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    Болт – гений бега, но всегда мечтал о футболе


    3.4
    Голосов: 10
    12.10.2018 14:37
    Мечта сбылась, теперь он забивает голы.

    Легендарный атлет Усэйн Болт забил два мяча за «Сентрал Кост Мэринерс». В матче против «Макартур Юнайтед» Болт дважды поразил ворота соперников во втором тайме.

    Сначала он убежал от защитников и обыграл вратаря.

    Через десять минут после первого гола он воспользовался ошибкой защитника «Макартур Юнайтед» и забил мяч в пустые ворота.

    Это были два дебютных гола в футбольной карьере Болта. До этого он уже выходил в составе «Сентрал Кост»: в августе в матче против «Сентрал Кост Селект». Тогда команда Болта победила со счетом 6:1, но нападающий забитыми мячами не отметился.

    Игра за австралийскую команду – не первая попытка попасть в профессиональную команду, реализованная Болтом:

    • В июне он дебютировал на профессиональном уровне в товарищеском матче за «Стремсгодсет». В игре против юношеской сборной Норвегии Болт вышел на замену 71-й минуте и даже один раз ударил по воротам.

    • В марте Болт тренировался с дортмундской «Боруссией». Перед этим он сказал, что обладает талантом Месси и Роналду и очень хочет тренироваться. В Дортмунде Болт провел одну тренировку, оценил ее на семь баллов по десятибалльной шкале и записал парочку видео. Бывший тренер «Боруссии» Петер Штегер сказал: «На мой взгляд, у него есть талант, но если он хочет играть на высоком уровне, то, безусловно, ему предстоит большая работа. Физическая форма, которая требуется ему для остальных видов спорта, полностью отличается от той, которая нужна в футболе». Миши Батшуайи, игравший на тот момент в аренде в Дортмунде, в шутку испугался конкуренции с Болтом.

    • В 2017-м Болт не раз играл в благотворительных матчах. Например, в том, что был организован компанией Unicef, в котором выступили Гиггз, Форлан и Ван дер Сар.

    • История взаимоотношений Болта с «Манчестер Юнайтед» – отдельная тема. В 2009-м он критиковал Роналду за манеру бега и предлагал свои услуги в качестве тренера по легкой атлетике. В 2012-м «Юнайтед» поздравили Болта перед матчем с «Фулхэмом» с мировым рекордом и вручили ему клубную майку с надписью «9,63» (результат рекорда Болта в беге на 100 метров). В 2016-м английские СМИ без конца писали о том, что «Юнайтед» пригласят Болта на тренировки. Журналисты Daily Mail даже несколько дней дежурили возле тренировочной базы «МЮ» в ожидании появления Болта. Но атлет внезапно для всех оказался на тренировке французской любительской команды «Сен-Жан Болье», сыграл там в двухсторонке, но отказался от матча в регулярном чемпионате.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 10
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    Комментарии10
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    • ...
      Рейтинг: +567

      LAY394 16 октября 2018, 10:29

      осталось только с мэйвезером бой провести, это сейчас модно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9788

      САДЫЧОК 15 октября 2018, 13:43

      Болт-красавчик!...удовольствие просто увидеть!а с мячом и тем паче!

      0
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      Рейтинг: +453

      тёска 14 октября 2018, 22:13

      СКОЛЬКО ЕМУ ЛЕТ?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      Fedulz-13th 13 октября 2018, 22:15

      молодец, красиво завязал с 100м , красиво начал мяч гонять.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4441

      ЮНик 13 октября 2018, 20:11

      "В очередной раз забил Болт"- красиво звучит...

      1
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      Рейтинг: +1516

      Torvald64 13 октября 2018, 12:30

      Ну по факту-то он уже стал профессиональным футболистом. Пусть это Австралия, но это вполне себе профессиональная лига, пусть и невысокого уровня. Ясно-понятно, что в таком возрасте начать полноценную карьеру уже невозможно. Но мне кажется, это всё равно выдающееся достижение, поскольку мало кому такое удаётся. Великий человек этот Усейн.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 октября 2018, 06:44

      2 гола забил теперь можно в баскетболе себя попробывать

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1591

      Almazovich 12 октября 2018, 20:33

      Успехов! Упертый. старается!

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 октября 2018, 17:50

      На таком уровне забивать мячи не велико достижение. Футбол - это не бег. Тут есть нарушения правил, да такие, что в больничку на год могут отправить, нужно уметь играть корпусом, пасоваться, следить за линией оффсайда. Тем более, что мужику уже 33 год пошёл.
      Хорошо, что у него что-то получается, но это единичные моменты. Кто-то реально верит, что он станет проф. футболистом на постоянной основе?
      Все разговоры о его таланте и потенциале, были бы уместны, будь ему 22, а не 32. А так, всю молодость в любителях был и тут сразу заиграет на топ уровне на старости лет.
      Как Месси и Роналду - ЛОЛ, ещё один скромник из мира спорта))

      1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Cules2013 13 октября 2018, 20:47

      Попробуй пробиться в эту лигу, ну хотя бы в пердив наш.

      0
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