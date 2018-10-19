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    Какой вы футболист?

    Фанаты «Анжи»: «Кокорины, все будет хорошо!»

    Болельщики «Анжи» поддержали нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла на матче 11-го тура с ЦСКА.

    Поклонники махачкалинской команды вывесили на трибуне баннер с надписью: «Кокорины, все будет хорошо!»

    Ранее Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Все трое стали участниками скандального инцидента, произошедшего 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время Кокорины и мамаев содержатся в СИЗО «Бутырка».

    Источник: Твиттер журналиста Данилы Игнатова

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    19.10.2018 18:51
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 20 октября 2018, 00:13

      Лично я полностью на стороне болел Анжи. Хватит уже кошмарить парней. Я думаю они сделали свои выводы.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 20:16

      Молодцы!

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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 19 октября 2018, 19:48

      Беспредельщики поддерживают себе подобных.

      5
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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > anatolich72 19 октября 2018, 20:14

      Знаешь за что я уважаю дегестанцев и чеченцев ??? Потому-что за своих они идут до конца правы они или нет ,а мы русские готовы своих русских парней с говном смешать !!!! Каждый из нас может попасть в такую историю !!!! РЕСПЕКТ ВАМ БОЛЕЛЬЩИКИ АНЖИ !!!! ХАБИБ КРАСАВА !!!!

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov > lexazenit_89 19 октября 2018, 21:05

      Правильно, жить надо по законам стаи, а не по уголовному кодексу. Плевать, что твой родич/друг/земляк избил человека, нанёс ему ЧМТ, разбил авто и пр. - он же свой, а значит, его нужно простить, за него нужно впрягаться и пр.
      Их что тут, избивают, что надо немедленно заступаться? Клоуны доигрались и получат за дело.

      Каждый из на сне может попасть в такую историю, потому что каждому из на сне придет в голову напиться и избивать посторонних. Хотя, кто тебя знает, может все твои знакомые такие, ну так вас такое же ждет. Мои знакомые люди спокойные, если напьются - ведут себя тихо, не буянят. Или свои же и урезонят.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > anatolich72 19 октября 2018, 23:40

      Вроде взрослый человек, а мозгов как у курицы!

      0
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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > Makaweli 19 октября 2018, 23:49

      А у тебя петуха их похоже совсем нет.

      0
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      Рейтинг: +3600

      anatolich72 > lexazenit_89 19 октября 2018, 23:52

      Это не тот случай на месте потерпевших мог быть твой отец, брат, мать , жена, ребёнок.

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > anatolich72 20 октября 2018, 00:12

      Я тебя в о, ч, к, о чпокну, ты в себя поверил?

      0
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      Рейтинг: +4380

      Spirit_78 > general.lizyukov 20 октября 2018, 10:24

      какого человека он избил? всех подробностей никто не знает, что этот кореец-слуга народа им говорил. и теперь по всей стране их уголовниками считают, самая обсуждаемая тема... дебильному обществу дебильную власть...

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      Рейтинг: +8882

      GoLenaStop 19 октября 2018, 19:47

      Очень трогательно... Неграмотные люди! Перепутали слова, не поставили знаки препинания...Ведь должно быть:
      ВСЁ, БУДЕТ!.. КОКОРИНЫ, ХОРОШО?!.

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN > GoLenaStop 19 октября 2018, 19:57

      Какие нахрен знаки препинания? Тебе смысл понятен?

      -1
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 > GoLenaStop 19 октября 2018, 20:20

      Они хоть порядок букв не перепутали как спартачи со своим "Б Ы Ш О В Е Ц"

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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 19 октября 2018, 19:28

      Конечно будет. Но не сними.

      0
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      Рейтинг: +7550

      серега кашин 19 октября 2018, 19:26

      у нас че теперь за любой дебош будут поощрять? просто эта кучка фанатов такие же дебилы как и эти двое

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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 19 октября 2018, 19:24

      Не удивлен. Это же анжи.

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      Рейтинг: +742

      Makaweli > WhiteEgon 20 октября 2018, 00:05

      Ты на что рожа протакольная намекаешь?

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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б 19 октября 2018, 19:13

      Уважение к клубу пропало...

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      Рейтинг: +1328

      ruded 19 октября 2018, 19:05

      не зря Кока с пистоля пулял в горах)))

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > ruded 19 октября 2018, 19:16

      коко теперь у них джигит свой парень лезгинку не зря танцевал

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2018, 19:02

      Мосгорсуд - самый антинародный суд в мире.

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