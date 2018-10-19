Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Статьи
    • Хабиб пришел на футбол. Ударил по мячу и дал ЦСКА пояс для фото

    Хабиб пришел на футбол. Ударил по мячу и дал ЦСКА пояс для фото


    3
    Голосов: 6
    19.10.2018 19:55
    Но «Анжи» проиграл.

    Вообще, матч «Анжи» – ЦСКА мог не состояться. Футболистам махачкалинской команды не платят зарплату несколько месяцев, и они всерьез задумывались о бойкоте встречи. Но перед самой игрой главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сказал: «Вчера у меня был большой диалог с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА.Все-таки придет самый сильный человек в мире – Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традиции и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег»

    Кажется, присутствие бойца UFC стало самым знаменательным событием этой встречи. Перед самым началом встречи Нурмагомедов первым нанес удар по мячу. Возможность сделать несколько фотографий не упустили и футболисты ЦСКА. Несколько молодых игроков (Хетаг Хосонов, Виталий Жиронкин и Ильзат Ахметов) выложили в сторис фото с чемпионским поясом Нурмагомедова.

    После игры Хабиб сделал круг с чемпионским поясом.

    Еще Нурмагомедов забежал в раздевалку ЦСКА после матча.

    «Анжи» дежурно проиграл (0:2), Чалов снова забил, а болельщики хозяев поддерживали братьев Кокориных, которым сегодня продлили пребывание в СИЗО. Обычное поражение махачкалинцев украсил разве что визит Хабиба.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3 Голосов: 6
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 20 октября 2018, 00:09

      Чалов молодец, так держать.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 