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    Сарри сообщил своим друзьям, что не возглавит «Челси»

    Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри с большой долей вероятности не будет работать в «Челси».

    Специалист сообщил своим друзьям, что не возглавит клуб из Лондона.

    По информации CalcioNapoli24, одной из главных причин стал отказ «Наполи» отпускать 59-летнего итальянца, контракт которого продолжает действовать, менее чем за 8 миллионов евро.

    Еще одной причиной срыва мог стать инцидент с Роберто Манчини, когда Сарри обозвал тренера гомосексуалистом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.06.2018 00:12
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 2 июня 2018, 09:31

      Источник: Бомбардир.ру

      Вы хоть думайте что сочиняете!!!! Вы пишете что бывший главный тренер, а потом по одной из версии наполи не захотел его отпускать. Как они ему помешают если он бывший???
      Фантазия на уровне желтухи.

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 2 июня 2018, 00:25

      И вообще ничего не возглавит ... Журавль улетел и синица тоже, ну и вообще ... за двумя зайцами погонишься ни одного не поймаешь

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