Сарри сообщил своим друзьям, что не возглавит «Челси»

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри с большой долей вероятности не будет работать в «Челси».

Специалист сообщил своим друзьям, что не возглавит клуб из Лондона.

По информации CalcioNapoli24, одной из главных причин стал отказ «Наполи» отпускать 59-летнего итальянца, контракт которого продолжает действовать, менее чем за 8 миллионов евро.

Еще одной причиной срыва мог стать инцидент с Роберто Манчини, когда Сарри обозвал тренера гомосексуалистом.