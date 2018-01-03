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    Давид Силва не выходит на поле из-за сына. Малыш родился раньше срока


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    Голосов: 1
    03.01.2018 18:15
    У лидера «Манчестер Сити» очень сложный период.

    У Давида Силвы в этом сезоне отличная статистика: 5 голов и 8 голевых передач в рамках АПЛ. «Манчестер Сити» уверенно идет к чемпионству, уже к началу Нового года обеспечив себе неотыгрываемый отрыв. Но в последних матчах «Сити» Силва участия не принимал – оказалось, что у игрока большие проблемы в семье, с новорожденным сыном.

    «Хочу поблагодарить всех за любовь и добрые слова, которые я получил в последние несколько недель. Особенно благодарю моих одноклубников, тренера и весь персонал клуба за понимание моей ситуации.

    Также хочу поделиться новостью о рождении моего сына Матео, который родился недоношенным. Он каждый день борется за жизнь и медицинский персонал помогает ему», – написал Силва в своем твиттере.

    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола уже прокомментировал отсутствие Силвы и отметил, что не будет форсировать его возвращение в команду. «Семья – это самое важное», – сказал Гвардиола.

    Пожелаем сыну Давида Силвы Матео здоровья!

    «Манчестер Сити» – уже чемпион. Гвардиола всех победил

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +348

      343443 4 января 2018, 07:18

      Терпения Давиду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 4 января 2018, 00:59

      Здоровья!Респект всем!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100743

      zigbert 3 января 2018, 20:00

      Терпения Давиду,а сыну здоровья.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 3 января 2018, 19:51

      Желаем Давиду благополучия, чтобы всё сложилось хорошо.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 3 января 2018, 18:41

      Здоровья сыну.

      1
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