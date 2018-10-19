Фанаты «Анжи»: «Кокорины, все будет хорошо!»

Болельщики «Анжи» поддержали нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла на матче 11-го тура с ЦСКА.

Поклонники махачкалинской команды вывесили на трибуне баннер с надписью: «Кокорины, все будет хорошо!»

Ранее Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Все трое стали участниками скандального инцидента, произошедшего 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время Кокорины и мамаев содержатся в СИЗО «Бутырка».