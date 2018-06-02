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    Абрамович продает «Челси». Или нет?


    3.4
    Голосов: 9
    02.06.2018 12:15
    Что на самом деле происходит на «Стэмфорд Бридж».

    С чего начались проблемы?

    В начале марта отправили семью Скрипалей. Британия обвинила в диверсии российские спецслужбы и начала проверку граждан РФ, которые въезжали на острова с 2015 года. В финальный список следствия попали 700 человек. Абрамович – один из них.

    10 марта – за пару дней до официального обвинения со стороны Терезы Мэй – бизнесмен вернулся в Россию. Обратный билет пришлось сдать: рабочая виза Абрамовича закончилась, а британское консульство отказало в выдаче нового документа. Это связывают как раз с отравлением в Солсбери.

    По альтернативной версии, владелец «Челси» лишился визы по финансовым причинам. Еще в январе он получал вид на жительство для переезда в особняк на острове Джерси (пролив Ла-Манш). У Олигарха попросили внеочередную декларацию доходов, но бизнесмен ее не предоставил. Если верить источникам в британском посольстве, Абрамович скрывает происхождение богатства. Именно поэтому, а не из-за дела Скрипалей, его не пускают в Великобританию.

    Как отреагировал Абрамович?

    Россиянин получил гражданство Израиля. Оно дает право находиться в Соединенном Королевстве до полугода без права вести рабочую деятельность (в том числе – бизнес). Несмотря на ограничения, функционер рассчитывает именно на новое гражданство и уже отозвал документы о продлении британской визы.

    Где сейчас Абрамович – непонятно. Сайты перелетов удалили данные о частном боинге олигарха. В последний раз его заметили на премьере спектакля «Три сестры» в МХТ имени Чехова.

    Израиль помог «Челси»?

    Почти никак. Юридически президент не может управлять футбольным клубом даже по скайпу. Все официальные встречи проводят сотрудники клуба – это затрудняет решение важных проблем. Несколько ключевых пунктов бизнес-проекта «Челси» уже провалились. Главные беды: со стадионом, позицией голкипера и главным тренером.

    Что станет со «Стэмфорд Бридж»?

    Реконструкция домашней арены – стратегический момент для «синих». Вместимость «Стэмфорд Бридж» (41 631 человек) приносит недостаточно прибыли с билетов, чтобы забыть о финансовом фэйр-плей. «Челси» проигрывает конкурентам в трансферах – в прошлом сезоне клуб уже упустил Лукаку и отказался от переговоров с Агуэро.

    Сначала проект стадиона на 60 тысяч мест проходил долгое согласование с мэрией Лондона. Затем его заблокировали жители соседних районов – пришлось выбивать право на стройку через суды. В итоге все получилось, и датой начала работ назначили 2020 год. Но сейчас подготовка к реконструкции вновь заморожена.

    Цена новой арены – от 500 миллионов фунтов до миллиарда. Абрамович планировал выложить деньги из собственного кармана, но шанса заработать их пока нет. Если дрели не зашумят в марте 2020-го, все разрешения аннулируются.

    Кто будет главным тренером?

    Вряд ли Сарри. Маурицио был основным кандидатом на замену Антонио Конте. Он специально сделал российскую визу, чтобы встретиться с Абрамовичем в Москве. Стороны договорились на оклад в 6 миллионов евро за год, но помимо зарплаты «Челси» должен выкупить контракт тренера у «Наполи». Это еще 8 миллионов.

    Лишних денег у лондонцев нет – переговоры сорвались. В СМИ запустили версию, что все испортил конфликт Сарри и Манчини на почве гомофобии, когда бывший тренер «Зенита» еще работал с «Интером». Но слабо верится, что «Челси» узнал о том инциденте только сейчас. Болельщиков просто отвлекают от реальных проблем. Вероятно, работу с командой продолжит Конте.

    Как дела с трансферами?

    Неопределенность с главным тренером, стадионом и вообще будущим давит на игроков. Первым не выдержал Тибо Куртуа – вратарь объявил о намерении вернуться в Мадрид. На замену бельгийцу вербуют Алиссона, но голкипер не горит желанием уезжать из «Ромы» этим летом. Напряженное настроение и у капитана «Челси» Гарри Кэйхилла.

    Абрамович продаст «Челси»?

    Маловероятно. В интернете ходит потенциальная цена клуба (1,17 млрд фунтов), но официально «Челси» не выставляли на продажу. Скорее всего, в команде не случится революции, но ее ждут тяжелые времена.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 9
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +2382

      kazak161 3 июня 2018, 21:40

      Да наплевать и на Челси и на афериста абрамовича,ему место в тюрьме!

      0
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      Рейтинг: +264

      McDuff 3 июня 2018, 17:50

      В начале марта отПравили семью Скрипалей

      0
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      Рейтинг: +312

      Vlad_Tverskoy 3 июня 2018, 08:18

      ахаха)))Если дрели не зашумят в марте 2020-го, все разрешения аннулируются.

      Друг дрелями строили в 70-х годах и точно не стадионы...хотя нет,в Питере дрелями строили,поэтому так долго и дорого вышло!!!
      Абрамович не дурак,знает что такое перфоратор)

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 июня 2018, 23:00

      Нам бы их проблемы, куда деть миллиарды. Продаст он клуб, яхты, самолёт и будет летать "Аэрофлотом" и ездить на пригородной электричке, ему как и остальным "равноудалённым" не светит, как и в автозаке...

      0
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      Рейтинг: +1426

      VSt 2 июня 2018, 22:16

      Национальность хозяина Челси лучше не трогать, нам с вами не пристало уподобляться дебилам с националистическим дюбелем в мозгах.
      А вот наворованное в России лучше вернуть. Проблемы Абрамовича почему-то сочувствия не вызывают.

      0
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      Рейтинг: +183

      бочаров 2 июня 2018, 18:06

      Красава Альбион на колени поставил.

      0
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      Рейтинг: +355

      kvm5 2 июня 2018, 17:03

      не повезло Челси

      0
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      Рейтинг: +290

      Pablo845 2 июня 2018, 14:36

      Пусть валит на историческую Родину.......


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      Рейтинг: +489

      mikitka > Pablo845 2 июня 2018, 15:23

      в Израиль?)

      0
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      Рейтинг: +1236

      омск55 2 июня 2018, 13:20

      Продает не продает , сначала денег наворовал в России купил Челси , вернуть в Россию все его миллиарды и пусть валит

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 2 июня 2018, 12:58

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      жиденок переживает за свои бабки !

      -4
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