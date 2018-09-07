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    Самый модный футболист Европы шьет штаны вместе с мамой


    2.8
    Голосов: 6
    07.09.2018 18:05
    Бельерин выделяется не только на поле.

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин часто выделяется своими нарядами. Его инстаграм наполнен фотографиями в одежде, которая далека от напоминаний о футбольной форме. Теперь игрок пошел еще дальше. Под присмотром мамы Эктор поработал за швейной машинкой и сшил штаны для съемок в журнале MUNDIAL.

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    Публикация от text (@hectorbellerin)

    Это происходит не просто так. «Стать дизайнером – моя долгосрочная жизненная цель. Но я не хочу просто продавать футболки со своим именем. Я намерен создать что-то большее», – говорил Бельерин в июне. Однажды его видели на лондонской неделе моды, а любимый бренд одежды Эктора – Off-White.

    Вирджил Абло – создатель бренда и креативный директор Канье Уэста. Кажется, скоро Бельерин будет стоять с ним рядом.

    Уже сейчас звезда «Арсенала» поражает стилем.

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    Публикация от text (@hectorbellerin)

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    Публикация от text (@hectorbellerin)

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    Публикация от text (@hectorbellerin)

    Публикация от text (@hectorbellerin)

    Публикация от text (@hectorbellerin)

    Публикация от text (@hectorbellerin)

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    Публикация от text (@hectorbellerin)

    Публикация от text (@hectorbellerin)

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    Публикация от text (@hectorbellerin)

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    Публикация от text (@hectorbellerin)

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Instagram
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 6
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 16 сентября 2018, 16:28

      какой-то уе бо к

      0
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    • ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli 8 сентября 2018, 21:53

      Хотя по отдельности можно что-то носить, на 6 фотке толстоака и куртка пойдёт, на 7 кофту можно тоже, или как там она называется!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 8 сентября 2018, 00:00

      Одевается как полудурок! Какой тут стиль?

      4
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Makaweli 8 сентября 2018, 10:09

      "Пижамная пати" или "Подстрелыши от старшего брата". Норм, мне и, уверен, многим тут не понять, но это имеет место быть и очень популярно.

      1
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Makaweli 8 сентября 2018, 14:22

      Это как посмотреть, современная мода, она такая. Кто-то кайфует с хипстеров, а кто-то считает это чушью. Дело такое. Вкус у него есть, это заметно, а там уж, ему виднее на что рассчитывать в перспективе.

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli > Cules2013 8 сентября 2018, 21:48

      Ну хз я бы такое не одел!

      0
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