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    Фернандеш оформил исторический хет-трик. Недавно его выгоняли из «Локомотива»


    3.7
    Голосов: 3
    28.09.2017 23:55
    Юрий Семин снова сделал из Мануэля игрока топового уровня.

    Фернандеша не взлюбила еще Ольга Смородская. Она разносила Мануэля во всех интервью, поэтому в «Локо» мастеровитый полузащитник иногда играл даже за молодежку. Когда Юрий Семин снова стал тренером «Локомотива», а Смородская ушла из клуба, Мануэль вернулся в основу по-настоящему. То, что мы видим в его исполнении сейчас, это настоящие футбольные шедевры. Фернандеш никогда не был звездным футболистом, но всегда обладал классом. У него непростой характер, слабые оборонительные навыки. И все равно это лучший футболист «Локомотива» прямо сейчас.

    Креатив Фернандеша принес «Локомотиву» победу над «Спартаком». Тот удар Ману в дополнительное время отдалил Александра Селихова от попадания в сборную на неопределенный срок. В матче с «Анжи» Фернандеш тоже забил победный мяч. Всего на его счету в текущем российском сезоне два гола и четыре результативных паса. Теперь пришло время удивлять в Европе. «Фастав» – не тот соперник, против которого игроки уровня Фернандеша испытывают какие-то сложности.

    Теперь Фернандеш – автор самого раннего хет-трика в истории Лиги Европы. «Фаставу» он вкатил три мяча за первые 17 минут матча. В этой игре португалец неожиданно для самого себя оказался в странной роли. Голы создавал не он, а вся команда играла на результативность Фернандеша. Сначала Миранчук заработал пенальти, затем в прорыв убежал Эдер. Потом все тот же Миранчук ассистировал Ману в его историческом действии.

    «Локомотив» уверенно разгромил «Фастав» в Лиге Европы. Сейчас команда настроена побеждать не только в российской Премьер-лиге. Очки в копилке нашего футбола продолжают прибавляться.

    «Зенит» легко обыграл «Реал Сосьедад». Выиграют Лигу Европы?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Twitter ФК «Локомотив»
    Рейтинг: 3.7 Голосов: 3
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +24283

      DOCTOR PENALTY 1 октября 2017, 17:40

      Палыч умеет работать с коллективом. Умеет раскрыть потенциал, замотивировать. Проблемы были разные: кто-то себя переоценивал, кто-то создавал 5-ю колонну, кто-то просто капризничал. Палыч всё расставил по своим местам. Дожал вопрос с нападающим- Эдер только-что забил Динамо,сотворил шедевр. Не забывайте про Лоськова, это и его вклад. А вот Геркусу должно быть неудобно за то, что вокруг Сёмина поднялась такая муть, что допустил такое и занимает непонятную позицию. Посчитал бы на сколько вырос в цене хотя бы Фернандеш....

      0
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      Рейтинг: +7

      loloololooool 30 сентября 2017, 16:48

      лол

      0
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 29 сентября 2017, 13:07

      Время идёт, люди и люди вокруг людей меняются!.. Меняются мотивация, клубы и зарплата, а класс не пропьёшь, как бы это старо не звучало!... Стреляет, когда надо и добавляет статности команде!... Полезен, однако...

      2
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 29 сентября 2017, 10:02

      Локо с победой! Ну а Мануэль 100% лучший.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 29 сентября 2017, 07:22

      У Паровозов Шпалыч лучший!
      умеет угольку добрым словом подкинуть, его сразу слушают и играют как надо.

      6
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      Рейтинг: +628

      somn 29 сентября 2017, 07:07

      Паровозиков с победой. Не смотрел, но рад несказанно.

      1
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      Рейтинг: +536

      Чуни Муни 29 сентября 2017, 01:18

      После выпендрёжа в Турции потерял уважение к Тарасову, хотя игрок неплохой,только ссытся и глухой.

      1
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      Рейтинг: +979

      TUMS 29 сентября 2017, 00:09

      Браво Локо и Зенит. Хотя и соперники у них так себе...

      0
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      Рейтинг: +12

      Andrey1988 > TUMS 29 сентября 2017, 08:09

      сосьедад, конечно не Марибор, но из и Испании и даже Реал

      1
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      Рейтинг: +519

      Dammit 29 сентября 2017, 00:00

      Ману - безусловно лучший. Дриблинг, красивые, а главное полезные финты, обостряющие передачи, удары, и даже в обороне отрабатывает, как может. ИМХО - самый техничный футболист РФПЛ, можно смотреть и прямо наслаждаться его игрой.

      7
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 28 сентября 2017, 23:59

      Сразу становится видно сколько гадостей в ЛОКО сделала Смо !

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