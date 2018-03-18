Кто, откуда и на сколько приезжал в чемпионат России. Инфографика «Бомбардира»

Это исследование – часть большого материала «Бомбардира» о легионерах, из нашего спецпроекта атмосферное интервью чеха Томаша Выходила о приключениях в Сибири.
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