Вокруг полно новостей про Неймара в «Реале». Что происходит?

Как это возможно?

Летом Неймар ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро. В Париже бразилец стал не только лучшим игроком, но и самым конфликтным. Его не устраивают привилегии Кавани, работа главного тренера и французское судейство. Ходят слухи, что Неймар имитирует травмы и при первой возможности рвется уехать из Франции. Главным претендентом на Неймара неожиданно стал мадридский «Реал».

«Реал» сложно стартовал в Примере. Команда Зидана отстает от лидирующей «Барсы» уже на восемь очков. Криштиану Роналду забил в этом испанском сезоне только один мяч, а из лидеров «Реала» впечатляет лишь Иско. Много надежд Зидан связывал с Гаретом Бэйлом, но тот все чаще смотрит игры с трибун. Эпидемия травм валлийского футболиста – главная проблема «Реала». Бэйл может уехать из Испании за 85 миллионов евро, а на его место пригласят Неймара.

Marca пишет, что на Неймара в Мадриде готовы потратить 450 миллионов евро, если учитывать и зарплату игрока. О реальности перехода Неймара в «Реал» намекнул даже Серхио Рамос. Бразильские СМИ уже трубят о недовольстве футболиста его летним трансфером в «ПСЖ». Напряженность в раздевалке – это не то, чего ожидал звездный игрок после семейной атмосферы в «Барсе». Теперь Неймар хочет сменить обстановку и выйти на новый уровень игры.

Зачем Неймар нужен «Реалу»?

Президент «Реала» Флорентино Перес волнуется о турнирных успехах и доходах клуба. Неймар подходит «Реалу» по всему. Он точно сильнее Гарета Бэйла, трансфер которого можно уже признать неудачным. As насчитал, что каждый матч Бэйла стоил «Реалу» около миллиона евро. И это при том, что в предыдущем сезоне он сыграл только в 19-ти играх Примеры, забив всего семь голов. Бэйла сложно назвать звездой, а проблемы «Реала» он не решает.

Неймар – это настоящее и будущее мирового футбола. Он известен, привлекателен для СМИ и умеет по-разному забивать. Для «Реала» его приход – лишняя возможность насолить «Барселоне». В Каталонии проблему ухода Неймара пытались решить возвращением Деулофеу, чем насмешили всю Испанию. «Барселона» и «Реал» меняются и развиваются по-разному. Но именно игроки мирового уровня решают исходы всех турниров, где соревнуются эти команды.

«Реалу» Неймар необходим еще и в качестве нового лидера. В восьми матчах французского сезона он забил за «ПСЖ» семь голов и отдал семь голевых передач. В Париже с переходом бразильца наконец-то заговорили о реальности победы в Лиге чемпионов. Если Неймар докажет, что сможет провести на подобном уровне весь сезон, то точно подойдет «Реалу». Проблема здесь только в болельщиках. Им трансфер Неймара объяснить будет сложно.

Что происходило раньше?

Самый известный трансфер бывшего лидера «Барсы» в «Реал» – переход Луиша Фигу. Мадридцы отдали «Барселоне» 61 миллион долларов, но барселонские фанаты перестали воспринимать Фигу человеком. Его футболки сжигали, а на поле в одном из матчей к Луишу прилетела свиная голова. Лаудруп, Шустер, Роналдо – все они тоже играли за «Реал» после выступления за «Барселону». Чтобы пережить фанатское давление в такой ситуации, нужна выдержка.

Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя

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