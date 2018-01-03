Давид Силва не выходит на поле из-за сына. Малыш родился раньше срока

У лидера «Манчестер Сити» очень сложный период.

У Давида Силвы в этом сезоне отличная статистика: 5 голов и 8 голевых передач в рамках АПЛ. «Манчестер Сити» уверенно идет к чемпионству, уже к началу Нового года обеспечив себе неотыгрываемый отрыв. Но в последних матчах «Сити» Силва участия не принимал – оказалось, что у игрока большие проблемы в семье, с новорожденным сыном.

twit text — B/R Football (@brfootball) January 3, 2018

«Хочу поблагодарить всех за любовь и добрые слова, которые я получил в последние несколько недель. Особенно благодарю моих одноклубников, тренера и весь персонал клуба за понимание моей ситуации.

Также хочу поделиться новостью о рождении моего сына Матео, который родился недоношенным. Он каждый день борется за жизнь и медицинский персонал помогает ему», – написал Силва в своем твиттере.

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже прокомментировал отсутствие Силвы и отметил, что не будет форсировать его возвращение в команду. «Семья – это самое важное», – сказал Гвардиола.

twit text — The Pep (@GuardiolaTweets) January 3, 2018

Пожелаем сыну Давида Силвы Матео здоровья!

«Манчестер Сити» – уже чемпион. Гвардиола всех победил