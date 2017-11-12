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    Вокруг полно новостей про Неймара в «Реале». Что происходит?


    3.3
    Голосов: 10
    12.11.2017 15:20
    Бывший игрок «Барселоны» заменит в мадридском клубе Гарета Бэйла.

    Как это возможно?

    Летом Неймар ушел из «Барселоны» в «ПСЖ» за рекордные 222 миллиона евро. В Париже бразилец стал не только лучшим игроком, но и самым конфликтным. Его не устраивают привилегии Кавани, работа главного тренера и французское судейство. Ходят слухи, что Неймар имитирует травмы и при первой возможности рвется уехать из Франции. Главным претендентом на Неймара неожиданно стал мадридский «Реал».

    «Реал» сложно стартовал в Примере. Команда Зидана отстает от лидирующей «Барсы» уже на восемь очков. Криштиану Роналду забил в этом испанском сезоне только один мяч, а из лидеров «Реала» впечатляет лишь Иско. Много надежд Зидан связывал с Гаретом Бэйлом, но тот все чаще смотрит игры с трибун. Эпидемия травм валлийского футболиста – главная проблема «Реала». Бэйл может уехать из Испании за 85 миллионов евро, а на его место пригласят Неймара.

    Marca пишет, что на Неймара в Мадриде готовы потратить 450 миллионов евро, если учитывать и зарплату игрока. О реальности перехода Неймара в «Реал» намекнул даже Серхио Рамос. Бразильские СМИ уже трубят о недовольстве футболиста его летним трансфером в «ПСЖ». Напряженность в раздевалке – это не то, чего ожидал звездный игрок после семейной атмосферы в «Барсе». Теперь Неймар хочет сменить обстановку и выйти на новый уровень игры.

    Зачем Неймар нужен «Реалу»?

    Президент «Реала» Флорентино Перес волнуется о турнирных успехах и доходах клуба. Неймар подходит «Реалу» по всему. Он точно сильнее Гарета Бэйла, трансфер которого можно уже признать неудачным. As насчитал, что каждый матч Бэйла стоил «Реалу» около миллиона евро. И это при том, что в предыдущем сезоне он сыграл только в 19-ти играх Примеры, забив всего семь голов. Бэйла сложно назвать звездой, а проблемы «Реала» он не решает.

    Неймар – это настоящее и будущее мирового футбола. Он известен, привлекателен для СМИ и умеет по-разному забивать. Для «Реала» его приход – лишняя возможность насолить «Барселоне». В Каталонии проблему ухода Неймара пытались решить возвращением Деулофеу, чем насмешили всю Испанию. «Барселона» и «Реал» меняются и развиваются по-разному. Но именно игроки мирового уровня решают исходы всех турниров, где соревнуются эти команды.

    «Реалу» Неймар необходим еще и в качестве нового лидера. В восьми матчах французского сезона он забил за «ПСЖ» семь голов и отдал семь голевых передач. В Париже с переходом бразильца наконец-то заговорили о реальности победы в Лиге чемпионов. Если Неймар докажет, что сможет провести на подобном уровне весь сезон, то точно подойдет «Реалу». Проблема здесь только в болельщиках. Им трансфер Неймара объяснить будет сложно.

    Что происходило раньше?

    Самый известный трансфер бывшего лидера «Барсы» в «Реал» – переход Луиша Фигу. Мадридцы отдали «Барселоне» 61 миллион долларов, но барселонские фанаты перестали воспринимать Фигу человеком. Его футболки сжигали, а на поле в одном из матчей к Луишу прилетела свиная голова. Лаудруп, Шустер, Роналдо – все они тоже играли за «Реал» после выступления за «Барселону». Чтобы пережить фанатское давление в такой ситуации, нужна выдержка.

    Неймар в «ПСЖ» совсем обнаглел. Так нельзя

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 3.3 Голосов: 10
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    Комментарии (15)
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    LX Zet
    1510494623
    пока в команде Рон - вряд ли это возможно...очередная тень суперзвезды...вряд ли он захочет повтора как с Месси....че уж говорить - быть в тени у Кавани - уже не вариант
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    84aivengo
    1510496773
    транзитом из барсы через псж в реал .....интересный ход... но если с кавани были конфликты,то с криштиану что будет ?
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    Hala Madrid
    1510496995
    Не перейдёт, шейхи не дураки, просто заломят цену.
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    danko81
    1510497162
    Реал чемпион!
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    insider_retro
    1510512197
    Новостей полно, достоверной информации нет и не будет!.. А в статье автор систематизировал лишь предпосылки ситуации, неустойчивое настоящее и желаемый для некоторых исход событий в будущем...))
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    almanev
    1510512522
    Происходит утятина от СМИ
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    TAGANROG 161
    1510517423
    В ПСЖ с Кавани,а в Реале с Роналду будет оспаривать преимущество.
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    Karpathian
    1510546549
    да фиг с ним
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    vasiok74
    1510964696
    надеюсь что не перейдет в Реал.мозги у него ещё остались.лучше в пусть идет в МЮ,там тоже заплатят.
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    SERG63
    1511073035
    СУПЕРтандем Роналду-Неймар!!!
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