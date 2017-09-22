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    В Кубке России зажег молодой клуб «Олимпиец». Откуда он взялся?


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    Голосов: 10
    22.09.2017 15:30
    Команда из Нижнего Новгорода побеждает клуб РФПЛ, но тащится на дне ФНЛ. Кто они такие?

    Когда основан

    «Олимпиец» появился в 2015 году под названием «Волга-Олимпиец». Предполагалось, что клуб будет развивать нижегородскую молодежь и поставлять воспитанников в главный клуб области – «Волгу». Но через год «Волга» объявила о своем расформировании, и ее фарм-клуб занял место главной футбольной команды в Нижнем Новгороде.

    Как основан

    До 2012 года в Нижнем существовало два футбольных клуба – «Волга» и «Нижний Новгород». Нечастые нижегородские дерби привлекали к себе огромное внимание публики, но в 2012-м «Нижний Новгород» погиб: регион не мог тянуть два клуба одновременно, и его заставили слиться с «Волгой». Через три года деньги закончились даже для «Волги»; в клубе месяцами не платили зарплату футболистам, тренерам и персоналу с администрацией. Обанкротившуюся «Волгу» руководство региона заменило командой, формально считавшейся ее дублем.

    Из названия «Волга-Олимпиец» вычеркнули первое слово и влили в новый клуб достаточное количество бюджетных денег, чтобы он не задохнулся. По крайней мере, до чемпионата мира-2018: для города, принимающего матчи турнира, не иметь профессиональной футбольной команды – просто неприлично.

    Как выступает

    Первый сезон на профессиональном уровне принес «Олимпийцу» нужный результат: команда порубила на куски соперников из зоны «Урал-Приволжье» и поднялась в ФНЛ. Повышение в классе привело к трудностям, и на данный момент «Олимпиец» плетется на последней строчке в турнирной таблице бывшего Первого дивизиона.

    Команда Николая Писарева не побеждала в чемпионате с 26 июля, и обитает в подвале с печальными перспективами на сезон. Столько же очков, сколько набрал «Олимпиец» (десять), имеет на своем счету «Ротор-Волгоград», но у него лучше разница забитых/пропущенных.

    Важная проблема

    Выступая в ПФЛ, «Олимпиец» проводил домашние матчи на стадионе «Локомотив» и собирал на футболе по 5-6 тысяч человек. Но в июне этого года было объявлено, что с нового сезона нижегородская команда будет принимать соперников на стадионе «Химик» в Дзержинске. Посещаемость игр тут же упала; к сегодняшнему дню «Олимпиец» набрал на «Химике» всего лишь пять очков и потерпел пять домашних поражений подряд.

    Победа над «Уфой» – маленькое чудо

    Проход в 1/8 финала Кубка – единственное (пока) светлое пятно для нижегородцев в этом сезоне. Обратите внимание, в каком стиле голкипер «Олимпийца» Артур Анисимов реализовал решающий пенальти в послематчевой серии с «Уфой» (смотреть на 11:35):

    Несколько удачных результатов на старте ФНЛ, паненка Анисимова и надежда на гений Писарева – это тот максимум положительных эмоций, который «Олимпиец» на данном отрезке сезона выделил нижегородским фанатам. К 2018 году в Нижнем Новгороде построят крутейший стадион на 45 тысяч человек, а это значит, что городу необходима достойная футбольная команда.

    Возможно, победа над «Уфой» подогреет интерес нижегородцев к «Олимпийцу», и результаты поползут вверх. У болельщиков в любом случае не осталось альтернативы: нижегородское дерби откатилось на любительский уровень, а на безрыбье и «Олимпиец» – «Волга».

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ФК «Олимпиец»
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +6913

      батог 25 октября 2017, 18:09

      Шинник не поверил!!!

      0
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      Рейтинг: +235

      Копытин 23 сентября 2017, 08:46

      Жаль что с Шинником не домашний играем обязательно сходил бы. На Уфу ходил, замёрз правда как собака, но оно того стоило.

      0
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      Рейтинг: +489

      mikitka 23 сентября 2017, 00:18

      Я не понимаю, почему при кризисах финансирования принято говорить говорить об "отсутствии развития"?! деньги наоборот убивают российский футбол... тащатся сомнительные легионеры на сумасшедшие ЗП; никто из местных не хочет ехать пахать в Европу, ибо и тут тепло; создаются какие-то "академии" при клубах, где тренируются сплошные дети чиновников и бизнесменов... а через клубы без бюджета есть реальный шанс заявить о себе талантливым людям с обочины футбола, что обязательно должно иметь место

      0
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      Рейтинг: +979

      TUMS 23 сентября 2017, 00:13

      Будет стимул, будут и победы.

      0
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      Рейтинг: +1389

      brhr > TUMS 23 сентября 2017, 11:16

      если потом его не испортят деньги )

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 22 сентября 2017, 20:47

      Да уж, руководство Нижнего Новгорода предпочитает всё своё внимание и средства отдавать местному хоккейному клубу Торпедо, у которого, потенциал намного больше, чем у Олимпийца.
      Эх, скорее всего, уже никогда в Нижнем Новгороде не будет профессионального футбола.
      Но Бомбардиру всё равно спасибо за статью о клубе из моего города.

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus > BRO_football 22 сентября 2017, 21:11

      Тут причинно-следственная связь неясная... Скорее всего, Торпедо перспективнее из-за того, что в него вкладываются, а не наоборот... Личные предпочтения Павлиныча...

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > BRO_football 25 сентября 2017, 15:07

      Пока Шанцев у руля футбола не будет. Он хоккей любит.

      0
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football > SPARTAK 85 3 октября 2017, 19:22

      Выполнили твою просьбу. Ты как в воду глядел))))

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      Рейтинг: +25

      BlackAngelZP 22 сентября 2017, 19:19

      И в Украине убивают футбол. Кривой Рог, Харьков, Днепр, Запорожье!!!

      0
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      Рейтинг: +72

      D'achkov 22 сентября 2017, 18:46

      надеемся что не вылетит

      0
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      Рейтинг: +175

      Seamus 22 сентября 2017, 17:31

      Жаль, что в Дусте игры стали проводить. Туда тупо не всегда есть возможность и желание ехать...

      0
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      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > Seamus 22 сентября 2017, 21:16

      Я вас умоляю, чё тут ехать? 30 мин на машине. Мне так вообще на машине 5 минут, ну или пешком минут 15-20)))

      2
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      Рейтинг: +175

      Seamus > Gerero2198 22 сентября 2017, 21:31

      Ну, был бы футбол еще такого качества, что не жалко было бы потратить выходной и прокатиться сотню верст суммарно туда-сюда...

      0
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      Рейтинг: +13

      levspartak 22 сентября 2017, 16:52

      Удачи нижегородцам!

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