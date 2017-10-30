Исповедь Джовинко, плохой Шалимов, великий Роналду. Главные материалы недели на «Бомбардире»

Лучшие люди мирового футбола. Все они тут

ФИФА назвала самых крутых футболистов года. Сюрпризов почти нет, но церемония все равно невероятно красивая.

Лучший русский форвард после Кокорина. Кто он такой?

Евгений Марков впервые играет сезон в Премьер-лиге, а уже пробился в топ-лист бомбардиров. «Тосно» зависит от его голов больше, чем любая другая команда от своих форвардов.

«Здесь толпа поет мое имя − и я чувствую это». Уехать из «Ювентуса» в Канаду и найти счастье

Себастьян Джовинко долго шел к тому, чтобы выбраться с туринского пустыря в основу «Ювентуса». А когда сделал это, понял, что радости в любой команде у него не будет. Тогда он неожиданно уехал в канадский «Торонто» − и нашел там счастье. По ссылке − монолог самого Джовинко.

Угадай бывшего футболиста по новой профессии

Ресторанный бизнес, политика, большой теннис − после окончания карьеры футболисты идут не только в тренеры и телеэксперты. Интересный и полезный тест о том, чем сейчас занимаются наши кумиры.

«Спартак» практически выиграл Кубок России. Не сделать это будет очень сложно

В четвертьфинале Кубка России будет только 4 клуба из РФПЛ. Один из них − «Спартак». После такого красно-белые должны брать трофей себе.

Шалимова пора увольнять. «Краснодар» очень плох

Клуб впервые в истории проиграл пять матчей подряд, а Федор Смолов опять не забивает. С перспективами тренера тут все ясно.

«Арарат» рвет соперников по ПФЛ, но Григоряна уволили. За что?

Вот другая ситуация. «Арарат» крушит второй дивизион, а Александр Григорян уволен. Говорят, из-за нескольких стыдных скандалов.

Роналду помогает людям по всему миру. И не только деньгами

Криштиану Роналду не только зарабатывает деньги и награды. Португалец активно участвует в благотворительности. Неоднократно он помогал даже отдельным людям, попавшим в беду где-то на другом конце света. Серия трогательных доказательств − внутри материала.

«Учитель английского в Уфе сказал: «Ты чокнутый придурок! Это хоккейный город». Объездить Европу и увидеть все чемпионаты

Невероятная история англичанина Мэтта Уокера, который на год бросил работу и теперь ездит по континенту, изучая футбол и находя приключения. После этого интервью вы точно задумаетесь о своей жизни.