Главная сенсация английского сезона. Они обыграли даже «Манчестер Юнайтед»

Ими управляет Давид Вагнер – друг и бывший коллега Юргена Клоппа. В предыдущем сезоне «Хаддерсфилд» впервые в истории вышел в Премьер-лигу. В финале плей-офф был обыгран крепкий «Рединг». Именно его считали фаворитом в таком противостоянии. «Хаддерсфилд» начал приучать к сенсациям, а Юрген Клопп радовался этому выходу не меньше Вагнера. Тогда «Хаддерсфилд» брал в аренду у «Ливерпуля» валлийского вратаря Дэнни Уорда. Тот прогрессировал так, что сейчас его даже никуда не сдали.

Летом «Хаддерсфилд» не поддался всеобщему помешательству на трансферном рынке. На новых футболистов ушло всего 44 миллиона евро, но большинство этих денег – сумма выкупа уже игравших в клубе игроков. Зато переход Стива Мунье из «Монпелье» за 13 миллионов евро стал рекордным в истории клуба. И все равно состав «Хаддерсфилда» слабо соответствует уровню английской Премьер-лиги. Занка, Хогг, Качунга – этих игроков никто не знал до начала нового сезона. Но без них сложно представить «Хаддерсфилд» прямо сейчас.

Интересно, что «Хаддерсфилд» недавно поменял философию клубной академии. Игроков от 8 до 16 лет распустили по другим командам. Зато клуб решил сосредоточиться на возрастах до 18 и до 23 лет. Теперь это что-то вроде «Барселоны Б», где резервная команда развивается по философии основной. Это не значит, что среди подростков вообще не было талантов. Пять юных игроков прошли просмотр и перешли в «Манчестер Юнайтед». Просто «Хаддерсфилд» отличается от всех остальных.

«Хаддерсфилд» забивает мало и строит футбол от надежности. В августе это оказалось неожиданным для «Кристал Пэлас» и «Ньюкасла». Их «Хаддерсфилд» победил, с «Саутгемптоном» сыграл вничью, а Вагнер получил звание тренера месяца. Полузащитник Аарон Муй – лидер этого коллектива. Он забил три гола и отдал шесть голевых передач за «Хаддерсфилд» в 2017 году. Это лучшие показатели в команде по результативности за этот период.

После первых матчей сезона «Хаддерсфилд» накрыла пятиматчевая серия без побед. Но даже это не опустило клуб в зону вылета. А сейчас снова пришло время для сенсаций. «Манчестер Юнайтед» до встречи с «Хаддерсфилдом» еще не проигрывал. Но тут все решилось уже в первом тайме. Муй и Депуатр забили дважды за пять минут. Такой «Хаддерсфилд» подобное преимущество не упускает, а команды Моуринью никогда в его английской карьере не отыгрывались после двух безответных голов. Рэшфорд в концовке все-таки отличился, но сенсация все равно грянула.

[poll id=1451]