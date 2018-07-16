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    «Раньше считал, что вы похолоднее». Звезды хвалят Россию за ЧМ-2018


    3.6
    Голосов: 5
    16.07.2018 13:05
    Гризманн, Моуринью, Инфантино и другие – просто в восторге.

    Это было красивейшее награждение. Из-за дождя

    Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: dpa/Global Look Press
    Рейтинг: 3.6 Голосов: 5
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 июля 2018, 10:40

      годы проходят, сменяются поколения, а "потемкинские деревни" живы) Главное - показать красоту, и не важно, что половина инфраструктуры уже рассыпалась, а построенные стадионы в большинстве своем будут стоять без дела или собирать по 3-5 тыс. человек в лучшем случае. Да, мнение туристов и официальных лиц из других стран - это важно, но делать надо так, чтоб оно основывалось на реальном состоянии дел в стране, а не на специально подготовленных декорациях. Тем более бюджет на подготовку ЧМ позволял это сделать, если бы не бесконечные аппетиты по всем уровням вертикали от выделения бюджета в министерстве до конечных строителей

      0
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      Рейтинг: +240

      ruverzema29rus 17 июля 2018, 07:53

      а я бы назвал это "танцами на похоронах"...

      3
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      Рейтинг: +1440

      Loko_Roma 16 июля 2018, 20:27

      Это все конечно замечательно, но +5 лет и +2% к НДС.

      7
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      Рейтинг: +81

      Kugal > Loko_Roma 17 июля 2018, 08:41

      повысили бы и без ЧМ, так что не надо приплетать это сюда.

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > Kugal 17 июля 2018, 11:31

      Думаб что не првысили бы... А если и да то протестов и акций не избежали бы... А тут время удобное подобрали на чм, когда протестовать нельзя из за" угрозы терроризма"

      2
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      Рейтинг: +702

      19element87 > Dellleone 18 июля 2018, 06:59

      ну кто тебя держит, иди сейчас протестуй! у вас таких только на это ума и хватает!

      0
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone > 19element87 18 июля 2018, 19:57

      А у таких как ты на что ума хватает ? Тыхнуть и раком вставать когда нагинают?

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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 16 июля 2018, 20:19

      ребята аллё проснитесь.клоуны хвалят цирк-шапито

      -1
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 16 июля 2018, 18:54

      Россия как всегда - гостей на высшем уровне принимает)))

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 16 июля 2018, 17:59

      "Мне кажется, нам даже стоит придумать новое слово, чтобы описать чемпионат."

      Один бразилец уже придумал "В России о.х.у.е.н.н.о братан" ))

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 16 июля 2018, 17:50

      да.. для имиджа россии.. этот чемпионат ... и во время, и мега полезен. Ведь теперь нагнетание сми уже не пройдет

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 16 июля 2018, 16:53

      Это было приятно слышать )

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      Рейтинг: +960

      Львиное сердце 16 июля 2018, 15:22

      а вы говорите что Россия -агрессор.........

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