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    Кто, откуда и на сколько приезжал в чемпионат России. Инфографика «Бомбардира»


    4.1
    Голосов: 15
    18.03.2018 12:00
    У нас были легионеры даже из Сальвадора, Чада и Гаити.

    Это исследование – часть большого материала «Бомбардира» о легионерах, из нашего спецпроекта атмосферное интервью чеха Томаша Выходила о приключениях в Сибири.

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    Вообще все голы Месси – в одной картинке

    «Зенит» купил у «Рубина» почти целую команду. Инфографика «Бомбардира»

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4.1 Голосов: 15
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +13

      Andreyppv 20 марта 2018, 02:10

      в крыльях канадец играл Дикьяра, если вдруг кому интересно

      3
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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 19 марта 2018, 08:53

      Задержись Манчини еще лет на 5 и Аргентина будет в топ 5 списка.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +225

      Billy Blaidd 18 марта 2018, 21:53

      С большим интересом ознакомился. Спасибо автору! Буду рад новым похожим материалам.

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 14:38

      Все конечно интересно!!!
      Смотрю инфографику и первое,что бросается в глаза-это клубы,которые исчезли!!!!(Москва,Сатурн,Алания и т.д)
      Второе-это очень мало игроков из ТОП футбольных стран.(Франция,Англия,Португалия,Испания,Германия).Наш чемпионат не привлекает качественных футболистов.
      Третье-это то,что узбеки,косовары и т.д что забыли в РФПЛ???неужели они сильнее наших молодых игроков???Американца я вообще не вспомню кто он и за кого играл,так же как и канадца!!!!

      5
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 18 марта 2018, 13:25

      а лупу выдадут

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser 18 марта 2018, 13:11

      Такую-же штучку надо сделать и про наших: кто, где, когда.

      2
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > woyser 18 марта 2018, 14:38

      зачем???Посмеятся???

      3
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      Рейтинг: +3282

      woyser > Татарин за ЦСКА 18 марта 2018, 15:23

      Почему? У нас есть достойные : Карпин, Аленичев, Измайлов, Мостовой. Как игроки они себя не плохо проявили.

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > woyser 18 марта 2018, 15:24

      Ну я не спорю про них,я про современное поколение)))

      1
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      Рейтинг: +6627

      ALeX-161-rus > АрбузБушь 20 марта 2018, 13:28

      Аленичев с Порту тоже выигрывал не так давно.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 марта 2018, 12:58

      А с двойным гражданство что делали? Футболист один, а гражданства два. Учитывали только первое?

      1
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      Рейтинг: +63

      Hugo Lloris 17 марта 2018, 22:01

      отменить бы лимит и было бы круто

      2
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      Рейтинг: +305

      Strig 17 марта 2018, 06:13

      Лучше бы без оных

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 16 марта 2018, 14:38

      Больше всего украинцев затем барабанная дробь - бразильцев.
      Хотя о чем это я, мы ведь братские народы.

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > ARTHUR19 18 марта 2018, 14:41

      Бразильцы очень хорошо проявляли и до сих пор проявляют себя у нас в РФПЛ.(Вагнер Лав,Жо,Луис Адриано,Халк и т.д)

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