«Раньше считал, что вы похолоднее». Звезды хвалят Россию за ЧМ-2018

Это было красивейшее награждение. Из-за дождя
Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика
Это было красивейшее награждение. Из-за дождя
Люди в форме ворвались на поле во время финала. Это политика
годы проходят, сменяются поколения, а "потемкинские деревни" живы) Главное - показать красоту, и не важно, что половина инфраструктуры уже рассыпалась, а построенные стадионы в большинстве своем будут стоять без дела или собирать по 3-5 тыс. человек в лучшем случае. Да, мнение туристов и официальных лиц из других стран - это важно, но делать надо так, чтоб оно основывалось на реальном состоянии дел в стране, а не на специально подготовленных декорациях. Тем более бюджет на подготовку ЧМ позволял это сделать, если бы не бесконечные аппетиты по всем уровням вертикали от выделения бюджета в министерстве до конечных строителей
а я бы назвал это "танцами на похоронах"...
Это все конечно замечательно, но +5 лет и +2% к НДС.
ну кто тебя держит, иди сейчас протестуй! у вас таких только на это ума и хватает!
А у таких как ты на что ума хватает ? Тыхнуть и раком вставать когда нагинают?
ребята аллё проснитесь.клоуны хвалят цирк-шапито
Россия как всегда - гостей на высшем уровне принимает)))
а вы говорите что Россия -агрессор.........