Хабиб пришел на футбол. Ударил по мячу и дал ЦСКА пояс для фото

Но «Анжи» проиграл.

Вообще, матч «Анжи» – ЦСКА мог не состояться. Футболистам махачкалинской команды не платят зарплату несколько месяцев, и они всерьез задумывались о бойкоте встречи. Но перед самой игрой главный тренер «Анжи» Магомед Адиев сказал: «Вчера у меня был большой диалог с футболистами. Я попросил их не бойкотировать матч с ЦСКА.Все-таки придет самый сильный человек в мире – Хабиб Нурмагомедов. Мы должны отнестись с уважением к клубу, болельщикам, нашим традиции и к самому Хабибу. Это шанс дать отсрочку руководству для поиска денег»

Кажется, присутствие бойца UFC стало самым знаменательным событием этой встречи. Перед самым началом встречи Нурмагомедов первым нанес удар по мячу. Возможность сделать несколько фотографий не упустили и футболисты ЦСКА. Несколько молодых игроков (Хетаг Хосонов, Виталий Жиронкин и Ильзат Ахметов) выложили в сторис фото с чемпионским поясом Нурмагомедова.

twit text — Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) 19 октября 2018 г.

После игры Хабиб сделал круг с чемпионским поясом.

twit text — Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) 19 октября 2018 г.

Еще Нурмагомедов забежал в раздевалку ЦСКА после матча.

twit text — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 19 октября 2018 г.

«Анжи» дежурно проиграл (0:2), Чалов снова забил, а болельщики хозяев поддерживали братьев Кокориных, которым сегодня продлили пребывание в СИЗО. Обычное поражение махачкалинцев украсил разве что визит Хабиба.