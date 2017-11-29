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  • «Парма» умерла и теперь строится заново. Как у нее сейчас дела?

«Парма» умерла и теперь строится заново. Как у нее сейчас дела?

Фанаты «Пармы» заранее знали, что их ждет 22 июня 2015 года. В назначенный день «Парма» была официально объявлена банкротом, а владелец Томмазо Джирарди отправлен в тюрьму. Существовавший с 1913 года клуб уничтожили за один сезон. Новообразованную «Парму-1913» пришлось создавать с нуля и заявлять в самый подвал − Серию D.

Еще страшнее эта новость воспринимается после одной конкретной истории. До распада клуб связывал большие надежды с талантливым полузащитником Соломоном Ньянтаки. В Примавере «Пармы» он считался лидером, но после закрытия команды ушел в неизвестный проект в дебрях итальянского футбола. Этим летом появилась жуткая новость: Ньянтаки признался, что убил 43-летнюю маму и 11-летнюю сестру в своей квартире в Парме.

Бывший президент «Пармы» Томмазо Джирарди.

Но во всем этом безумии и отчаянии находились и другие персонажи – например, Алессандро Лукарелли. Из состава, пытавшего спасти команду от вылета в Серию В, не осталось никого. Никого, кроме Лукарелли – символа и живой легенды «Пармы». В одном из интервью он поклялся, что не бросит клуб, даже если тот опустится в любители, и сдержал свое слово. Себя «Парме» предложил известный полузащитник Марко Маркьонни. Поигравший за «Фиорентину» в плей-офф Лиги Чемпионов, Маркьонни хотел бросить Серию А ради спасения родной команды, но что-то помешало сторонам договориться.

Зато вакантное после ареста Джирарди место президента пустовало недолго: им стал великий Невио Скала. Тренировать «Парму-1913» и собирать команду с нуля отважился Луиджи Аполлони – блистательный защитник из 1990-х, который провел за клуб более 300 матчей.

Опасения перед стартом Серии D были почти у каждого болельщика «Пармы». Перед их глазами маячил пример «Лечче»: «салентини» вышвырнули в Легу Про за договорные матчи в 2012 году, и теперь они до сих пор не могут оттуда подняться. К счастью, все прошло даже лучше, чем ожидалось. «Парма» ни разу не проиграла в Серии D и за несколько месяцев до окончания сезона гарантировала себе возвращение в профессиональный футбол.

Празднование получилось скромным: игроки совершили дежурный круг почета с желто-синими флажками, подняли над головой кубок Серии D и двинулись дальше. Впереди команду ждали первые в новой эпохе слезы и разочарования.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Алессандро Лукарелли пользуется в Парме всеобщей любовью.

14 сентября 2016 года. В этот день «Парма» принимала своего главного конкурента в борьбе за прямую путевку в Серию В – «Венецию». Первый тайм прошел с заметным преимуществом «крестоносцев» и привел к логичному голу Феличе Эвакуо – 1:0. «Парма» растранжирила уйму моментов, а на 89-й минуте случилось то, чего не ожидал никто: Морео и Домицци с интервалом в минуту нанесли два точных удара и принесли «Венеции» суперволевую победу – 1:2!

«У меня нет объяснений тому, что случилось. Гол Морео стал для нас полной неожиданностью, после чего команда встала и пропустила еще. Это настоящая пощечина», − грустил Луиджи Аполлони.

Игроки «Пармы» не перенесли венецианскую драму и стали терять очки почти в каждом матче. Назревавшая гроза случилась 22 ноября. Главный тренер Аполлони и президент Невио Скала были отстранены от занимаемых должностей.

«Мы искренне благодарим Скалу и Аполлони за то, что не бросили нас в беде. Луиджи, мы все очень хотим, чтобы в следующем клубе у тебя все получилось. Ни пуха ни пера, Джиджи!» − с таким обращением выступили фанаты «Пармы» к уволенному тренеру. Спасать положение приехал экс-защитник «Сиены» Роберто Д’Аверсе, который совсем недавно сам закончил игровую карьеру.

Этот шаг не понимал никто, и в команде началась паника. «В этот тяжелый момент нам всем необходимо сохранять спокойствие. Многие игроки выступали в прошлом сезоне в любителях, и им нужно время для притирки к более сложному турниру», − заявил на экстренной пресс-конференции вице-президент «Пармы» Марко Феррари. Ему и Д’Аверсе шаг за шагом удалось стабилизировать накаленную обстановку, и к апрелю команда подошла на втором месте.

«Парма» имела неплохую возможность броситься в погоню за «Венецией», но та спасла очный матч (2:2) и сохранила семиочковый отрыв. Это означало, что «Парму» ждет ожесточенный плей-офф и возможность зацепиться за самую последнюю путевку в Серию В.

В мае пошли слухи об интересе к клубу со стороны китайских инвесторов. В самый решающий момент это взбодрило игроков «Пармы», и в финале плей-офф они обыграли «Алессандрию» − 2:0.

Помня о тяжелом переходе из Серии D в Лега Про, летом пармезанцы заметно усилили состав. Гальоло, Деци, Силигарди, Мунари и Калайо хорошо знакомы тем, кто любит Серию А дальше «Милана» с «Ювентусом». Все они здорово влились в ряды «Пармы».

Поначалу команда осваивалась в Серии В и скромно держалась на 10-11 строчке, но последние матчи с «Авеллино», «Читтаделлой» и «Асколи» она провела великолепно и вышла в лидеры. «Асколи» был разгромлен 4:0, а буквально через четыре дня китайский бизнесмен Цзянь Личжянь официально приобрел 60% акций «Пармы».

«Парма» вернула исторический герб, болельщиков на трибуны и уважение страны. Осталось последнее – место в Серии А.

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Италия Парма
Комментарии (17)
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OfaZavr
1511946618
Удачи Парме в дальнейшем!
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tilvan
1511954782
Из статьи непонятно, как они перескочили из серии D в B.
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Dellleone
1511973517
Удачи Парме.
Ответить
Superviser77
1512001278
Если все получится, то через пару-тройку сезонов увидим Парму в еврокубках!!))
Ответить
Ден 781
1512001660
Томас Бролин
Ответить
Petrak86
1512008195
помню времена, когда Парма играла в кубке УЕФА, помню Эрнан Креспо за них тогда еще играл, больше никого не помню...
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Danish Dynamite
1512033721
Да, клуб знатный. Фиорентина тоже недавно со дна поднималась, Юве в серии Б был. Дорожка проторена, удачи Парме! Жаль только, что цвета не желто-синие, как раньше. Ностальгия всё-таки...
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Karpathian
1512035833
Лукарелли - легенда! Парме удачи!
Ответить
Hugo Lloris
1512161187
ждем в серии а и еврокубки
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Niko
1512190574
Классная статья. Не знал что парма так близка к возвращению в большой футбол.
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