Абрамович продает «Челси». Или нет?

Что на самом деле происходит на «Стэмфорд Бридж».

С чего начались проблемы?

В начале марта отправили семью Скрипалей. Британия обвинила в диверсии российские спецслужбы и начала проверку граждан РФ, которые въезжали на острова с 2015 года. В финальный список следствия попали 700 человек. Абрамович – один из них.

10 марта – за пару дней до официального обвинения со стороны Терезы Мэй – бизнесмен вернулся в Россию. Обратный билет пришлось сдать: рабочая виза Абрамовича закончилась, а британское консульство отказало в выдаче нового документа. Это связывают как раз с отравлением в Солсбери.

По альтернативной версии, владелец «Челси» лишился визы по финансовым причинам. Еще в январе он получал вид на жительство для переезда в особняк на острове Джерси (пролив Ла-Манш). У Олигарха попросили внеочередную декларацию доходов, но бизнесмен ее не предоставил. Если верить источникам в британском посольстве, Абрамович скрывает происхождение богатства. Именно поэтому, а не из-за дела Скрипалей, его не пускают в Великобританию.

Как отреагировал Абрамович?

Россиянин получил гражданство Израиля. Оно дает право находиться в Соединенном Королевстве до полугода без права вести рабочую деятельность (в том числе – бизнес). Несмотря на ограничения, функционер рассчитывает именно на новое гражданство и уже отозвал документы о продлении британской визы.

Где сейчас Абрамович – непонятно. Сайты перелетов удалили данные о частном боинге олигарха. В последний раз его заметили на премьере спектакля «Три сестры» в МХТ имени Чехова.

Израиль помог «Челси»?

Почти никак. Юридически президент не может управлять футбольным клубом даже по скайпу. Все официальные встречи проводят сотрудники клуба – это затрудняет решение важных проблем. Несколько ключевых пунктов бизнес-проекта «Челси» уже провалились. Главные беды: со стадионом, позицией голкипера и главным тренером.

Что станет со «Стэмфорд Бридж»?

Реконструкция домашней арены – стратегический момент для «синих». Вместимость «Стэмфорд Бридж» (41 631 человек) приносит недостаточно прибыли с билетов, чтобы забыть о финансовом фэйр-плей. «Челси» проигрывает конкурентам в трансферах – в прошлом сезоне клуб уже упустил Лукаку и отказался от переговоров с Агуэро.

Сначала проект стадиона на 60 тысяч мест проходил долгое согласование с мэрией Лондона. Затем его заблокировали жители соседних районов – пришлось выбивать право на стройку через суды. В итоге все получилось, и датой начала работ назначили 2020 год. Но сейчас подготовка к реконструкции вновь заморожена.

Цена новой арены – от 500 миллионов фунтов до миллиарда. Абрамович планировал выложить деньги из собственного кармана, но шанса заработать их пока нет. Если дрели не зашумят в марте 2020-го, все разрешения аннулируются.

Кто будет главным тренером?

Вряд ли Сарри. Маурицио был основным кандидатом на замену Антонио Конте. Он специально сделал российскую визу, чтобы встретиться с Абрамовичем в Москве. Стороны договорились на оклад в 6 миллионов евро за год, но помимо зарплаты «Челси» должен выкупить контракт тренера у «Наполи». Это еще 8 миллионов.

Лишних денег у лондонцев нет – переговоры сорвались. В СМИ запустили версию, что все испортил конфликт Сарри и Манчини на почве гомофобии, когда бывший тренер «Зенита» еще работал с «Интером». Но слабо верится, что «Челси» узнал о том инциденте только сейчас. Болельщиков просто отвлекают от реальных проблем. Вероятно, работу с командой продолжит Конте.

Как дела с трансферами?

Неопределенность с главным тренером, стадионом и вообще будущим давит на игроков. Первым не выдержал Тибо Куртуа – вратарь объявил о намерении вернуться в Мадрид. На замену бельгийцу вербуют Алиссона, но голкипер не горит желанием уезжать из «Ромы» этим летом. Напряженное настроение и у капитана «Челси» Гарри Кэйхилла.

Абрамович продаст «Челси»?

Маловероятно. В интернете ходит потенциальная цена клуба (1,17 млрд фунтов), но официально «Челси» не выставляли на продажу. Скорее всего, в команде не случится революции, но ее ждут тяжелые времена.

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