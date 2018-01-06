«Челси» подписал нового Лэмпарда. И это ужасный трансфер

Росс Баркли ни разу не выходил на поле в этом сезоне, а сомнительной сделкой заинтересовался даже мэр Ливерпуля.

Трансферное окно только открылось, а в Англии уже громкие события. Бывший игрок «Эвертона» Росс Баркли стал игроком «Челси» за 15 миллионов фунтов. Летом у него истекал контракт. Англичанину всего 24 года, а он уже провел 150 матчей в Премьер-лиге. За его выносливость и стабильный уровень игры Баркли считают перспективным полузащитником.

«Челси» договаривался о его переходе около года. Трансферная сага завершилась, но в ней много подводных камней. Фанаты «Челси» могут считать себя оскорбленными, болельщики «Эвертона» – тем более. Сам Баркли оказался разменной монетой скрытых внутренних отношений. Нам всего не расскажут, но даже известные факты выглядят странно.

Вот главные из них:

1) Росс Баркли должен играть за «Челси» еще с лета. Джоуи Бартон рассказывал, что тогда трансфер сорвался из-за выключенного телефона Конте. Агенты Баркли слишком поздно хотели обсудить детали контракта, а тренер не вышел на связь. Позже тренер назвал эту информацию смешной, но на тот момент «Челси» уже договорился с «Эвертоном» о выплате 35 миллионов фунтов. Представьте потери «Эвертона» в деньгах, если учесть еще и зарплату Баркли за четыре прошедших месяца.

2) В этом сезоне Баркли не провел ни одного матча. Значит, не принес и никакой пользы. Он восстанавливался после тяжелой травмы колена, полученной еще летом. Состояние Росса прямо сейчас неизвестно. Сомнительны и его возможности по набору формы. В «Челси» Баркли ждет конкуренция с Фабрегасом, Бакайоко и Дринкуотером.

3) Антонио Конте живет в натянутых отношениях с руководством «Челси». Через прессу он открыто призывал Абрамовича тратить деньги зимой. Трансфером Баркли в клубе пытаются решить две проблемы. Конте дают не самого плохого игрока, чем затыкают рот. На трансфер Баркли «Челси» отдал всего 15 миллионов. Для клуба такого уровня эти траты – мелочь. Для «Эвертона» полученных денег просто слишком мало.

4) Мэр Ливерпуля Джо Андерсон попросил Премьер-лигу расследовать трансфер Баркли в «Челси». В своих претензиях Андерсон повторил уже известные факты, но добавил и некоторые детали. Виновником летнего срыва он считает именно агента игрока, а сам переход Баркли называет плевком в лицо для фанатов «Эвертона». Вот здесь можно прочитать все высказывание мэра, который давно поддерживает «Эвертон».

5) Баркли получил контракт на 5,5 лет и взял в «Челси» восьмой номер. Под ним раньше играл Фрэнк Лэмпард. Росс им давно восхищается. В социальных сетях игрока найдутся высказывания о Лэмпарде с разных лет, но Фрэнк – легенда «Челси». Английские фанаты ревностно относятся к выбору игроками подобных номеров. Теперь Баркли явно завышает планку ожиданий от себя, а у болельщиков «Челси» появляется лишний скептицизм.

«Челси» представил Баркли через отсылки к голам и трофеям. Не очень понятно, как Росс причастен к прошлым успехам.

twit text — Chelsea FC (@ChelseaFC) 5 января 2018 г.

Прямо сейчас «Челси» ничего не теряет. Если Баркли раскроется, то еще превратится в звезду Премьер-лиги. Для этого у него есть хорошие данные и универсализм. Баркли бьет с обеих ног и всегда быстро перемещался. Вот такой гол он однажды забил в ворота «Ньюкасла». В «Челси» подобное исполняют только Азар и Виллиан.

twit text — Daniel. (@Danderweireld) 17 июля 2017 г.

Но на этом достоинства трансфера Баркли заканчиваются. Всю свою карьеру Росс играл в «Эвертоне». Из клуба он уезжал лишь в две аренды, а потом быстро возвращался обратно. Баркли мог стать местной легендой, но даже не дал команде нормально заработать. Сейчас в Англии не понимают, почему Росс не продлил истекавший контракт перед своим уходом. От этого клуб получил бы лишние деньги, а игрок не упал в глазах болельщиков. Теперь многие считают Баркли предателем. Сам он хочет начать больше забивать в новом клубе.

Баркли сравнивали с Уэйном Руни из-за родного «Эвертона». По манере дриблинга и бега – с Гаскойном. Последние новости о его прогрессе датируются сезоном-2015/16, после чего Баркли больше критиковали. Даже 5+10 в статистике предыдущего футбольного года вышли больше из-за голов Лукаку. Росс перестал прогрессировать, а мозгами давно предал клуб. Чтобы стать новым Лэмпардом, ему придется снова вернуться в свои 18 лет. Тогда легенда «Эвертона» Тим Кэйхилл называл Баркли удивительным игроком, готовым порвать всех.

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