Болт – гений бега, но всегда мечтал о футболе

Мечта сбылась, теперь он забивает голы.

Легендарный атлет Усэйн Болт забил два мяча за «Сентрал Кост Мэринерс». В матче против «Макартур Юнайтед» Болт дважды поразил ворота соперников во втором тайме.

Сначала он убежал от защитников и обыграл вратаря.

twit text — Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.

Через десять минут после первого гола он воспользовался ошибкой защитника «Макартур Юнайтед» и забил мяч в пустые ворота.

twit text — Central Coast Mariners (@CCMariners) 12 октября 2018 г.

Это были два дебютных гола в футбольной карьере Болта. До этого он уже выходил в составе «Сентрал Кост»: в августе в матче против «Сентрал Кост Селект». Тогда команда Болта победила со счетом 6:1, но нападающий забитыми мячами не отметился.

Игра за австралийскую команду – не первая попытка попасть в профессиональную команду, реализованная Болтом:

• В июне он дебютировал на профессиональном уровне в товарищеском матче за «Стремсгодсет». В игре против юношеской сборной Норвегии Болт вышел на замену 71-й минуте и даже один раз ударил по воротам.

• В марте Болт тренировался с дортмундской «Боруссией». Перед этим он сказал, что обладает талантом Месси и Роналду и очень хочет тренироваться. В Дортмунде Болт провел одну тренировку, оценил ее на семь баллов по десятибалльной шкале и записал парочку видео. Бывший тренер «Боруссии» Петер Штегер сказал: «На мой взгляд, у него есть талант, но если он хочет играть на высоком уровне, то, безусловно, ему предстоит большая работа. Физическая форма, которая требуется ему для остальных видов спорта, полностью отличается от той, которая нужна в футболе». Миши Батшуайи, игравший на тот момент в аренде в Дортмунде, в шутку испугался конкуренции с Болтом.

• В 2017-м Болт не раз играл в благотворительных матчах. Например, в том, что был организован компанией Unicef, в котором выступили Гиггз, Форлан и Ван дер Сар.

• История взаимоотношений Болта с «Манчестер Юнайтед» – отдельная тема. В 2009-м он критиковал Роналду за манеру бега и предлагал свои услуги в качестве тренера по легкой атлетике. В 2012-м «Юнайтед» поздравили Болта перед матчем с «Фулхэмом» с мировым рекордом и вручили ему клубную майку с надписью «9,63» (результат рекорда Болта в беге на 100 метров). В 2016-м английские СМИ без конца писали о том, что «Юнайтед» пригласят Болта на тренировки. Журналисты Daily Mail даже несколько дней дежурили возле тренировочной базы «МЮ» в ожидании появления Болта. Но атлет внезапно для всех оказался на тренировке французской любительской команды «Сен-Жан Болье», сыграл там в двухсторонке, но отказался от матча в регулярном чемпионате.

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