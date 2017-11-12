Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Вокруг полно новостей про Неймара в «Реале». Что происходит?

Вокруг полно новостей про Неймара в «Реале». Что происходит?

Как это возможно?

Летом Неймар ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро. В Париже бразилец стал не только лучшим игроком, но и самым конфликтным. Его не устраивают привилегии Кавани, работа главного тренера и французское судейство. Ходят слухи, что Неймар имитирует травмы и при первой возможности рвется уехать из Франции. Главным претендентом на Неймара неожиданно стал мадридский «Реал».

«Реал» сложно стартовал в Примере. Команда Зидана отстает от лидирующей «Барсы» уже на восемь очков. Криштиану Роналду забил в этом испанском сезоне только один мяч, а из лидеров «Реала» впечатляет лишь Иско. Много надежд Зидан связывал с Гаретом Бэйлом, но тот все чаще смотрит игры с трибун. Эпидемия травм валлийского футболиста – главная проблема «Реала». Бэйл может уехать из Испании за 85 миллионов евро, а на его место пригласят Неймара.

Marca пишет, что на Неймара в Мадриде готовы потратить 450 миллионов евро, если учитывать и зарплату игрока. О реальности перехода Неймара в «Реал» намекнул даже Серхио Рамос. Бразильские СМИ уже трубят о недовольстве футболиста его летним трансфером в «ПСЖ». Напряженность в раздевалке – это не то, чего ожидал звездный игрок после семейной атмосферы в «Барсе». Теперь Неймар хочет сменить обстановку и выйти на новый уровень игры.

Зачем Неймар нужен «Реалу»?

Президент «Реала» Флорентино Перес волнуется о турнирных успехах и доходах клуба. Неймар подходит «Реалу» по всему. Он точно сильнее Гарета Бэйла, трансфер которого можно уже признать неудачным. As насчитал, что каждый матч Бэйла стоил «Реалу» около миллиона евро. И это при том, что в предыдущем сезоне он сыграл только в 19-ти играх Примеры, забив всего семь голов. Бэйла сложно назвать звездой, а проблемы «Реала» он не решает.

Неймар – это настоящее и будущее мирового футбола. Он известен, привлекателен для СМИ и умеет по-разному забивать. Для «Реала» его приход – лишняя возможность насолить «Барселоне». В Каталонии проблему ухода Неймара пытались решить возвращением Деулофеу, чем насмешили всю Испанию. «Барселона» и «Реал» меняются и развиваются по-разному. Но именно игроки мирового уровня решают исходы всех турниров, где соревнуются эти команды.

«Реалу» Неймар необходим еще и в качестве нового лидера. В восьми матчах французского сезона он забил за «ПСЖ» семь голов и отдал семь голевых передач. В Париже с переходом бразильца наконец-то заговорили о реальности победы в Лиге чемпионов. Если Неймар докажет, что сможет провести на подобном уровне весь сезон, то точно подойдет «Реалу». Проблема здесь только в болельщиках. Им трансфер Неймара объяснить будет сложно.

Что происходило раньше?

Самый известный трансфер бывшего лидера «Барсы» в «Реал» – переход Луиша Фигу. Мадридцы отдали «Барселоне» 61 миллион долларов, но барселонские фанаты перестали воспринимать Фигу человеком. Его футболки сжигали, а на поле в одном из матчей к Луишу прилетела свиная голова. Лаудруп, Шустер, Роналдо – все они тоже играли за «Реал» после выступления за «Барселону». Чтобы пережить фанатское давление в такой ситуации, нужна выдержка.

Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя

[poll id=1475]

Испания. Примера Франция. Лига 1 Европа Барселона Реал ПСЖ Неймар
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
giluxa1963
1510490048
ну в Реале его есть кому поставить на место глядишь и заиграет лучше
Ответить
Platon Faustov
1510493526
Конечно сверхталантливый футболист. И если бы был с характером, возможно, обошел бы Месси и Роналду. Но как человек (судя по поступкам) гнилой. Реалу конечно всеравно на его прошлое связанное с Барселоной, но футболисты должны думать головой. Взять, например, Ибру. Человек конечно пафосный, много лишнего позволяет, но куда бы он не пришел, ведет команду вперед. Отрабатывает деньги потраченные на него на 100%. Очень жаль, что футбол все ближе к Санта-Барбаре с каждым годом, а футболистов как Лам или Дрогба все меньше.
Ответить
LX Zet
1510494623
пока в команде Рон - вряд ли это возможно...очередная тень суперзвезды...вряд ли он захочет повтора как с Месси....че уж говорить - быть в тени у Кавани - уже не вариант
Ответить
84aivengo
1510496773
транзитом из барсы через псж в реал .....интересный ход... но если с кавани были конфликты,то с криштиану что будет ?
Ответить
Hala Madrid
1510496995
Не перейдёт, шейхи не дураки, просто заломят цену.
Ответить
insider_retro
1510512197
Новостей полно, достоверной информации нет и не будет!.. А в статье автор систематизировал лишь предпосылки ситуации, неустойчивое настоящее и желаемый для некоторых исход событий в будущем...))
Ответить
almanev
1510512522
Происходит утятина от СМИ
Ответить
TAGANROG 161
1510517423
В ПСЖ с Кавани,а в Реале с Роналду будет оспаривать преимущество.
Ответить
Karpathian
1510546549
да фиг с ним
Ответить
vasiok74
1510964696
надеюсь что не перейдет в Реал.мозги у него ещё остались.лучше в пусть идет в МЮ,там тоже заплатят.
Ответить
Главные новости
Игрока ЦСКА призвали дисквалифицировать на 6 матчей за хамское поведение
09:56
В «Спартаке» оценили результаты работы в летнее трансферное окно
09:45
Сафонов отреагировал на критику в свой адрес
08:57
2
Экс-игрок ЦСКА – об игре команды: «Кто вспомнит об этом, если команда станет чемпионом?»
08:42
1
Личка сказал, есть ли у него вариант в РПЛ
08:30
Сафонов высказался о первом сухом матче в сезоне
08:15
Ямаль назвал своего конкурента в борьбе за «Золотой мяч»: «Мы двое лучших в мире»
04:49
3
Луис Энрике ответил на вопрос об игре Сафонова за «ПСЖ»
04:22
Тренер «Галатасарая» признался, что очень счастлив от игры Батракова
02:53
2
Мостовой прокомментировал 3:0 «Спартака» с «Ростовом»
01:36
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+