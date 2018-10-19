Фанаты «Анжи»: «Кокорины, все будет хорошо!»

Лично я полностью на стороне болел Анжи. Хватит уже кошмарить парней. Я думаю они сделали свои выводы.
Болельщики «Анжи» поддержали нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его младшего брата Кирилла на матче 11-го тура с ЦСКА.
Поклонники махачкалинской команды вывесили на трибуне баннер с надписью: «Кокорины, все будет хорошо!»
Ранее Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей до 8 декабря братьев Кокориных и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Все трое стали участниками скандального инцидента, произошедшего 8 октября. Им предъявлены обвинения по статьям «Побои» и «Хулиганство». В настоящее время Кокорины и мамаев содержатся в СИЗО «Бутырка».
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— Danila Ignatov (@DanilaIgnatov) 19 октября 2018 г.