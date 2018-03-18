Кто, откуда и на сколько приезжал в чемпионат России. Инфографика «Бомбардира»

У нас были легионеры даже из Сальвадора, Чада и Гаити.

Это исследование – часть большого материала «Бомбардира» о легионерах, из нашего спецпроекта атмосферное интервью чеха Томаша Выходила о приключениях в Сибири.

Нажмите на изображение, чтобы его увеличить:

Кстати, у Станислава Чудина есть целый телеграм-канал с отличной футбольной инфографикой. Подписывайтесь и получайте всю полезную информацию в четком оформлении!

Вообще все голы Месси – в одной картинке

«Зенит» купил у «Рубина» почти целую команду. Инфографика «Бомбардира»

Сколько людей ходит на матчи АПЛ в этом сезоне. Цифры – вау