои качества, на которые они
      способны. В "гостях" наши команды играют зажато.

      0
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 26 октября 2018, 18:16

      лохо и спам одинаковые

      -1
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 25 октября 2018, 20:30

      отжарили паровоз.коней щас бомжей жарят потом хрюшек и напоследок быков вот истиный клас нашего футбола где тянут за уши москву и питер и лучшие игроки у нас только дзюбы и чаловы

      -2
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      Рейтинг: +887

      sined1951 25 октября 2018, 12:35

      Общее впечатление от игры: наши работали, а игроки Порто играли. Они превосходили наших в скорости, в верховой борьбе, культуре паса и работе с мячом. Наши играли натужно, выход в атаку давался им с большим трудом. При потере мяча редко пытались бороться на половине соперника чтобы сразу вернуть его себе.Вместо этого бежали к своей штрафной и там оборонялись. Так Локо играет и в чемпионате. Создавалось впечатление, что игроки Порто в любой момент могут прибавить, а наши играют на пределе. Вывод прост-Порто более классная команда!

      1
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      Рейтинг: +11

      200mph 25 октября 2018, 12:34

      Потолок российских клубов в Европе- это ЛЕ! Как бы мы не хотели, какую бы телекартинку не организовали, какую бы посещаемость на стадионах не обеспечивали, но ЛЧ наши наши клубы с завидным постоянством терпят фиаско! И все почему- то умалчивают, что нас по-просту громят в Европе! Все считают что 0:3 от Галатасарая или Ромы- это всего лишь поражение! Нет, это унижение! А если вспомнить еще и 0:5 от той же Ромы- то это систематическое унижение! Про 0:7 от Ливерпуля я вообще молчу! А пока хозяева клубов подсчитывают бариши от номинального барахтания в группе ЛЧ, реальность каждый раз доказывает- насколько стремительно тонет российский клубный футбол! Федун отомстил Каррере за то, что тот лишил его 20 млн из-за непопадания в ЛЧ! Вот какие приоритеты у футбольных боссов! А как там играть собираемся- вопрос уже не по теме!

      1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > 200mph 25 октября 2018, 15:14

      Минуточку, совсем недавно ЦСКА победил в этой самой "ненужной" ЛЧ мадридский Реал. Это что, пустой звук? Да ради одной этой победы, которую одержали молодые пацаны уже стоило заморочиться. Если Локо не может собраться и просто в свою силу сыграть с очень средними соперниками по группе, это проблемы Локо. Палыч знает, как обыгрывать в ЛЧ грандов 3:0. Может подзабыл, конечно.

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      Рейтинг: +11

      200mph > Grey33 25 октября 2018, 16:00

      Я никоим образом не хочу умолять заслуги армейцев, они в каждой лиге выдают по несколько фееричных матчей. Но это скорее исключение, а не правило. А для Ромы выносить ЦСКА у себя на поле- это правило. В любое время и при любом составе. Я понимаю, что игра забудется, а результат останется. И эти молодые пацаны будут рассказывать внукам- как они обыгрывали целый РЕАЛ! Но какой это был Реал? Который дома еле обыграл Викторию? Реал, о который в Ла- Лиге разве только ленивый не вытер ноги? Но это- проблемы Реала. И они, уверен, будут решены в течение 1-2 сезонов. С нашими же клубами проблемы носят пугающе системный характер. Ну давайте теперь все "поймем и простим" не игравший 15 лет в ЛЧ Локомотив и отвыкший от серьезного противостояния! Конкуренцию в собственном чемпионате надо повышать! Надо нашим клубам начать наконец играть в футбол во внутреннем первенстве, а не вымучивать нужный результат! Нужно примерно 7-9 команд в РПЛ примерно равных по классу и с равными шансами на золото, как это есть в ведущих европейских чемпионатах! А когда у нас обладатель Кубка страны снимается с чемпионата и прекращает свое существование- это говорит только о том, что у нас в собственном доме царит полный бардак! И бардак этот сказывается на результатах в на международной арене!

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      Рейтинг: +4206

      raritet 25 октября 2018, 11:21

      Такой то Порту можно было бы выносить ... Это вам не Порту с Халком, и Фалькао. Никакущий португалец и еще более тормознутый Локомотив. Уж лучше посмотрел бы очередную серию Ходячие мертвецы- те , по меньшей мере не претендуют на роль чемпионов всея Руси.. бредут и бредут себе потихоньку...

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      Рейтинг: +387

      Vizual 25 октября 2018, 09:58

      За то Геркус из себя строил,Я,да мы,да всех!!!

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      Рейтинг: +596

      zenitforever2015 25 октября 2018, 09:53

      Не ругайте пианиста.... Вот такой у нас чемпион!

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      Рейтинг: +238

      soltik09 25 октября 2018, 09:21

      А мне игра Локо понравилась, просто не везло. Идеи в атаке были, исполнители подводили. Не понравились Фернандеш и Эдер, первый был какой то вялый, хоть и показал в паре моментов мастерство, а у второго этого мастерства не особо то и много.

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      Рейтинг: +975

      Mr Green 25 октября 2018, 08:47

      если паровоз мертвый, то Порту вообще никакой. проблемы с реализацией моментов объяснимы, нет хорошего центрального форварда, Эдер не тянет ну воообще никак, при его габаритах он не выиграл ни одного единоборства на 2 этаже. судейство в расчёт брать не будем, забивай всё что создаешь, как это сделал Порту, и можно спокойно выигрывать.

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