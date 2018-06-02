Сарри сообщил своим друзьям, что не возглавит «Челси»

Источник: Бомбардир.ру
Вы хоть думайте что сочиняете!!!! Вы пишете что бывший главный тренер, а потом по одной из версии наполи не захотел его отпускать. Как они ему помешают если он бывший???
Фантазия на уровне желтухи.
Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри с большой долей вероятности не будет работать в «Челси».
Специалист сообщил своим друзьям, что не возглавит клуб из Лондона.
По информации CalcioNapoli24, одной из главных причин стал отказ «Наполи» отпускать 59-летнего итальянца, контракт которого продолжает действовать, менее чем за 8 миллионов евро.
Еще одной причиной срыва мог стать инцидент с Роберто Манчини, когда Сарри обозвал тренера гомосексуалистом.