Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сейчас в РПЛ 149 легионеров. Больше всего – у «Спартака»


    4
    Голосов: 28
    28.09.2018 01:00
    Инфографика, которая вам точно понравится.

    Все данные взяты из заявок клубов на официальном сайте РПЛ. Это объясняет, почему, например, у «Спартака» два француза (алжирец Ханни там указан именно как француз). Что за латвиец есть в составе ЦСКА (это молодой форвард Оскар Рубинес, который пока играет за молодежку). И как так вышло, что бразилец Вандерсон из «Краснодара» отмечен как бельгиец (как и у Ханни, у него два гражданства, но именно это указано в качестве основного).

    «Спартак» лидирует по количеству легионеров, далее – «Зенит», «Ростов» и «Краснодар». Интересно, что эти четыре клуба занимают первые четыре места и в турнирной таблице. Наиболее скромное представительство у «Рубина», при этом у «Анжи» всего лишь один легионер представляет Европу.

    Больше всего в нашем чемпионате играет сербов – целых десять футболистов, хотя бы один сербский игрок есть у половины наших клубов. На одного меньше у Бразилии, а дальше снова идут представители бывшей Югославии – словенцы и хорваты. Мода на исландцев в России только набирает обороты, их тоже в РПЛ теперь много.

    ***

    Кстати, у Станислава Чудина есть целый телеграм-канал с футбольной инфографикой. Подписывайся и получай всю полезную информацию в четком оформлении!

    Где в России лучше и хуже всего ходят на стадионы

    Кто спонсирует русские клубы. В одной картинке

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 28
    Рекомендуем
    Комментарии26
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 30 сентября 2018, 01:57

      Раньше Спартак звался Народная команда. Сейчас - международная:))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 30 сентября 2018, 00:40

      В основе Спартака 12 легов. 3 лега в Спартаке 2. Причём этим легам ещё нет 21 года, т.е. почти, как воспитанники, а не легионеры. Месси тоже не в Аргентине тренировался.
      Итого - 12 легов .

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 29 сентября 2018, 19:21

      Очень хочется вскоре увидеть сборную Исландии под руководством Карпина в Петербурге против Аргентины.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 сентября 2018, 17:07

      Набрали ч-ж, а теперь мучаются. Особенно морковские клупы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +239

      чемпион мира1 28 сентября 2018, 07:31

      Пора снимать лимиты, ограничения в чем-то-это всегда плохо.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 28 сентября 2018, 06:46

      дело в том что с лимитом наши пешеходы стали стоить больше легионеров

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 28 сентября 2018, 00:25

      Шоколадками затарились по -полной.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +628

      kanav67 27 сентября 2018, 21:44

      Кто мне ответит на такой вопрос. Г-н Федун недавно выступал за ужесточение лимита и при этом хвастался великолепной академией Спартака, которая кует кадры в огромном количестве. При этом Федун клеймил позором Гинера, который выступал против лимита. В итоге у Спартака 15 легионеров, а у ЦСКА всего 9. Как это понимать?

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3795

      serppion > БуРЖуЙ 30 сентября 2018, 01:55

      И погоду они НЕ делают - статисты! За последнее десятилетие хоть бы одна местная спартаковская звездочка зажглась...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +821

      diktatop 27 сентября 2018, 20:17

      француз один а хани Алжирец...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      Станислав Чудин > diktatop 27 сентября 2018, 23:44

      https://premierliga.ru/players/Sofian-Hanni

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1281

      PUZIAKA 27 сентября 2018, 15:28

      Давайте выложим эту инфографику в 4й раз с новым заголовком? Идея для Бомбардира)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11