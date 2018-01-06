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    «Челси» подписал нового Лэмпарда. И это ужасный трансфер


    3.1
    Голосов: 10
    06.01.2018 10:00
    Росс Баркли ни разу не выходил на поле в этом сезоне, а сомнительной сделкой заинтересовался даже мэр Ливерпуля.

    Трансферное окно только открылось, а в Англии уже громкие события. Бывший игрок «Эвертона» Росс Баркли стал игроком «Челси» за 15 миллионов фунтов. Летом у него истекал контракт. Англичанину всего 24 года, а он уже провел 150 матчей в Премьер-лиге. За его выносливость и стабильный уровень игры Баркли считают перспективным полузащитником.

    «Челси» договаривался о его переходе около года. Трансферная сага завершилась, но в ней много подводных камней. Фанаты «Челси» могут считать себя оскорбленными, болельщики «Эвертона» – тем более. Сам Баркли оказался разменной монетой скрытых внутренних отношений. Нам всего не расскажут, но даже известные факты выглядят странно.

    Вот главные из них:

    1) Росс Баркли должен играть за «Челси» еще с лета. Джоуи Бартон рассказывал, что тогда трансфер сорвался из-за выключенного телефона Конте. Агенты Баркли слишком поздно хотели обсудить детали контракта, а тренер не вышел на связь. Позже тренер назвал эту информацию смешной, но на тот момент «Челси» уже договорился с «Эвертоном» о выплате 35 миллионов фунтов. Представьте потери «Эвертона» в деньгах, если учесть еще и зарплату Баркли за четыре прошедших месяца.

    2) В этом сезоне Баркли не провел ни одного матча. Значит, не принес и никакой пользы. Он восстанавливался после тяжелой травмы колена, полученной еще летом. Состояние Росса прямо сейчас неизвестно. Сомнительны и его возможности по набору формы. В «Челси» Баркли ждет конкуренция с Фабрегасом, Бакайоко и Дринкуотером.

    3) Антонио Конте живет в натянутых отношениях с руководством «Челси». Через прессу он открыто призывал Абрамовича тратить деньги зимой. Трансфером Баркли в клубе пытаются решить две проблемы. Конте дают не самого плохого игрока, чем затыкают рот. На трансфер Баркли «Челси» отдал всего 15 миллионов. Для клуба такого уровня эти траты – мелочь. Для «Эвертона» полученных денег просто слишком мало.

    4) Мэр Ливерпуля Джо Андерсон попросил Премьер-лигу расследовать трансфер Баркли в «Челси». В своих претензиях Андерсон повторил уже известные факты, но добавил и некоторые детали. Виновником летнего срыва он считает именно агента игрока, а сам переход Баркли называет плевком в лицо для фанатов «Эвертона». Вот здесь можно прочитать все высказывание мэра, который давно поддерживает «Эвертон».

    5) Баркли получил контракт на 5,5 лет и взял в «Челси» восьмой номер. Под ним раньше играл Фрэнк Лэмпард. Росс им давно восхищается. В социальных сетях игрока найдутся высказывания о Лэмпарде с разных лет, но Фрэнк – легенда «Челси». Английские фанаты ревностно относятся к выбору игроками подобных номеров. Теперь Баркли явно завышает планку ожиданий от себя, а у болельщиков «Челси» появляется лишний скептицизм.

    «Челси» представил Баркли через отсылки к голам и трофеям. Не очень понятно, как Росс причастен к прошлым успехам.

    Прямо сейчас «Челси» ничего не теряет. Если Баркли раскроется, то еще превратится в звезду Премьер-лиги. Для этого у него есть хорошие данные и универсализм. Баркли бьет с обеих ног и всегда быстро перемещался. Вот такой гол он однажды забил в ворота «Ньюкасла». В «Челси» подобное исполняют только Азар и Виллиан.

    Но на этом достоинства трансфера Баркли заканчиваются. Всю свою карьеру Росс играл в «Эвертоне». Из клуба он уезжал лишь в две аренды, а потом быстро возвращался обратно. Баркли мог стать местной легендой, но даже не дал команде нормально заработать. Сейчас в Англии не понимают, почему Росс не продлил истекавший контракт перед своим уходом. От этого клуб получил бы лишние деньги, а игрок не упал в глазах болельщиков. Теперь многие считают Баркли предателем. Сам он хочет начать больше забивать в новом клубе.

    Баркли сравнивали с Уэйном Руни из-за родного «Эвертона». По манере дриблинга и бега – с Гаскойном. Последние новости о его прогрессе датируются сезоном-2015/16, после чего Баркли больше критиковали. Даже 5+10 в статистике предыдущего футбольного года вышли больше из-за голов Лукаку. Росс перестал прогрессировать, а мозгами давно предал клуб. Чтобы стать новым Лэмпардом, ему придется снова вернуться в свои 18 лет. Тогда легенда «Эвертона» Тим Кэйхилл называл Баркли удивительным игроком, готовым порвать всех.

    Самые ожидаемые трансферы зимы

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Челси»
    Рейтинг: 3.1 Голосов: 10
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +214

      Yurini 16 января 2018, 18:58

      Думается так, что заиграет... Конте его натаскает! ВОзраст у него как раз в цвет, 24 года это тема да еще и за такие деньги! Нападающего бы купили Типажа Косты или Кейна вот было бы дело! А то пока натаскаешь мягкотелого Морату!

      0
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 7 января 2018, 18:40

      Наконец-то достойный претендеет на 8-ку! Почему-то в него хочется верить и надеюсь все будет получаться, удачи и здоровья!

      0
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      Рейтинг: +12

      SFTV 7 января 2018, 10:31

      Александр Плеханов - тупой идиот.
      === Сейчас в Англии не понимают, почему Росс не продлил истекавший контракт перед своим уходом. От этого клуб получил бы лишние деньги, а игрок не упал в глазах болельщиков. ===
      Чем меньше сумма за разрыв контракта, тем больше зарплата у игрока в новом клубе. Эта аксиома уже не один десяток лет в футболе.

      1
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      Рейтинг: +28

      Ferdinand_rus 6 января 2018, 20:48

      Баркли оказался человеком с гнильцой. Не стоило комедию ломать летом, хотя возможно там не все так однозначно. В любом случае 15 лямов смех за молодого универсального полузащитника. Если не заиграет то клуб и не заметит потери как таковой. Больший риск тут в первую очередь для игрока а не для клуба. Помню как в МанСити из Эвертона уходил Родуэлл. Игрок такого же плана и такого же таланта. В итоге сейчас Джэки с Сандерлендом гниет в Чампионшипе в зоне вылета.
      Так что Россу есть что доказывать, и при каждой неудаче все будут припоминать ему что значит номер "8" на спине в Челси

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      Рейтинг: +30

      greedytoski > Ferdinand_rus 7 января 2018, 04:05

      если говоришь что "возможно там не все так однозначно" зачем вешаешь ярлык ? в чем "гнильца" то ? если что то знаешь то выкладывай - обсудим, а нет так и не*** языком трепать. или по твоему челси должен был его взять летом за сорокет и потом еще лечить полгода ?

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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 6 января 2018, 17:13

      Новогодняя загадка...................

      0
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 6 января 2018, 16:02

      на вырост

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      Рейтинг: +254

      Vagner44 6 января 2018, 15:54

      а так в чем собственно он ужасен????

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      Рейтинг: +30

      greedytoski 6 января 2018, 15:47

      ну что ж ... не удивляйтесь этой статейке - вы просто читаете очередной высер, а по другому тут и не сказать, псевдоэксперта специализирующегося исключительно на том как бы еще раз обкакать челси. просто посмотрите историю опусов этого "знатока" и все станет ясно.
      ну а если по делу... ни дринкуотер не бакайоко пока не так убедительны. баркли пусть еще и не в форме но игрок достаточно универсальный и за эти деньги не самый плохой вариант. уверен челси летом специально сорвал трансфер чтобы сэкономить и на стоимости и на его зарплате пока тот восстанавливался в эвертоне. можно рвать волосы на голове а можно и сказать что то типа ничего личного, просто бизнес.

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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 января 2018, 12:26

      а летом бы ушел бесплатно

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 января 2018, 11:51

      Вы только посмотрите как играет Челси в этом сезоне. Постоянно проигрывает каким-то аутсайдерам: Бернли, Кристал Пэлас, Вэст Хэм. Так играть нельзя! Понятно, чтобы всё это исправить в команде нужны изменения. И Баркли как раз и был для этого приобретён.

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